Președintele Nicușor Dan a anunțat promulgarea unui act normativ care asigură continuitatea accesului la vaccinarea gratuită împotriva Virusului Papiloma Uman (HPV) și la servicii medicale gratuite pentru prevenția și depistarea cancerului de col uterin. Legea vizează tinerii între 11 și 26 de ani și include finanțare de la bugetul de stat și pentru implementarea programelor.

Acces gratuit la vaccinare și testări periodice

„Am promulgat legea de adoptare a unei ordonanțe a Guvernului care asigură continuitatea accesului la vaccinare anti HPV, care este gratuită pentru fetele şi băieţii cu vârsta cuprinsă între 11 şi 26 de ani, şi la servicii medicale gratuite periodice de testare pentru cancerul de col uterin. Acest tip de cancer, care afectează grav viața mult prea multor femei, este cauzat, în aproape toate cazurile, de infecția cu HPV”, a scris președintele Nicușor Dan pe Facebook.

Șeful statului a subliniat importanța screeningului și a controalelor periodice:

„Încurajez toate femeile să profite de aceste servicii medicale gratuite și să includă testarea periodică în grija pentru propria sănătate. Un control la timp poate face diferența dintre boală și viață”.

Ce prevede noua lege

Actul normativ modifică și completează Legea 95/2006 și alte acte normative din domeniul sănătății. Legea garantează accesul continuu la:

vaccinarea anti-HPV;

testări clinice și paraclinice pentru depistarea cancerului de col uterin;

confirmarea diagnosticului la persoanele depistate cu suspiciune de cancer;

organizarea activității de învățământ, cercetare și educație medicală continuă în unitățile sanitare, inclusiv laboratoare.

Managerii spitalelor publice vor fi obligați să publice periodic informații despre activitatea medicală, economică și administrativă a unității. Ministerul Sănătății va asigura fondurile necesare, inclusiv prin PNRR, scrie Adevărul.

Cine poate beneficia de vaccinul HPV și cum funcționează

Vaccinul este recomandat mai ales înaintea începerii vieții sexuale, pentru eficiență maximă. Copiii și adolescenții între 11 și 14 ani reprezintă grupul-țintă ideal. Vaccinarea tinerilor între 15 și 19 ani rămâne eficientă, iar și după 26 de ani poate aduce beneficii importante.

Vaccinul nu tratează infecția deja existentă, dar poate preveni infectarea cu alte tulpini HPV.

Vaccinarea băieților este la fel de importantă, deoarece previne transmiterea virusului și protejează împotriva tipurilor de cancer care afectează bărbații, precum cancerul anal, penian sau orofaringian.

România, în fruntea UE la cancerul de col uterin

Virusul HPV este cea mai frecventă infecție cu transmitere sexuală la nivel mondial și provoacă aproximativ 5% dintre toate cazurile de cancer. La femei, cancerul de col uterin este al treilea ca frecvență după cancerul de sân și cel colorectal. În România se înregistrează anual 3.800 de cazuri noi și 1.800 de decese.

Virusul se transmite prin contact direct piele pe piele, mai ales sexual, fiind de multe ori asimptomatic. Aproximativ 90% dintre infecții dispar de la sine în doi ani, însă anumite tulpini cu risc crescut pot provoca leziuni precanceroase și cancer.