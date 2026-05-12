Deși nu există o confirmare oficială privind o separare, mai multe detalii au ridicat semne de întrebare în rândul celor care îi urmăresc.

Cabral și Andreea Ibacka se despart. Ce semne au alimentat zvonurile despre divorț

Unul dintre cele mai comentate aspecte a fost lipsa verighetelor din aparițiile publice și din imaginile distribuite pe rețelele de socializare. Fanii au observat că atât Cabral, cât și Andreea au fost văzuți de mai multe ori fără simbolul căsniciei, ceea ce a dus rapid la speculații privind o posibilă criză în relație.

În plus, activitatea Andreei Ibacka din online a atras și ea atenția. Actrița a început să publice mai des imagini în care apare singură, iar unii internauți au remarcat și schimbări în conținutul profilului său.

Separat, faptul că cei doi au fost implicați în proiecte și deplasări diferite a amplificat și mai mult zvonurile. Andreea a fost surprinsă în Elveția, în timp ce Cabral a avut alte activități profesionale în afara țării.

Cabral, acuzat că ar fi fost infidel?

De-a lungul timpului, în jurul relației dintre și Andreea Ibacka au existat și alte momente care au alimentat speculațiile din presa mondenă. Printre acestea s-a numărat și un episod din 2025, când prezentatorul TV a fost surprins într-un club din Capitală, unde a petrecut până la primele ore ale dimineții în compania unei femei brunete, după cum scrie tot .

Ulterior, un alt moment intens comentat a fost cel în care Cabral a fost văzut părăsind un club alături de două tinere. Potrivit relatărilor apărute atunci, prezentatorul nu ar mai fi reușit să ajungă acasă și ar fi adormit într-un taxi.

În ciuda acestor episoade care au stârnit discuții în spațiul public, relația dintre Cabral și Andreea Ibacka a fost percepută mult timp drept una stabilă și solidă. Cei doi și-au unit destinele în 2011, după ce s-au cunoscut pe platourile de filmare ale telenovelei „Inimă de ţigan”.

La acel moment, Andreea era studentă la Finanţe-Bănci și nu avea experiență în actorie, în timp ce povestea lor de dragoste avea să înceapă chiar în culisele producției care i-a adus împreună.

Cum a început povestea de dragoste dintre Cabral și Andreea Ibacka

Cabral și Andreea Ibacka s-au cunoscut pe platourile de filmare ale producției „Inimă de țigan”, iar relația lor a evoluat treptat. Cei doi s-au căsătorit în 2011 și au fost considerați mult timp un exemplu de stabilitate în lumea mondenă.

Andreea a vorbit în trecut despre începuturile relației și a recunoscut că prima impresie despre actualul ei soț nu a fost deloc una favorabilă.

„Când l-am cunoscut nu ne-am simpatizat, adică eu n-am fost în primă instanță atrasă de el, pentru că nu avea reputația cea mai bună. Era și el tânăr și neliniștit! Au trecut mai multe luni în care el m-a invitat în oraș, la un ceai, să ne cunoaștem și iată că din colegi, din prieteni mă are cu ceva la mână și 15 ani mai târziu iată-ne aici”, a spus ea.

Ulterior, vedeta a vorbit și despre legăturile neașteptate care existau între ei încă înainte să formeze un cuplu.

„Noi eram predestinați, eu am fost în clasă cu sora lui, noi practic ne puteam cunoaște de foarte mulți ani în urmă, aveam foarte mulți prieteni comuni, dar și pasiuni la comun”, a mai mărturisit Andreea Ibacka.

Până în acest moment, nici Cabral, nici Andreea Ibacka nu au confirmat public o eventuală despărțire sau un divorț. În lipsa unei poziții oficiale, informațiile apărute rămân la nivel de speculație, chiar dacă interesul public pentru subiect continuă să fie ridicat.