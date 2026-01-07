Odată cu încheierea sărbătorilor de iarnă, autoritățile locale din București și din alte orașe ale țării au reluat campaniile gratuite de colectare a brazilor naturali. Măsura urmărește prevenirea abandonării arborilor în spațiul public și menținerea unui mediu urban curat, în condiții de iarnă dificilă.

Unde pot fi predați brazii de Crăciun în București și în restul țării

În luna ianuarie, operatorii de salubritate, împreună cu primăriile, desfășoară campanii dedicate colectării brazilor naturali, în baza contractelor încheiate cu unitățile administrativ-teritoriale. Brazii pot fi predați gratuit în puncte special amenajate, lângă platformele de colectare a deșeurilor sau în fața locuințelor, în funcție de regulile stabilite local.

Atât în , cât și în alte municipii mari sau medii, ridicarea se face separat de deșeurile menajere, pentru a permite reciclarea eficientă a materialului vegetal. Autoritățile subliniază constant importanța respectării indicațiilor, avertizând că abandonarea brazilor pe domeniul public poate fi sancționată cu amenzi care ajung până la 500 de lei, iar în unele cazuri chiar mai mult.

Ce reguli trebuie respectate pentru colectarea corectă a brazilor

Pentru ca procesul de reciclare să se desfășoare fără probleme, brazii trebuie predați complet curățați de globuri, instalații luminoase, beteală, suporturi sau alte elemente artificiale. Nerespectarea acestor condiții poate duce la deteriorarea echipamentelor de tocare și la întârzieri în colectare, relatează Digi24.

Autoritățile atrag atenția că aruncarea brazilor în tomberoanele de gunoi, abandonarea lor în spațiile verzi sau arderea în curți și grădini nu reprezintă soluții acceptabile. Fumul și emisiile rezultate pot afecta calitatea aerului și sănătatea populației, mai ales în perioada rece, când poluarea este deja ridicată.

Ce alternative ecologice există pentru reutilizarea brazilor

Pentru cei care dispun de spațiu, reutilizarea natural rămâne o opțiune practică și prietenoasă cu mediul. Tăiat în bucăți, acesta poate fi folosit pentru compost sau pentru mulcirea solului, contribuind la menținerea umidității și la îmbunătățirea calității terenului.

În paralel, unele lanțuri de retail au amenajat puncte speciale de colectare, oferind vouchere valorice în schimbul brazilor predați. La nivel național, autoritățile recomandă cetățenilor să verifice programele locale de colectare pe site-urile sau paginile oficiale ale primăriilor.