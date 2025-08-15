B1 Inregistrari!
Ilie Bolojan, prezent la Constanța de Ziua Marinei. Mesajul transmis de premier: „România este o țară sigură. Dezvoltarea țării noastre nu se poate face fără dezvoltarea Constanței” (VIDEO)

Ana Maria
15 aug. 2025, 10:59
Ilie Bolojan, prezent la Constanța de Ziua Marinei. Mesajul transmis de premier: România este o țară sigură. Dezvoltarea țării noastre nu se poate face fără dezvoltarea Constanței (VIDEO)
Sursa foto: Captura video Youtube / @ Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a susținut, vineri, la Constanța, un discurs cu ocazia Zilei Marinei. Bolojan a abordat mai multe teme legate de securitatea și dezvoltarea României. El a subliniat importanța forțelor navale române și curajul marinarilor, mulțumindu-le pentru profesionalismul și dedicarea lor.

Ce mesaj a transmis Ilie Bolojan cu ocazia Zilei Marinei Române

De asemenea, a menționat că dezvoltarea țării nu se poate face fără a valorifica potențialul logistic al Portului Constanța și resursele energetice ale Dobrogei.

În încheiere, Bolojan a exprimat încrederea în români și în viitorul României, îndemnând la eforturi continue pentru a oferi o viață mai bună copiilor.

“Suntem cu toții aici în semn de respect pentru Marina Română. Dacă astăzi România este o țară sigură, membru al Alianței Nord Atlantice, dacă astăzi, aici, putem sărbători în pace această zi importantă, acest lucru se datorează și Forțelor Navale Române.

Marinarii noștri sunt de la Gurile Dunării, pe Marea Neagră, pe mările și oceanele lumii cartea noastră de vizită și se cuvine să le mulțumesc pentru curajul lor, pentru profesionalismul lor, pentru că ai nevoie de aceste calități în fața pericolelor și a incertitudinii.

Sunt conștient că nu poți avea forțe navale performante fără dotări și fără oameni bine pregătiți și motivați. Și îi asigur pe comandanții forțelor noastre navale de sprijinul Guvernului României.

Se cuvine, de asemenea, să le mulțumesc familiilor marinarilor noștri pentru înțelegerea de care dau dovadă față de privațiunile vieții de marinar și pentru sprijinul pe care îl acordă acestora.

În această zi de mare praznic nu putem să nu ne gândim cu recunoștință la eroii noștri, la cei care s-au jertfit sub pavilioanele noastre în războaie, în conflicte pentru libertatea și demnitatea neamului nostru.

Dragi constănțeni sunt aici să vă spun că dezvoltarea țării noastre nu se poate face fără dezvoltarea Constanței, fără a pune în valoare potențialul de hub logistic al Portului Constanța, fără a pune în valoare potențialul energetic al Dobrogei și fără a valorifica potențialul oamenilor din această parte de țară.

Pentru cei care suntem în serviciul public niciun efort nu este prea mare pentru a crea condiții în așa fel încât copiii noștri, dintre care mulți sunt aici pe faleză, să aibă o viață mai bună în țara noastră, în anii următori, în așa fel încât să trecem de această perioadă dificilă.

Am încredere în români și am încredere în România. Închei mulțumind încă o dată tuturor marinarilor noștri civili și militari, tuturor lucrătorilor portuari și tuturor celor care lucrează într-un domeniu conex celui naval. La mulți ani! Maica Domnului să vă ocrotească, Dumnezeu să aibă în pază România”, este mesajul rostit de Ilie Bolojan.

