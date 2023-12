Valoroase opere de artă din România, lăsate să se strice. Coloana Infinitului a ruginit și are pete, iar Poarta Sărutului are crăpături

Operele de artă ale lui sunt lăsate să se degradeze. Coloana Infinitului, una dintre cele mai valoroase opere de artă din România, are pete, infiltrații și rugină, de sus până jos, pe toate laturile. Autoritățile au promis de mai bine de zece ani reabilitarea acesteia, dar acest lucru încă nu s-au întâmplat.

Cele mai valoroase sunt la Târgu Jiu. Acestea sunt Masa Tăcerii, Poarta Sărutului, Aleea Scaunelor și Coloana Infinitului, conform

Operele de artă ale lui Brâncuși, în stare de degradare

Poarta Sărutului are crăpături și infiltrații, iar Masa Tăcerii are nevoie de reparații. Autoritățile celebrează marele artist român în fiecare an, dar creațiile acestuia au de suferit din cauză că nu se reabilitează. Astăzi, 27 octombrie 2023, se împlinesc 85 de ani de la inaugurarea Ansamblului.

Drumul care leagă Coloana Infinitului de Poarta Sărutului și Masa Tăcerii a fost reabilitat doar 500 de metri. Puține și necalitative, așa sunt lucrările care au început să crape și să se desprindă înainte de inaugurare. Cei 500 de metri au fost proiectați în 2014, reproiectați în 2017, licitați în 2019, iar anul acesta trebuiau să fie inauguranți, dar lucrările au început să crape. Aceștia trebuiau să coste 1,8 milioane de euro, dar au ajuns să fie mai scumpi cu jumătate de milion. Licitația a fost câștigată de o firmă din Italia.

Până și viceprimarul a constatat problemele, dar nu a avut ce să facă. „Nu a ascultat absolut nimeni de mine. Când a venit primul TIR cu piatră, m-am dus să-l văd. Se spune că ar trebui să fie granit fiamat. Am desfăcut baloții, am desfăcut foliile: „Domnule, asta nu e ce trebuie”. Dacă nu mă înșel acum au pus dalele invers. Rigolele, am văzut că le pun șerpuit. „Bă, ce se întâmplă aici?!”. Din păcate ăștia sunt oamenii cu care lucrăm. Și vorbim de angajați cu funcții de conducere din cadrul primăriei”.

Opere păzite non-stop, dar cu scrijelituri

Cazul a ajuns și în atenția procurorilor și a fost deschis un dosar DNA. Chiar dacă operele de artă sunt păzite non-stop, tot au apărut scrijelituri pe acestea. Dar, jandarmul în loc să țină departe turiștii de opere, el îi ajută să se pozeze.

Includerea UNESCO a creațiilor va aduce mai mulți turiști și va deschide noi posibilități de finanțare, dar autoritățile trebuie să demonstreze că pot să creeze circuite turistice funcționale.