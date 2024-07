Vacanță groaznică în Halkidiki pentru o româncă. Ce a găsit în camera de hotel

O femeie a povestit prin experiența neplăcută prin care a trecut în timpul vacanței din Ea a rezervat un apartament online, l-a plătit, iar când a ajuns la fața locului nu îi venea să creadă ce are în cameră.

Ce a găsit în apartament

Turista româncă a fost victima unei escrocherii după ce a rezervat un apartament online, în luna aprilie. iar când a ajuns la locul indicat a rămas șocată de ceea ce a găsit și și-a dat seama că nu poate rămâne acolo peste noapte, conform

Camera era foarte murdară, mobilierul era foarte vechi, baia era inutilizabilă, murdară și ruginită, iar pe hol erau cuiburi de păsări. Turista a raportat imediat situația întâmpinată, dar platforma online nu și-a recunoscut vina și nici nu i-a rezolvat problema, iar proprietarul apartamentului nu i-a mai răspuns.

„Am nevoie de un sfat în privinta urmatorului lucru: banuiesc ca am fost victima unei escrocherii prin intermediul booking, iar acum acest site nu vrea în niciun fel să-și recunosca problema. În aprilie am facut o rezervare la Mini mountain view _ next to the sea, in localitatea Possidi, prin booking.com. Am ajuns în data de 1 iulie, proprietara mi-a trimis un mesaj cu un numar de telefon al altei persoane care urma sa ne deschida apartamentul. Am sunat-o și ne-a invitat în interiorul locatiei (vorbea engleza foarte prost). În interior am avut cea mai neplacuta supriza, pe holuri zburau pasari și aveau cuiburi, o mizerie de nedescris, camera cu mobilier foarte vechi și baia era de nefolosită, totul murdar și ruginit.

Am facut cateva poze, i-am spus acelei persoane ca nu putem ramane în conditiile acelea insalubre și ne-a trantit ușa în nas. Imediat am incercat sa dam de proprietara care nu a raspuns la mesaje. Prin urmare am luat legatura cu serviciul clienti de la booking care ne-a promis ca va rezolva situatia. Astazi am primit mesaj și de la ei ca nu ne pot compensa și ca va trebui sa ne rezolvam problema cu prorietarii apartamentului. Intrebarea este ce pot face în acest caz, banii bineinteles ca mi-au fost luati din cont, 80 de euro

oapte, cui mă pot adresa în continuare? De 15 ani fac rezervari prin booking și nu numai în Grecia și e prima data cand mă confrunt cu așa ceva”, a scris turistă pe un grup de Facebook.

Sfaturile internauților

Internauții au reacționat la postarea femeii, unii i-au spus că există șanse ca platforma să îi înapoieze bani, dar alții au spus că șansele de a-și primi bani înapoi sunt destul de slabe.

„Trebuie sa insistați la booking, au început sa dea replay-uri standard, ori sunați pe timpul zilei și vorbiți ori cu agenți vorbitori de romana, ori cu vorbitori de engleză, expuneți situația cât mai concret și menționați ca nu vedeți alta posibilitate decât returnarea banilor. Între timp dati și o recenzie cu nota 1 la toate categoriile și abordați gazda prin mesaj booking sa va returneze banii”;

„Arata ca în pozele de pe booking… acolo e doar 1 review. Cel mai probabil dat de proprietate. Șansele ca booking.ul sa va restituieze banii sunt spre zero”, au fost unele dintre comentarii.