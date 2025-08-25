Polițiștii care îl caută pe Emil Gânj, criminalul din Mureș aflat în urmărire de aproape două luni, verifică acum și vechile tuneluri militare construite în județ după Al Doilea Război Mondial.

Unde s-ar ascunde de fapt Emil Gânj

Bărbatul a gândit totul bine pus la punct

Anchetatorii iau în calcul ipoteza că fugarul s-ar ascunde în aceste galerii întortocheate, săpate în 1968 la ordinul lui Nicolae Ceaușescu, după invazia Cehoslovaciei de către trupele sovietice.

De la începutul lunii iulie, autoritățile au mobilizat zeci de echipe de polițiști, jandarmi și silvicultori în județele Mureș, Cluj și Bistrița-Năsăud, însă fără rezultat. S-au făcut verificări inclusiv în Ungaria și Germania, dar Emil Gânj, principalul suspect al unei crime violente, rămâne de negăsit.

Potrivit unor surse judiciare, anchetatorii cred că bărbatul și-ar fi premeditat fuga și ar fi depozitat provizii în subteranele militare, ceea ce i-ar fi permis să reziste atât de mult timp. Deplasările sale ar fi foarte scurte, pentru a nu fi reperat, înainte de a reveni în ascunzătoare.

Tunelurile respective au o lungime de câțiva kilometri și sunt considerate construcții strategice. Hărțile lor sunt încadrate ca „secret de stat” și se află în arhivele Ministerului Apărării, ceea ce face căutările și mai dificile, potrivit .

Autoritățile au ridicat inclusiv elicoptere pentru supraveghere, dar capturarea lui Emil Gânj se dovedește o misiune extrem de complicată. În prezent, polițiștii analizează toate pistele posibile, inclusiv aceste subterane militare, pentru a-l aduce în fața justiției pe cel mai căutat fugar din România.

Polițiști, câini de urmă, drone, ATV-uri, nimic nu dă roade în capturarea infractorului. Recompensa de 5.000 de euro pusă la bătaie de poliție nici ea nu pare să fie primită de cineva prea curând.

Date din anchetă arată că bărbatul a gândit totul în prealabil. A așteptat ca polițiștii care au fost la casa Andei să plece pentru a incendia locuința. De asemenea, anchetatorii au descoperit că acesta și-a făcut provizii din timp. Mai multe telefoane mobile ale ucigașului au fost găsite, potrivit aceleiași surse.