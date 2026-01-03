B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Momentul ideal pentru despodobirea bradului. Ce se spune că atragi dacă nu respecți tradiția

Momentul ideal pentru despodobirea bradului. Ce se spune că atragi dacă nu respecți tradiția

Ana Beatrice
03 ian. 2026, 23:16
Momentul ideal pentru despodobirea bradului. Ce se spune că atragi dacă nu respecți tradiția
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce este Boboteaza un reper important pentru strângerea bradului
  2. Ce spun tradițiile populare despre momentul despodobirii bradului
  3. Ce riscuri simbolice ascund extremele legate de strângerea bradului

Momentul potrivit pentru a strânge bradul de Crăciun este o întrebare care revine în fiecare an. Ea apare firesc pe măsură ce zilele de sărbătoare se apropie de final. Nu este vorba doar despre organizare sau curățenie, așa cum ar putea părea la prima vedere. Despodobirea acestuia are o încărcătură culturală, religioasă și simbolică.

De ce este Boboteaza un reper important pentru strângerea bradului

Pentru credincioșii ortodocși, sărbătorile de iarnă nu se rezumă doar la Crăciun și Anul Nou. Ele se întind pe mai multe zile, fiecare având o semnificație religioasă și spirituală aparte. Perioada începe la 25 decembrie, odată cu Nașterea Domnului. Ea se încheie pe 6 ianuarie, la Bobotează, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul religios.

Această zi marchează Epifania, un moment cu o profundă semnificație spirituală. Ea amintește de botezul lui Iisus în apele Iordanului și de revelarea Sfintei Treimi. Din acest motiv, în multe gospodării, bradul de Crăciun rămâne împodobit până la Bobotează. El este privit ca un simbol al continuității sărbătorii și al atmosferei sacre specifice acestei perioade.

Ce spun tradițiile populare despre momentul despodobirii bradului

În multe zone ale țării, obiceiul păstrării bradului de Crăciun se prelungește până pe 7 ianuarie, zi dedicată Sfântului Ioan Botezătorul. Această dată este percepută ca un moment de tranziție.

Ea închide simbolic perioada sărbătorilor de iarnă și marchează revenirea la ritmul firesc al vieții cotidiene. Păstrarea bradului până atunci este privită ca un gest de respect față de tradiție. Totodată, este considerată o modalitate de a menține în casă armonia și protecția spirituală.

Mai mult, folclorul românesc a transmis din generație în generație credințe legate de despodobirea bradului. În mentalitatea populară, graba de a îndepărta ornamentele este asociată cu nerăbdarea. Aceasta este văzută ca un posibil semn al apariției unor dezechilibre în anul ce urmează. Bradul este văzut ca un simbol al norocului și al belșugului. De aceea, strângerea lui prea devreme ar putea fi interpretată ca o alungare a energiilor pozitive din casă.

Ce riscuri simbolice ascund extremele legate de strângerea bradului

Tradiția atrage însă atenția și asupra celeilalte extreme, nu doar asupra grabei. Păstrarea bradului mult timp după Bobotează este văzută, în credința populară, ca un semn de stagnare. Un astfel de gest poate simboliza refuzul schimbării și al noilor începuturi. Din acest motiv, momentul despodobirii capătă valoarea unui ritual de încheiere.

Pe de altă parte, folclorul românesc privește cu suspiciune și despodobirea bradului înainte de Bobotează. Se spune că îndepărtarea prea timpurie a ornamentelor ar putea atrage ghinion sau lipsuri materiale.

Tags:
Citește și...
Prioritatea României, după capturarea lui Maduro: „Ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela”
Eveniment
Prioritatea României, după capturarea lui Maduro: „Ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela”
Zboruri blocate pe Otopeni. Noapte de coșmar pentru 170 de turiști care plecau în Egipt
Eveniment
Zboruri blocate pe Otopeni. Noapte de coșmar pentru 170 de turiști care plecau în Egipt
Scene neașteptate în centrul Bucureștiului. Trei vulpi surprinse în fața Muzeului Antipa (VIDEO)
Eveniment
Scene neașteptate în centrul Bucureștiului. Trei vulpi surprinse în fața Muzeului Antipa (VIDEO)
Protejarea conturilor online, sub amenințare constantă. DNSC avertizează asupra riscurilor online: „Parolele sunt prima linie de apărare împotriva accesului neautorizat”
Eveniment
Protejarea conturilor online, sub amenințare constantă. DNSC avertizează asupra riscurilor online: „Parolele sunt prima linie de apărare împotriva accesului neautorizat”
Un șofer de Bolt a ieșit la muncă de Revelion și a arătat câți bani i-au rămas în mână dimineața: „Concluzia o trageți voi” (VIDEO)
Eveniment
Un șofer de Bolt a ieșit la muncă de Revelion și a arătat câți bani i-au rămas în mână dimineața: „Concluzia o trageți voi” (VIDEO)
Pene de curent în peste 220 de localități din țară. Care sunt județele cele mai afectate de vremea extremă
Eveniment
Pene de curent în peste 220 de localități din țară. Care sunt județele cele mai afectate de vremea extremă
Trafic intens pe DN1, cu coloane kilometrice spre Brașov. Ce rute alternative le recomandă Poliția Rutieră șoferilor
Eveniment
Trafic intens pe DN1, cu coloane kilometrice spre Brașov. Ce rute alternative le recomandă Poliția Rutieră șoferilor
Incident la un parc Disney din Florida, în timpul unui spectacol. Ce s-a întâmplat și cum a reacționat personalul (VIDEO)
Eveniment
Incident la un parc Disney din Florida, în timpul unui spectacol. Ce s-a întâmplat și cum a reacționat personalul (VIDEO)
Trafic în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi, după ninsorile abundente. Ce măsuri au fost luate (VIDEO)
Eveniment
Trafic în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi, după ninsorile abundente. Ce măsuri au fost luate (VIDEO)
Alimentele pe care ar trebui să le mănânci la micul dejun pentru o viață longevivă
Eveniment
Alimentele pe care ar trebui să le mănânci la micul dejun pentru o viață longevivă
Ultima oră
22:16 - Prioritatea României, după capturarea lui Maduro: „Ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în Venezuela”
21:35 - Premierul Ilie Bolojan, reacție dură față de absența judecătorilor CCR de la ședința despre pensiile speciale: „Este anormal să procedezi în felul acesta”
20:39 - Zboruri blocate pe Otopeni. Noapte de coșmar pentru 170 de turiști care plecau în Egipt
20:06 - Capturarea lui Maduro divide Europa. Meloni laudă Washingtonul, Macron în opoziție
19:12 - Scene neașteptate în centrul Bucureștiului. Trei vulpi surprinse în fața Muzeului Antipa (VIDEO)
18:37 - Protejarea conturilor online, sub amenințare constantă. DNSC avertizează asupra riscurilor online: „Parolele sunt prima linie de apărare împotriva accesului neautorizat”
18:08 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 4 – 10 ianuarie: 2026 începe intens, cu porți karmice, revelații și direcții decisive pentru fiecare zodie
16:19 - Un șofer de Bolt a ieșit la muncă de Revelion și a arătat câți bani i-au rămas în mână dimineața: „Concluzia o trageți voi” (VIDEO)
16:05 - Pene de curent în peste 220 de localități din țară. Care sunt județele cele mai afectate de vremea extremă
15:16 - Mesaj ferm de la Bruxelles în criza venezueleană. Ce urmează după anunțul lui Donald Trump