În 2026, dragostea vine cu un cost pe măsură. Cuplurile care își doresc o escapadă de în România trebuie să fie pregătite pentru cheltuieli serioase. Pachetele speciale lansate de hotelieri promit experiențe romantice, dar și tarife care reflectă din plin acest răsfăț.

În Poiana Brașov, una dintre cele mai râvnite destinații de iarnă, prețurile pot ajunge la niveluri surprinzătoare. Un sejur de două nopți poate urca până la 855 de euro, în funcție de facilitățile alese.

Ce face muntele alegerea perfectă pentru o escapadă romantică

Februarie devine, an de an, luna micilor evadări romantice. Valentine’s Day rămâne, însă, scuza perfectă pentru a lua o pauză de la agitația zilnică.

Stațiunile montane revin în topul preferințelor. Sunt alese mai ales de care vor să îmbine sporturile de iarnă cu momentele de răsfăț și liniștea unei seri petrecute la SPA. În zona Brașov, hotelurile pariază pe experiențe complete. Oaspeții au la dispoziție centre wellness moderne, piscine interioare și exterioare încălzite, jacuzzi, saune și masaje dedicate special pentru doi.

Relaxarea este completată de partea gastronomică, care joacă un rol-cheie în aceste pachete tematice. Restaurantele vin cu meniuri rafinate și preparate sofisticate. Platingul atent lucrat este gândit să impresioneze nu doar gustul, ci și privirea. Cinele romantice sunt transformate în adevărate ritualuri culinare, cu deserturi tematice, lumânări, petale de trandafiri și decoruri speciale în camere.

Totul este gândit pentru a crea o atmosferă memorabilă, genul de experiență care transformă un simplu weekend într-o amintire de neuitat.

Cât costă două nopți în Poiana Brașov de Valentine’s Day

Bugetul pentru o escapadă romantică diferă considerabil, în funcție de nivelul de confort și de experiențele incluse. În Poiana Brașov, prețurile pornesc de la aproximativ 230 de euro pentru două nopți. În cazul pachetelor premium, sumele pot urca rapid spre 400 de euro sau chiar mai mult. În plus, gradul de ocupare a ajuns deja la aproximativ 85%, ceea ce arată clar că interesul este foarte mare, chiar dacă prețurile nu sunt deloc accesibile, notează cancan.ro.

Pentru cei care vor să schimbe peisajul montan cu sunetul valurilor, vine ca o alternativă tot mai tentantă. Chiar dacă este extrasezon, hotelierii mizează pe facilități moderne și servicii de relaxare pentru a compensa temperaturile scăzute. Pachetele all-inclusive includ acces la SPA, piscine interioare, jacuzzi, seri tematice cu muzică live și activități dedicate cuplurilor. Tarifele pentru un weekend romantic la mare pornesc de la aproximativ 1.500 de lei. La fel ca în zonele montane, prețurile pot urca până în jurul sumei de 400 de euro.

Chiar și la aceste prețuri, multe unități de cazare raportează deja ocupare completă. Tendința este clară, iar îndrăgostiții sunt tot mai dispuși să investească sume consistente pentru a transforma Valentine’s Day într-o mini-vacanță de lux. Relaxarea, intimitatea și experiențele personalizate par să cântărească mai mult decât bugetul.