B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Criminalul Emil Gânj s-ar putea ascunde în tuneluri militare din al Doilea Război Mondial. Ce indicii au anchetatorii

Criminalul Emil Gânj s-ar putea ascunde în tuneluri militare din al Doilea Război Mondial. Ce indicii au anchetatorii

George Lupu
25 aug. 2025, 19:53
Criminalul Emil Gânj s-ar putea ascunde în tuneluri militare din al Doilea Război Mondial. Ce indicii au anchetatorii
Emil Gânj.

Polițiștii care îl caută pe Emil Gânj, criminalul din Mureș aflat în urmărire de aproape două luni, verifică acum și vechile tuneluri militare construite în județ după Al Doilea Război Mondial.

Cuprins

  • Unde s-ar ascunde de fapt Emil Gânj
  • Bărbatul a gândit totul bine pus la punct

Unde s-ar ascunde de fapt Emil Gânj

Anchetatorii iau în calcul ipoteza că fugarul s-ar ascunde în aceste galerii întortocheate, săpate în 1968 la ordinul lui Nicolae Ceaușescu, după invazia Cehoslovaciei de către trupele sovietice.

De la începutul lunii iulie, autoritățile au mobilizat zeci de echipe de polițiști, jandarmi și silvicultori în județele Mureș, Cluj și Bistrița-Năsăud, însă fără rezultat. S-au făcut verificări inclusiv în Ungaria și Germania, dar Emil Gânj, principalul suspect al unei crime violente, rămâne de negăsit.

Potrivit unor surse judiciare, anchetatorii cred că bărbatul și-ar fi premeditat fuga și ar fi depozitat provizii în subteranele militare, ceea ce i-ar fi permis să reziste atât de mult timp. Deplasările sale ar fi foarte scurte, pentru a nu fi reperat, înainte de a reveni în ascunzătoare.

Tunelurile respective au o lungime de câțiva kilometri și sunt considerate construcții strategice. Hărțile lor sunt încadrate ca „secret de stat” și se află în arhivele Ministerului Apărării, ceea ce face căutările și mai dificile, potrivit Adevarul.

Autoritățile au ridicat inclusiv elicoptere pentru supraveghere, dar capturarea lui Emil Gânj se dovedește o misiune extrem de complicată. În prezent, polițiștii analizează toate pistele posibile, inclusiv aceste subterane militare, pentru a-l aduce în fața justiției pe cel mai căutat fugar din România.

Bărbatul a gândit totul bine pus la punct

Polițiști, câini de urmă, drone, ATV-uri, nimic nu dă roade în capturarea infractorului. Recompensa de 5.000 de euro pusă la bătaie de poliție nici ea nu pare să fie primită de cineva prea curând.

Date din anchetă arată că bărbatul a gândit totul în prealabil. A așteptat ca polițiștii care au fost la casa Andei să plece pentru a incendia locuința. De asemenea, anchetatorii au descoperit că acesta și-a făcut provizii din timp. Mai multe telefoane mobile ale ucigașului au fost găsite, potrivit aceleiași surse.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Autobuzele turistice din București, din nou pe traseu. Cât costă un bilet
Eveniment
Autobuzele turistice din București, din nou pe traseu. Cât costă un bilet
Ce elevi vor beneficia de burse, din toamnă. Ministerul Educației anunță noi schimbări
Eveniment
Ce elevi vor beneficia de burse, din toamnă. Ministerul Educației anunță noi schimbări
Controversata doctoriță Flavia Groșan se dezice de teoria pe care a lansat-o: „Nu am argumente științifice”
Eveniment
Controversata doctoriță Flavia Groșan se dezice de teoria pe care a lansat-o: „Nu am argumente științifice”
Reuters: Primul caz uman de „screwworm” confirmat în SUA. Ce este acesta
Externe
Reuters: Primul caz uman de „screwworm” confirmat în SUA. Ce este acesta
O masă de aer rece a adus temperaturi de până la minus 2 grade în România. Ce spun meteorologii despre fenomen
Eveniment
O masă de aer rece a adus temperaturi de până la minus 2 grade în România. Ce spun meteorologii despre fenomen
Volodimir Zelenski respinge ideea concesiilor rusești în războiul din Ucraina. Ce a declarat acesta
Externe
Volodimir Zelenski respinge ideea concesiilor rusești în războiul din Ucraina. Ce a declarat acesta
Au început să-și renoveze locuința, iar ce au descoperit a șocat pe toată lumea. Ce a găsit un cuplu fix sub podeaua casei
Externe
Au început să-și renoveze locuința, iar ce au descoperit a șocat pe toată lumea. Ce a găsit un cuplu fix sub podeaua casei
Tragedie în Cairo! Un copil de 13 ani a murit după ce a mâncat trei pachete de noodles instant
Externe
Tragedie în Cairo! Un copil de 13 ani a murit după ce a mâncat trei pachete de noodles instant
Bărbat din Arad, arestat după ce și-a înjunghiat fiul vitreg. Ce l-a determinat pe individ să recurgă la gestul extrem
Eveniment
Bărbat din Arad, arestat după ce și-a înjunghiat fiul vitreg. Ce l-a determinat pe individ să recurgă la gestul extrem
Un nou val de căldură lovește România. ANM a anunțat prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
Eveniment
Un nou val de căldură lovește România. ANM a anunțat prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
Ultima oră
20:35 - Când își va asuma Guvernul condus de Ilie Bolojan răspunderea pentru pachetul 2 al austerității / Ciprian Ciucu: „Mai sunt discuții în coaliție”
20:21 - Autobuzele turistice din București, din nou pe traseu. Cât costă un bilet
20:16 - Carmen Brumă, despre uleiul de măsline din salate. Ce a recomandat aceasta
19:55 - Ce elevi vor beneficia de burse, din toamnă. Ministerul Educației anunță noi schimbări
19:47 - Melania Trump la 55 de ani: cum își menține silueta de model și ce exerciții face aceasta
19:18 - Andreea Bălan și Victor Cornea, nouă escapadă romantică. Ce destinație a ales cuplul
19:15 - Controversata doctoriță Flavia Groșan se dezice de teoria pe care a lansat-o: „Nu am argumente științifice”
19:15 - Reuters: Primul caz uman de „screwworm” confirmat în SUA. Ce este acesta
18:54 - O masă de aer rece a adus temperaturi de până la minus 2 grade în România. Ce spun meteorologii despre fenomen
18:43 - Volodimir Zelenski respinge ideea concesiilor rusești în războiul din Ucraina. Ce a declarat acesta