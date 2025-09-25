B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Val de aer polar în România: Vremea se va răci brusc în toată țara / Meteorologii anunță sfârșitul verii prelungite

George Lupu
25 sept. 2025, 16:40
Val de aer polar în România: Vremea se va răci brusc în toată țara / Meteorologii anunță sfârșitul verii prelungite
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Care sunt zonele afectate de un val de aer polar
  2. Cât va dura răcirea vremii
  3. Cum va fi iarna 2025-2026

România va fi străbătută în zilele următoare de un val de aer polar, asociat cu o scădere bruscă a temperaturilor în toate județele.

Care sunt zonele afectate de un val de aer polar

Potrivit unui anunț ANM, vremea s-a schimbat deja radical, în ultimele 24 de ore, cu o răcire accentuată a temperaturilor în toată țara. În unele regiuni, temperaturile sunt și cu 10- 15 grade mai scăzute decât în zilele precedente.

De asemenea, vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a țării și izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40-50 km/h.

Reprezentanții ANM au transmis că vara prelungită s-a terminat și că răcirea a început încă de miercuri în partea de nord și centru a Moldovei. Treptat temperaturile scăzute se vor resimți și în restul țării.

Florinela Georgescu, director de prognoză ANM, a explicat într-o intervenție pentru Digi24 că scăderea bruscă a temperaturilor este asociată cu un anticiclon de mari dimensiuni, care aduce aer polar deasupra Europei.

„În zona geografică a țării noastre, presiunea atmosferică este în creștere pronunțată dinspre nord, dinspre Europa central-nordică. Sunt variații puternice, atât în valoarea presiunii atmosferice, cât și în privința temperaturii. Acest vast anticiclon care se extinde deasupra Europei este asociat unei mase de aer de origine polară”, a explicat ea.

Cât va dura răcirea vremii

Directorul ANM a ținut să precizeze că acest val de aer polar este „doar la început”:

„Astăzi vremea va continua să se răcească. Astăzi așteptăm maxime între 11 și 24° în partea de nord a Moldovei, mâine între 15 și 22° și ne vom menține cu acest ecart al temperaturilor în cea mai mare parte a intervalului următor. Aceasta înseamnă cel puțin săptămâna care urmează. Sigur, cu variații de la o zi la alta datorate prezenței norilor”, a mai spus Florinela Georgescu.

Pentru Capitală, cele mai scăzute temperaturi sunt prognozate la începutul săptămânii viitoare.

„Avem semnalul că pentru București cel mai rece ar trebui să fie luni cu o maximă de doar 15°. Și să mai spunem că acest aer foarte rece, deși este asociat unei presiuni atmosferice ridicate care nu favorizează formarea precipitațiilor, totuși precipitații slabe vor mai fi, iar în zona montană înaltă acestea vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare”, a conchis ea.

Meteorologii au transmis o atenționare Cod Galben pentru intensificări ale vântului, valabilă pentru ziua de joi, în intervalul orar 10:00 – 21:00, pentru litoral și pentru județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, Ilfov, municipiul București, vestul județului Ialomița.

În aceste regiuni, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…65 km/h.

În zona montană aferentă județului Caraș-Severin, vântul va atinge viteze de 80-100 km/h. De asemenea,  vântul va avea intensificări și pe litoral, iar rafalele vor atinge 50-65 km/h.

Cum va fi iarna 2025-2026

Recent, meteorologii au anunțat că iarna 2025-2026 va fi influențată de o fază slabă a fenomenului La Niña și de un vortex polar mai slab, ceea ce ar putea aduce zile mai reci în Statele Unite, Canada și Europa.

Acești factori determină modificări ale curenților atmosferici și influențează distribuția temperaturilor și a precipitațiilor pe continent, potrivit severe-weather.eu.

La Nina și El Nino sunt schimbări naturale ale temperaturilor în anumite părți ale Oceanului Pacific și sunt cele mai mari fluctuații ale sistemului climatic al Pământului, cu impact de anvergură asupra oamenilor și a vremii extreme.

Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a Națiunilor Unite a declarat miercuri că există acum 60% șanse ca actualele condiții neutre să cedeze locul pentru La Nina între octombrie și februarie anul viitor.

Urmează o serie prelungită a opusului său, modelul de încălzire a vremii El Nino, care a alimentat 12 luni de căldură record înainte de a se diminua la începutul verii.

