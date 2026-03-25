Ungaria va opri treptat livrările de gaze către Ucraina, în contextul tensiunilor legate de blocarea conductei de petrol Drujba. Anunțul a fost făcut de premierul ungar Viktor , care a invocat necesitatea protejării securității energetice a țării sale.

Decizia anunțată de Budapesta

Potrivit declarațiilor oficiale, guvernul ungar intenționează să reducă fluxurile de gaze către Ucraina și să stocheze resursele rămase pe teritoriul național.

„Vom opri treptat livrările de gaze din Ungaria către Ucraina și vom stoca gazul rămas pe teritoriul țării noastre”, a anunțat Viktor Orbán.

Premierul a subliniat că măsura vine ca răspuns la blocarea livrărilor de petrol prin conducta Drujba.

Condiția impusă Ucrainei

Liderul de la Budapesta a transmis un mesaj ferm către Kiev: „Atâta timp cât Ucraina nu furnizează petrol, Ungaria nu va primi gaze naturale din partea acesteia. Vom apăra securitatea energetică a Ungariei, vom menține prețurile protejate la benzină și prețurile reduse la gaze naturale!”, conform Știrile ProTv.

Orbán a precizat că va prezenta această propunere în cadrul ședinței de guvern.

Disputa privind conducta Drujba

Premierul ungar a reamintit că funcționarea conductei „Prietenia” este blocată de aproximativ 30 de zile.

„Deși până acum am reușit să ne apărăm cu succes împotriva șantajului ucrainean (…), sunt necesare măsuri suplimentare pentru a sparge blocada petrolieră și a asigura aprovizionarea energetică sigură a Ungariei”, a declarat acesta.

Ungaria și Slovacia nu mai primesc petrol rusesc prin conducta Drujba din 27 ianuarie. Autoritățile de la Kiev susțin că situația este cauzată de un atac cu drone și că reparațiile necesită timp.

Tensiuni politice în creștere

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că lucrările de reparație sunt în desfășurare, însă oficialii din Ungaria și Slovacia acuză Ucraina că întârzie intenționat reluarea fluxurilor.

Mai mult, relațiile dintre Budapesta și Kiev sunt tensionate și din cauza poziției Ungariei privind sprijinul acordat Ucrainei în războiul cu Rusia și opoziția față de aderarea acesteia la Uniunea Europeană.