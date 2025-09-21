Vremea de vară, cu temperaturi ridicate, se va menține și în ultimele zile de la finalul lunii septembrie. a emis prognoza meteo pentru ultima săptămână din această .

Prima parte a acestei săptămâni va fi caracterizată prin ridicate, în cea mai mare parte a țării. Situația se va schimba pe finalul săptămânii, când vremea va căpăta caracteristici de toamnă. În aeastă perioadă va crește probabilitatea de ploaie, potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) valabilă până la 28 septembrie 2025.

Vremea în ultima săptămână de septembrie

Conform prognozei meteo, în intervalul 22 septembrie, ora 9:00 – 23 septembrie, ora 9:00, cerul va fi mai mult senin la nivelul întregii ţări. Conform estimărilor meteo, vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări la altitudini mari la munte. În aceste zone viteza vântului va fi mai mare de 70 – 80 km/h. În Banat, rafalele de vânt vor atinge viteze de 55 – 65 km/h cu precădere în sudul regiunii. Temporar vântul va avea viteze mai mici în Moldova.

Temperaturile maxime, în această zi, se vor încadra între 22 grade în zona de litoral a Mării Negre şi 32 de grade în Banat. Temperaturile minime se vor încadra între 7 şi 15 grade. Vremea va fi mai rece în estul Transilvaniei,unde temperatura va coborî spre un grad. Ceva mai cald va fi în Dealurile de Vest unde vom avea 19 grade.

Dimineaţa şi noaptea se va semnala ceaţă, pe alocuri, în regiunile extracarpatice, în depresiuni şi izolat în restul țării. Spre finalul intervalului analizat, în depresiunile Carpaţilor Orientali vor fi condiţii de brumă.

În Bucureşti, vremea va fi predominant frumoasă şi caldă în intervalul studiat. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 26 – 28 de grade, iar cea minimă de 11 – 13 grade Celsius. Dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţă.

Prognoza pentru 23 septembrie, ora 9:00 – 24 septembrie, ora 9:00

Potrivit prognozei emisă de ANM, în perioada 23 septembrie, ora 9:00 – 24 septembrie, ora 9:00, vremea se va menţine predominant frumoasă în cea mai mare parte a ţării.. Va fi mai cald decât se întâmplă în mod obișnuit într-o astfel de zi, de final de septembrie. Cerul va fi mai mult senin, cu înnorări noaptea, în vestul şi în nordul teritoriului. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări în sudul Banatului.

Temperaturile maxime în intervalul analizat se vor încadra între 23 de grade în estul Dobrogei şi 32 de grade în Banat şi sud-vestul Olteniei. Minimele termice vor fi cuprinse între 3 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 18 grade în zona deluroasă a Crişanei. Dimineaţa şi noaptea, pe alocuri va fi ceaţă, în special în est, în sud-est, pe văi şi în depresiuni.

În Capitală, vremea va fi în continuare predominant frumoasă şi caldă. Cerul va fi senin şi vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 26 – 28 de grade, iar cea minimă de 11 – 14 grade Celsius. Dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţă.

Vremea în intervalul 24 septembrie, ora 9:00 – 25 septembrie, ora 9:00

În intervalul 24 septembrie, ora 9:00 – 25 septembrie, ora 9:00, ANM indică valori termice în scădere. Vremea se va răci în regiunile de nord-vest şi în estul ţării. Aici, temperaturile se vor apropia de cele specifice acestei date. În restul țării, vom avea temperaturi mai ridicate, peste cele minime.

Cerul va fi temporar noros şi pe arii restrânse vor fi averse şi descărcări electrice. Ploile își vor face apariția în Moldova, Banat, Crişana, la munte şi izolat în Transilvania. Vântul va sufla slab şi moderat, ziua cu uşoare intensificări în nord-est, iar noaptea se va intensifica în sud, în sud-est şi pe suprafeţe mici în rest.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 grade în nordul Moldovei şi 31 de grade în sudul Banatului şi vestul Olteniei. Minimele termice se vor încadra între 4 grade în estul Transilvaniei şi 18 grade în dealurile Banatului. Dimineaţa şi noaptea, pe arii restrânse va fi ceaţă.

În Bucureşti, vremea se va menţine frumoasă şi caldă în acest interval. Cerul va fi senin ziua şi variabil noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în a doua parte a intervalului. Temperatura maximă va fi de 26 – 28 de grade, iar cea minimă de 11 – 14 grade. Dimineaţa vor fi condiţii de ceaţă.

Prognoza meteo la final de săptămână

Potrivit prognozei emise de ANM, în intervalul 25 septembrie, ora 9:00 – 28 septembrie, ora 9:00, vremea se va răci semnificativ. La munte şi în jumătatea de vest a ţării temporar va ploua. În restul țării, vremea va fi rece, dar senină.

Şi în Capitală vremea se va răci semnificativ în intervalul menţionat. Probabilitatea de ploaie va creşte la finalul perioadei.