România traversată de un nou val de caniculă. Capitala și marile orașe, sub temperaturi sufocante până cel puțin pe 19 august

România traversată de un nou val de caniculă. Capitala și marile orașe, sub temperaturi sufocante până cel puțin pe 19 august

George Lupu
08 aug. 2025, 09:22
România traversată de un nou val de caniculă. Capitala și marile orașe, sub temperaturi sufocante până cel puțin pe 19 august
Sursa Foto: Freepik.com

România se va confrunta cu un nou val de caniculă prelungită. Capitala și marile orașe se vor sufoca sub temperaturi tropicale până cel puțin pe 19 august.

Cuprins

  • Până la 37 de grade în weekend, nopți tropicale și aer irespirabil
  • Recomandări pentru populație: Cum să treci mai ușor peste nou val de caniculă

Până la 37 de grade în weekend, nopți tropicale și aer irespirabil

România traversează o perioadă de caniculă persistentă, care va afecta Capitala și multe alte orașe cel puțin până în jurul datei de 19 august, potrivit celor mai recente prognoze meteo. Temperaturile vor continua să depășească pragurile considerate confortabile pentru organism, pe fondul unui regim atmosferic dominat de mase de aer tropical.

Cerul senin și lipsa precipitațiilor contribuie la acumularea căldurii pe timpul zilei și la menținerea unor valori termice ridicate în timpul nopții. Astfel, organismul uman este supus unui stres termic continuu, fără perioade adecvate de recuperare.

Conform meteorologilor AccuWeather, în zilele următoare temperaturile maxime în București vor atinge 33–34°C, iar în weekend se vor apropia de 37°C. Nopțile vor fi de asemenea călduroase, cu minime de 20–21°C, ceea ce înseamnă că vom avea parte de așa-numitele „nopți tropicale”.

Pe lângă temperaturile extreme, calitatea aerului rămâne o altă problemă semnalată în marile orașe. Datele din rețeaua de monitorizare a indicelui ICA arată valori cuprinse între 56 și 57 în București, ceea ce încadrează aerul la categoria „slabă”. Aceste niveluri de poluare pot afecta sănătatea celor cu afecțiuni respiratorii sau cardiovasculare, dar și a copiilor și vârstnicilor.

Recomandări pentru populație: Cum să treci mai ușor peste nou val de caniculă

Specialiștii recomandă limitarea efortului fizic în aer liber, în special între orele 11:00 și 17:00, hidratarea frecventă și evitarea expunerii directe la soare. Efectele caniculei pot fi cumulative, afectând starea de sănătate, nivelul de energie și capacitatea de concentrare.

În acest context, autoritățile și serviciile de sănătate publică avertizează asupra riscurilor asociate cu valurile de căldură, insistând pe măsuri preventive pentru protejarea categoriilor vulnerabile.

