Lista vaccinurilor gratuite în 2026. Cum se pot obține dozele opționale fără plată

Lista vaccinurilor gratuite în 2026. Cum se pot obține dozele opționale fără plată

Flavia Codreanu
30 ian. 2026, 08:47
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Care este calendarul național de vaccinare 
  2. Ce vaccinuri opționale vot fi decontate pentru adolescenți
  3. Care sunt reacțiile normale după administrare

Vaccinuri esențiale pentru copii, de la naștere și până la vârsta de 14 ani, vor fi decontate integral de statul român în cursul anului 2026. Schema include protecție obligatorie împotriva tuberculozei, hepatitei B, poliomielitei și rujeolei, dar și doze opționale gratuite pentru HPV sau gripă. Administrarea se face prin maternități și medicii de familie pentru a preveni boli care pot lăsa sechele pe viață.

Care este calendarul național de vaccinare 

Imunizarea începe în primele 24 de ore de viață cu vaccinul împotriva hepatitei B, urmat de cel anti-tuberculoză (BCG) în maternitate. La 2, 4 și 11 luni, bebelușii primesc vaccinul hexavalent și cel pneumococic. La vârsta de un an și la 5 ani, este programat vaccinul ROR (rujeolă, oreion, rubeolă). Calendarul continuă cu rapeluri la 5-6 ani și la 14 ani pentru a menține imunitatea activă împotriva difteriei și tetanosului.

Ce vaccinuri opționale vot fi decontate pentru adolescenți

Ministerul Sănătății oferă gratuit și vaccinuri care înainte erau cu plată. Cel mai important este vaccinul împotriva HPV, disponibil acum gratuit pentru fete și băieți între 11 și 18 ani. De asemenea, vaccinul gripal poate fi prescris gratuit de orice medic cu contract CAS pentru copiii de peste 6 luni. Alte recomandări includ vaccinul împotriva rotavirusului (până la 6 luni) și cel împotriva varicelei, pentru a evita complicațiile severe la vârsta adultă.

Care sunt reacțiile normale după administrare

Potrivit digi24, specialiștii explică faptul că micile reacții locale, precum febra ușoară sau roșeața la locul înțepăturii, sunt semne că sistemul imunitar al copilului funcționează corect. Aceste antrenamente ale organismului sunt nesemnificative în comparație cu riscurile bolii reale. De exemplu, rujeola poate lăsa în corp virusul care, după 10-15 ani, poate declanșa PESS, o paralizie progresivă fatală. Vaccinarea rămâne singura barieră sigură împotriva unor astfel de tragedii, oferind copiilor șansa la o creștere sănătoasă și fără complicații.

