Acasa » Economic » De ce este prețul motorinei mai mare la pompă în România decât ar indica piața. Ce arată calculele experților

De ce este prețul motorinei mai mare la pompă în România decât ar indica piața. Ce arată calculele experților

Ana Beatrice
05 mart. 2026, 10:01
De ce este prețul motorinei mai mare la pompă în România decât ar indica piața. Ce arată calculele experților
Cuprins
  1. De ce plătesc românii mai mult pentru motorină decât ar indica piața
  2. Cât de dependentă este România de importurile de țiței

Românii plătesc la pompă mai mult decât ar sugera realitatea pieței. Potrivit Asociației Energia Inteligentă, prețul motorinei este cu aproximativ 10 bani pe litru peste nivelul justificat în mod normal.

Situația este surprinzătoare, având în vedere poziția României în industria petrolieră europeană. Țara este al doilea producător de țiței din Europa. În același timp, dispune de una dintre cele mai dezvoltate infrastructuri petroliere din Europa Centrală și de Est. România are, de asemenea, rafinării importante și acces direct la importuri maritime prin Marea Neagră, avantaje care, teoretic, ar trebui să ducă la carburanți mai ieftini pentru consumatori.

De ce plătesc românii mai mult pentru motorină decât ar indica piața

Evoluția costurilor petrolului din ultimele 90 de zile sugerează o posibilă diferență între prețul real și cel justificat de piață. Astfel, prețul motorinei la pompă din România pare să fie ușor peste nivelul corect. Experții Asociației Energia Inteligentă arată că diferența nu este foarte mare, de aproximativ 10 bani pe litru. Totuși, impactul devine semnificativ la nivelul întregii economii. „Diferența nu este dramatică, dar într-o economie care consumă milioane de tone de carburant anual, chiar și această marjă aparent mică devine relevantă”, explică AEI.

Potrivit calculelor realizate de organizație, prețul mediu al motorinei ar fi trebuit să urce de la 7,64 lei pe litru în decembrie 2025. În prima săptămână din martie 2026, acesta ar fi trebuit să ajungă la aproximativ 8,35 lei pe litru. Estimarea se bazează pe analiza fluxurilor logistice și pe costurile materiei prime achiziționate. Conform acestor date, prețul corect al motorinei nu ar trebui să depășească acest nivel. În același timp, benzina ar trebui să se situeze în jurul valorii de 8,18 lei pe litru.

Datele publicate de platforma PecoOnline arată că, la 5 martie 2026, prețul mediu al motorinei în România era de aproximativ 8,45 lei pe litru. Nivelul este peste cel estimat drept corect de piață. Diferența este de aproximativ 10 bani pentru fiecare litru de carburant. La prima vedere, suma pare nesemnificativă. Totuși, raportată la un consum anual de aproximativ 6,6 milioane de tone de motorină, această marjă poate însemna sute de milioane de lei plătiți în plus într-un singur an, notează antena3.ro.

Cât de dependentă este România de importurile de țiței

Dependența de țițeiul importat rămâne unul dintre factorii care influențează piața carburanților din România. Deși țara produce petrol, cantitatea extrasă intern acoperă doar o parte din necesar. Consumul anual de țiței este de aproximativ 10 milioane de tone, în timp ce producția internă ajunge la doar 2,9 milioane de tone. Astfel, aproape 70% din materia primă procesată provine din importuri. Cele mai importante surse sunt Kazahstan, Azerbaidjan și Irak.

Motorina este principalul carburant utilizat în economia românească, cu un consum anual de aproximativ 6,6 milioane de tone. O parte semnificativă provine din importuri directe sau din țiței adus din exterior și rafinat local. România are însă o infrastructură petrolieră bine dezvoltată. Capacitatea totală de rafinare este de aproximativ 12 milioane de tone pe an, suficientă pentru a acoperi mare parte din consumul intern și pentru exporturi regionale.

Transportul țițeiului și al produselor petroliere se face prin rețeaua operată de Conpet, care însumează aproximativ 3.800 de kilometri de conducte. În același timp, capacitatea totală de stocare pentru țiței și produse petroliere este estimată la circa 3,3 milioane de tone. Aceasta reprezintă aproape jumătate din consumul anual al României. Pe fondul acestor realități, evoluția pieței internaționale poate influența puternic prețurile interne.

