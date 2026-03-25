Lovitură pentru turiști: Se scumpesc biletele de avion. Care sunt cele mai sigure destinații și ce recomandă specialiștii

Ana Maria
25 mart. 2026, 14:59
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Vacanțele, tot mai scumpe! De ce s-au scumpit biletele de avion
  2. Cum sunt afectate vacanțele românilor
  3. Vacanțele, tot mai scumpe! De ce scad rezervările pentru Grecia
  4. Ce sfaturi au specialiștii pentru vacanțe mai ieftine

Vacanțele, tot mai scumpe! Vacanțele devin tot mai costisitoare pentru români, în contextul scumpirii accelerate a transportului aerian. Companiile aeriene au început deja să majoreze tarifele, pe fondul creșterii puternice a prețului kerosenului, combustibil esențial pentru avioane.

Potrivit specialiștilor din turism, această tendință va influența direct bugetele alocate concediilor în 2026, iar alegerea destinației va depinde tot mai mult de costurile de deplasare.

Vacanțele, tot mai scumpe! De ce s-au scumpit biletele de avion

Principalul factor care a dus la creșterea tarifelor este explozia prețului kerosenului, care s-a majorat cu peste 50% de la izbucnirea conflictului din Iran.

Această scumpire pune presiune pe operatorii aerieni, care transferă costurile către pasageri, ceea ce duce la bilete mai scumpe pentru zboruri, inclusiv pentru destinațiile de vacanță preferate de români.

Cum sunt afectate vacanțele românilor

În aceste condiții, românii devin tot mai atenți atunci când își aleg concediile. Cheltuielile de transport cântăresc tot mai mult în decizia finală, iar mulți turiști își ajustează planurile sau aleg destinații mai apropiate.

În paralel, incertitudinile economice și tensiunile geopolitice contribuie la o scădere a rezervărilor în anumite zone turistice.

Vacanțele, tot mai scumpe! De ce scad rezervările pentru Grecia

Operatorii din turism semnalează o scădere a rezervărilor pentru Grecia, una dintre cele mai populare destinații pentru români.

Deși autoritățile de la Atena susțin că țara rămâne sigură, reprezentanții din industrie sunt mai rezervați și spun că turiștii devin tot mai prudenți.

Potrivit acestora, rezervările actuale provin în principal din piețele europene, însă volumul este mai mic decât în anii precedenți. Contextul geopolitic tensionat și costurile ridicate îi determină pe mulți să amâne sau să își regândească vacanțele.

Ce sfaturi au specialiștii pentru vacanțe mai ieftine

Consultantul în turism Traian Bădulescu, de la ANAT, recomandă alegerea destinațiilor europene și rezervarea prin agenții de turism.

În primul rând, destinaţiile europene sunt sigure, inclusiv România. Deci ar trebui să profităm şi noi şi să atragem mai mulţi turişti. Românii, de obicei, merg în vacanţă în propria ţară, dar şi în Grecia, Bulgaria, Italia, Spania… Cele mai sigure destinaţii sunt cele europene. Şi în cele exotice se călătoreşte în continuare, dar au picat marile hub-uri: Doha, din Qatar, şi Dubai şi Abu Dhabi, din Emirate.

Le recomand turiştilor să apeleze la agenţiile de turism care au negociat încă de anul trecut tarifele. Agenţiile de turism operează de multe ori curse charter, deci avioane închuriate de agenţii. Este mult mai simplu în acest caz, tarifele rămân în mare parte bătute în cuie, fiind negociate de anul trecut. Pentru că ele se negociază maximum până în toamnă„, a spus consultantul Traian Bădulescu, de la ANAT, potrivit Antena 3 CNN.

Citește și...
Maria Ghiorghiu, viziune tulburătoare despre România: „Nimeni și nimic nu o poate atinge”
Eveniment
Maria Ghiorghiu, viziune tulburătoare despre România: „Nimeni și nimic nu o poate atinge”
Legea a fost promulgată de președinte. Ordinul de protecţie va fi comunicat Poliţiei în maxim cinci ore de la decizia instanței
Eveniment
Legea a fost promulgată de președinte. Ordinul de protecţie va fi comunicat Poliţiei în maxim cinci ore de la decizia instanței
Viktor Orbán anunță măsuri dure. Ungaria oprește livrările de gaze către Ucraina
Eveniment
Viktor Orbán anunță măsuri dure. Ungaria oprește livrările de gaze către Ucraina
Lovitură dură pentru agricultură. Fermierii trag pe dreapta din cauza scumpirii carburanților, iar 30% din terenuri pot rămâne nelucrate
Eveniment
Lovitură dură pentru agricultură. Fermierii trag pe dreapta din cauza scumpirii carburanților, iar 30% din terenuri pot rămâne nelucrate
NASA pregătește revenirea pe Lună. Ce urmează după misiunile Artemis
Eveniment
NASA pregătește revenirea pe Lună. Ce urmează după misiunile Artemis
Primăria Sectorului 3 lansează portalul online pentru impozite și taxe locale. Semnătura electronică, oferită gratuit cetățenilor
Eveniment
Primăria Sectorului 3 lansează portalul online pentru impozite și taxe locale. Semnătura electronică, oferită gratuit cetățenilor
Un oraș din România se pregătește deja pentru 2050. Proiectul ambițios care va atrage toate privirile (VIDEO)
Eveniment
Un oraș din România se pregătește deja pentru 2050. Proiectul ambițios care va atrage toate privirile (VIDEO)
Carambol cu trei autoturisme și o ambulanță în București. O tânără a ajuns de urgență la spital
Eveniment
Carambol cu trei autoturisme și o ambulanță în București. O tânără a ajuns de urgență la spital
A vândut casa în 5 zile cu ajutorul ChatGPT. Suma obținută a depășit așteptările agenților imobiliari
Eveniment
A vândut casa în 5 zile cu ajutorul ChatGPT. Suma obținută a depășit așteptările agenților imobiliari
Parchetul General sărbătorește Ziua Națională a Pădurii. „Anchetă festivă” la mafia lemnului din mai multe județe
Eveniment
Parchetul General sărbătorește Ziua Națională a Pădurii. „Anchetă festivă” la mafia lemnului din mai multe județe
15:07 - Maria Ghiorghiu, viziune tulburătoare despre România: „Nimeni și nimic nu o poate atinge”
15:05 - Legea a fost promulgată de președinte. Ordinul de protecţie va fi comunicat Poliţiei în maxim cinci ore de la decizia instanței
14:56 - Ilie Bolojan – cu patronatele, Sorin Grindeanu – cu sindicatele. Fiecare decide în dreptul lui. O ordonanță vede Ilie, alta vede Sorin (VIDEO)
14:50 - Viktor Orbán anunță măsuri dure. Ungaria oprește livrările de gaze către Ucraina
14:38 - Când urmează să adopte Guvernul OUG pentru criza carburanților și ce măsuri concrete se iau
14:35 - Romsilva are un nou director general. Jean Vișan a fost desemnat pentru un mandat de trei ani
14:22 - Lovitură dură pentru agricultură. Fermierii trag pe dreapta din cauza scumpirii carburanților, iar 30% din terenuri pot rămâne nelucrate
13:59 - Ministra Mediului, dezvăluiri explozive despre Romsilva. Ce a descoperit Buzoianu: “Ce credeți că am aflat astăzi?”
13:57 - NASA pregătește revenirea pe Lună. Ce urmează după misiunile Artemis
13:54 - Sindicaliștii au bătut palma cu PSD și cer Guvernului reducerea accizelor la combustibili. Ba chiar și plusează și cer și micșorarea TVA (VIDEO)