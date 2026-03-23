Uniunea Europeană restrânge fluxul de informații confidențiale la care au acces oficialii guvernului de la Budapesta. La nivelul liderilor de la Bruxelles există suspiciuni că oficialii maghiari transmit informații sensibile către Rusia lui .

Uniunea Europeană devine precaută față de Viktor Orban

Regimul lui este suspectat că transmite informații confidențiale către Moscova condusă de Vladimir Putin. În acest context, liderii din Uniunea Europeană au decis să ia măsuri pentru a evita scugerile. Ei discută problemele sensibile în grupuri mai restrânse. Iar oficialii maghiari sunt ocoliți. Cinci oficiali europeni care și-au exprimat îngrijorarea, față de , că Budapesta divulgă informaţii sensibile Kremlinului.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat în legătură cu aceste suspiciuni. De mai multă vreme, se vorbește că membrii guvernului condus de Viktor Orban ar împărtăşi informaţii cu Rusia lui Putin, relatează Politico. Potrivit analizei, deși anumite lucruri se cunosc, nu va exista nici o reacție oficială din cauza impactului pe care l-ar putea avea asupra alegerilor din Ungaria, programate pentru 12 aprilie.

„Vestea că oamenii lui Orbán informează Moscova despre şedinţele Consiliului UE în cele mai mici detalii nu ar trebui să surprindă pe nimeni. Avem suspiciuni în acest sens de mult timp. Acesta este unul dintre motivele pentru care iau cuvântul doar când este strict necesar şi spun doar cât este necesar”, a scris pe X prim-ministrul polonez Donald Tusk.

Sâmbătă, Washington Post a relatat că guvernul lui Orban a menţinut contacte strânse cu Moscova pe tot parcursul războiului din Ucraina. Ministrul maghiar de Externe, Péter Szijjártó a folosit pauzele din timpul reuniunilor cu alte ţări UE pentru a-l informa pe omologul său rus, Serghei Lavrov.

Oficialii guvernului Orban prea apropiați de Moscova

Îngrijorările liderilor din Uniunea Europeană, legate de au stat la baza apariţiei unor formate restrânse cu lideri care împărtăşesc aceeaşi viziune. Aceste reuniuni înlocuiesc summiturile cu toţi cei 27 de membri ai UE. Informația a fost confirmată de un oficial guvernamental european, căruia i s-a garantat anonimatul pentru a putea vorbi liber despre chestiuni sensibile.

„În ansamblu, statele membre mai puţin loiale reprezintă principalul motiv pentru care cea mai mare parte a diplomaţiei europene relevante se desfăşoară acum în diverse formate mai restrânse — E3, E4, E7, E8, Weimar, NB8, JEF etc.”, a declarat oficialul.

Cifrele se referă la numărul de lideri europeni din grup. Alianţa Weimar cuprinde Franţa, Germania şi Polonia. NB8 reprezintă cele opt ţări din zona nordică şi baltică. JEF este Forţa Expediţionară Comună a 10 naţiuni din Europa de Nord.

Liderii din Uniunea Europeană evită Ungaria

Fostul ministru de externe lituanian Gabrielius Landsbergis, care a participat frecvent la reuniunile Consiliului la care era prezent Peter Szijjarto, a declarat că a fost avertizat încă din 2024 că partea maghiară ar putea transmite informaţii Rusiei. El şi omologii săi au limitat informaţiile pe care le împărtăşeau atunci când acesta era prezent.

Înaintea unui summit crucial al NATO, la Vilnius în 2023, s-a decis excluderea delegației maghiare de la discuțiile sensibile.

„Discutam doar în termeni formali, iar ulterior ne retrăgeam pentru a discuta fără Ungaria despre obiectivele realizabile ale summitului”, a spus Landsbergis.

Grupul celor Nouă de la Bucureşti, un club al ţărilor de pe flancul estic al alianţei militare, ar fi luat în considerare excluderea Budapestei. Hotărârea a fost justificată de eșecul de a ajunge la un acord privind sprijinul pentru Ucraina.

Budapesta respinge acuzațiile

Ministrul ungar pentru Europa, Janos Boka, a declarat că ştirile pe acest subiect reprezintă un „fake news”. El a vorbit despre „o reacţie disperată la faptul că FIDESZ câştigă teren în campania electorală. Dar poporul maghiar nu se va lăsa înşelat”.

La rândul său, Peter Szijjart a respins conţinutul articolului din Washington Post. El a acuzat mass-media că promovează „teorii ale conspiraţiei mai absurde decât orice s-a văzut până acum”.

Pe de altă parte, liderii din Uniunea Europeană spun că odată cu apariția noilor acuzații, oficialii maghiari ar putea fi excluși de la mai multe informații. Aceasta cu toate că, utilizarea statutului de informații clasificate nu reprezintă o soluție miraculoasă. Ar fi un factor de descurajare împotriva scurgerilor de informaţii şi a transmiterii de informaţii sensibile către terţi. De asemenea, ar face ca anchetele să se desfăşoare automat.

„Există argumente în favoarea clasificării informaţiilor şi documentelor din partea UE”, a spus diplomatul.

Semnal prost pentru Uniunea Europeană

Informaţiile privind discuţiile dintre lideri din Uniunea Europeană şi miniştrii de externe sunt publicate în mod obişnuit în presă. Întâlnirile se desfășoară într-un format fără restricţii, ceea ce înseamnă că participanții nu-și lasă telefoanele în afara sălii. Totuşi, imaginea unui guvern al UE care colaborează atât de strâns cu un stat ostil, precum Rusia, este foarte delicată din punct de vedere politic.

„Faptul că ministrul de externe al Ungariei, un prieten apropiat al lui Serghei Lavrov, a raportat ruşilor practic minut cu minut de la fiecare reuniune a UE este o trădare flagrantă. (…) Acest om nu numai că şi-a trădat propria ţară, ci şi Europa”, a declarat Peter Magyar, liderul opoziției maghiare, la un miting electoral în weekend.

Acuzaţiile vin în contextul în care mai mulți susținători străini ai lui Viktor Orbán se îndreaptă spre Budapesta. Preşedintele polonez Karol Nawrocki va participa la o serie de evenimente electorale. De asemenea, vicepreşedintele SUA, JD Vance, va sosi cu avionul înainte de votul de luna viitoare.