Unde a ales Nicușor Dan să meargă de Sfânta Maria. Imagini cu președintele și familia sa, la mănăstire (VIDEO)

Toată lumea se întreba unde se află președintele României , astăzi, 15 august, și de ce a lipsit de la festivităţile de la organizată cu prilejul Zilei Marinei Române.

Unde a mers Nicușor Dan, de Ziua Marinei

Iată că misterul a fost elucidat. Președintele a mers, vineri, însoțit de familie, la o mănăstire, unde au asistat la slujbă, dat fiind faptul că azi este o sărbătoare mare, Adormirea Maicii Domnului.

În imagini se poate observa cum Nicușor Dan, soția lui și cei doi copii se află în mijlocul unei mulțimi, care asistă la momentul religios.

„Domnul presedinte m-a anunţat că nu o să vină la Ziua Marinei azi, e într-o perioadă de concedii, e în ţară, va fi alături de români în altă parte, veţi vedea pe parcusul zilei de azi. E decizia dânsului, pe care o respect”, a transmis ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Tot Moșteanu a mai spus că președintele Nicușor Dan nu va fi prezent la festivităţile de la Constanţa, dar „va fi alături de români în altă parte”.

Ce mesaj a transmis Nicușor Dan, de Ziua Marinei

Nicușor Dan a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Marinei Române, chiar dacă nu va participa la festivităţile de la Constanţa.

„Ziua Marinei Române este una dintre sărbătorile de suflet ale națiunii noastre. Ceremoniile devenite tradiționale la malul Mării Negre aduc laolaltă români veniți din toată țara să se bucure de festivitățile pregătite în cinstea marinarilor noștri. Vă transmit tuturor salutul meu călduros și cele mai bune gânduri! Dincolo de evenimentele organizate aici, Ziua Marinei este o zi a unității naționale, pentru că acest moment special reușește să ne apropie oriunde ne-am afla. Marinarii noștri sunt cei care poartă pavilionul tricolor pe mările și oceanele lumii. De aceea, sărbătorim astăzi și oamenii extraordinari dedicați acestei cariere, dar onorăm și simbolurile națiunii noastre.

Atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naționale suntem mai puternici. Atât timp cât ne reamintim că avem un trecut care ne leagă, un prezent pentru care ne mobilizăm eforturile și energiile creative, atunci sunt sigur că și viitorul va fi mai bun pentru România”, a transmis Nicușor Dan.

Amintim că la festivitățile de la Constanța au mers premierul Ilie Bolojan și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.