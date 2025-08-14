B1 Inregistrari!
Meteorologii ANM au anunțat când se întorc ploile în România. Temperaturile vor scădea semnificativ

Meteorologii ANM au anunțat când se întorc ploile în România. Temperaturile vor scădea semnificativ

George Lupu
14 aug. 2025, 20:32
Meteorologii ANM au anunțat când se întorc ploile în România. Temperaturile vor scădea semnificativ
Sursa Foto: Pixabay.com

Ploile revin în România, după mai multe zile consecutive de caniculă. Potrivit celor mai recente date transmise de meteorologii ANM, România se pregătește pentru ploi și răcirea vremii.

Cuprins

  • Ce anunț au făcut meteorologii ANM
  • Când scăpăm de caniculă

Ce anunț au făcut meteorologii ANM

Meteorologii ANM avertizează că temperaturile vor scădea brusc în următoarele săptămâni.

Valul de căldură se va resimți intens doar până sâmbătă. În zilele de joi, vineri și sâmbătă se vor înregistra temperaturi ridicate în vestul, centrul și sudul țării, cu valori ce pot ajunge până la 36 – 37 de grade Celsius.

Pe de altă parte, începând de duminică, ploile vor reveni în România, mai întâi în regiunile vestice, apoi în restul țării.

Când scăpăm de caniculă

Vremea se va răcori și în Capitală începând de duminică. Începând de săptămâna viitoare, diminețile vor fi plăcute, cu valori de 18 – 20 de grade, iar după-amiază temperaturile vor urca până la 26 – 28 grade Celsius. Seara va fi răcoroasă și liniștită, cu valori în jur de 20 – 22 de grade Celsius.

Alina Şerban, meteorolog ANM, a vorbit într-o intervenție pentru Antena 3 despre răcirea vremii:

„De duminică, însă, vor apărea şi ploile. La început, în regiunile vestice, apoi, şi în restul teritoriului. În Capitală, caniculă – mâine şi temperaturile vor fi în jurul valorii de 35 de grade Celsius, disconfort termic din ce în ce mai ridicat şi o vreme frumoasă ca aspect”, a anunţat Alina Şerban, meteorolog ANM.

Începând din ultima zi din weekendul care se apropie, temperaturile vor fi plăcute spre moderate pe parcursul dimineții: în jurul orei 7 – 8 dimineața, valorile vor fi de aproximativ 18 – 20°C, iar spre prânz, cerul va fi presărat de un soare blând și ușoare cețuri, cu temperaturi care vor urca gradat până la 26 – 28°C după-amiază. Seara va fi liniștită și răcoroasă, cu valori în jur de 20 – 22°C.

