Gazetarul Cristian Tudor Popescu a prezentat „singura soluție” pentru ieșirea din criza politică și pentru atingerea obiectivelor din PNRR și SAFE.

Cum vede CTP rezolvarea crizei politice

„Alegerea prafului

Singura soluție pentru a spera să oprim eșuarea statului român: guvern minoritar condus de Ilie Bolojan. După cum a declarat președintele Dan, există un acord al partidelor din fosta coaliție asupra realizării jaloanelor din PNRR până la 31 august, și avansarea în înarmarea României pe baza creditului european SAFE. Deci, guvernul Bolojan minoritar poate fi sprijinit din parlament pe aceste obiective.

Totodată, se poate încheia o înțelegere între partide pentru alegeri anticipate, care, tehnic vorbind, nu se pot desfășura înainte de toamnă. Fără anticipate nu cred că se poate merge mai departe, chiar dacă în aceste alegeri se va alege praful”, a scris gazetarul Cristian Tudor Popescu,

Ce a spus Nicușor Dan despre negocierile pentru formarea noului guvern

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, că cu partidele în vederea formării noului guvern vor avea loc joia aceasta sau lunea viitoare, iar scopul e să se contureze o majoritate înainte de votul efectiv din Parlament.

„Nu o să fac experimente şi nu cred că e util pentru România să facem experimente în care să propunem premieri şi să-i lăsăm să vadă dacă strâng sau nu o majoritate. Eu vreau să obţinem în urma acestor discuţii o propunere de premier şi elemente compatibile de program pe chestiunile esenţiale, care să strângă o majoritate înainte ca eu să desemneze primul-ministru”, a declarat Nicușor Dan.

Despre varianta unui premier tehnocrat că este „un scenariu care are șanse”, în schimb în continuare exclude scenariul alegerilor anticipate.