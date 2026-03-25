Vacanțele, tot mai scumpe! Vacanțele devin tot mai costisitoare pentru români, în contextul scumpirii accelerate a transportului aerian. Companiile aeriene au început deja să majoreze tarifele, pe fondul creșterii puternice a prețului kerosenului, combustibil esențial pentru avioane.

Potrivit specialiștilor din turism, această tendință va influența direct bugetele alocate concediilor în 2026, iar alegerea destinației va depinde tot mai mult de costurile de deplasare.

Vacanțele, tot mai scumpe! De ce s-au scumpit biletele de avion

Principalul factor care a dus la creșterea tarifelor este explozia prețului , care s-a majorat cu peste 50% de la izbucnirea conflictului din Iran.

Această scumpire pune presiune pe operatorii aerieni, care transferă costurile către pasageri, ceea ce duce la bilete mai scumpe pentru zboruri, inclusiv pentru destinațiile de vacanță preferate de români.

Cum sunt afectate vacanțele românilor

În aceste condiții, românii devin tot mai atenți atunci când își aleg concediile. Cheltuielile de transport cântăresc tot mai mult în decizia finală, iar mulți turiști își ajustează planurile sau aleg destinații mai apropiate.

În paralel, incertitudinile economice și tensiunile geopolitice contribuie la o scădere a rezervărilor în anumite zone turistice.

Vacanțele, tot mai scumpe! De ce scad rezervările pentru Grecia

Operatorii din turism semnalează o scădere a rezervărilor pentru Grecia, una dintre cele mai populare destinații pentru români.

Deși autoritățile de la Atena susțin că țara rămâne sigură, reprezentanții din industrie sunt mai rezervați și spun că turiștii devin tot mai prudenți.

Potrivit acestora, rezervările actuale provin în principal din piețele europene, însă volumul este mai mic decât în anii precedenți. Contextul geopolitic tensionat și costurile ridicate îi determină pe mulți să amâne sau să își regândească vacanțele.

Ce sfaturi au specialiștii pentru vacanțe mai ieftine

Consultantul în turism Traian Bădulescu, de la ANAT, recomandă alegerea destinațiilor europene și rezervarea prin agenții de turism.

„În primul rând, destinaţiile europene sunt sigure, inclusiv România. Deci ar trebui să profităm şi noi şi să atragem mai mulţi turişti. Românii, de obicei, merg în vacanţă în propria ţară, dar şi în Grecia, Bulgaria, Italia, Spania… Cele mai sigure destinaţii sunt cele europene. Şi în cele exotice se călătoreşte în continuare, dar au picat marile hub-uri: Doha, din Qatar, şi Dubai şi Abu Dhabi, din Emirate.

Le recomand turiştilor să apeleze la agenţiile de turism care au negociat încă de anul trecut tarifele. Agenţiile de turism operează de multe ori curse charter, deci avioane închuriate de agenţii. Este mult mai simplu în acest caz, tarifele rămân în mare parte bătute în cuie, fiind negociate de anul trecut. Pentru că ele se negociază maximum până în toamnă„, a spus consultantul Traian Bădulescu, de la ANAT, potrivit .