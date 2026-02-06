B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Valentine’s Day 2026 vine cu tarife tot mai mari pentru cuplurile din România. Cât costă două nopți în Poiana Brașov

Valentine’s Day 2026 vine cu tarife tot mai mari pentru cuplurile din România. Cât costă două nopți în Poiana Brașov

Ana Beatrice
06 feb. 2026, 20:35
Valentine’s Day 2026 vine cu tarife tot mai mari pentru cuplurile din România. Cât costă două nopți în Poiana Brașov
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce face muntele alegerea perfectă pentru o escapadă romantică
  2. Cât costă două nopți în Poiana Brașov de Valentine’s Day

În 2026, dragostea vine cu un cost pe măsură. Cuplurile care își doresc o escapadă de Valentine’s Day în România trebuie să fie pregătite pentru cheltuieli serioase. Pachetele speciale lansate de hotelieri promit experiențe romantice, dar și tarife care reflectă din plin acest răsfăț.

În Poiana Brașov, una dintre cele mai râvnite destinații de iarnă, prețurile pot ajunge la niveluri surprinzătoare. Un sejur de două nopți poate urca până la 855 de euro, în funcție de facilitățile alese.

Ce face muntele alegerea perfectă pentru o escapadă romantică

Februarie devine, an de an, luna micilor evadări romantice. Valentine’s Day rămâne, însă, scuza perfectă pentru a lua o pauză de la agitația zilnică.

Stațiunile montane revin în topul preferințelor. Sunt alese mai ales de cuplurile care vor să îmbine sporturile de iarnă cu momentele de răsfăț și liniștea unei seri petrecute la SPA. În zona Brașov, hotelurile pariază pe experiențe complete. Oaspeții au la dispoziție centre wellness moderne, piscine interioare și exterioare încălzite, jacuzzi, saune și masaje dedicate special pentru doi.

Relaxarea este completată de partea gastronomică, care joacă un rol-cheie în aceste pachete tematice. Restaurantele vin cu meniuri rafinate și preparate sofisticate. Platingul atent lucrat este gândit să impresioneze nu doar gustul, ci și privirea. Cinele romantice sunt transformate în adevărate ritualuri culinare, cu deserturi tematice, lumânări, petale de trandafiri și decoruri speciale în camere.

Totul este gândit pentru a crea o atmosferă memorabilă, genul de experiență care transformă un simplu weekend într-o amintire de neuitat.

Cât costă două nopți în Poiana Brașov de Valentine’s Day

Bugetul pentru o escapadă romantică diferă considerabil, în funcție de nivelul de confort și de experiențele incluse. În Poiana Brașov, prețurile pornesc de la aproximativ 230 de euro pentru două nopți. În cazul pachetelor premium, sumele pot urca rapid spre 400 de euro sau chiar mai mult. În plus, gradul de ocupare a ajuns deja la aproximativ 85%, ceea ce arată clar că interesul este foarte mare, chiar dacă prețurile nu sunt deloc accesibile, notează cancan.ro.

Pentru cei care vor să schimbe peisajul montan cu sunetul valurilor, litoralul vine ca o alternativă tot mai tentantă. Chiar dacă este extrasezon, hotelierii mizează pe facilități moderne și servicii de relaxare pentru a compensa temperaturile scăzute. Pachetele all-inclusive includ acces la SPA, piscine interioare, jacuzzi, seri tematice cu muzică live și activități dedicate cuplurilor. Tarifele pentru un weekend romantic la mare pornesc de la aproximativ 1.500 de lei. La fel ca în zonele montane, prețurile pot urca până în jurul sumei de 400 de euro.

Chiar și la aceste prețuri, multe unități de cazare raportează deja ocupare completă. Tendința este clară, iar îndrăgostiții sunt tot mai dispuși să investească sume consistente pentru a transforma Valentine’s Day într-o mini-vacanță de lux. Relaxarea, intimitatea și experiențele personalizate par să cântărească mai mult decât bugetul.

Tags:
Citește și...
Situație alarmantă la IPJ Botoșani: „Avem pretenții de poliție europeană, dar strângem apa cu fărașul la fiecare ploaie” (VIDEO)
Eveniment
Situație alarmantă la IPJ Botoșani: „Avem pretenții de poliție europeană, dar strângem apa cu fărașul la fiecare ploaie” (VIDEO)
Divorțul și copiii prinși la mijloc. Traumele invizibile care îi urmăresc până la maturitate: „Pur și simplu, într-o zi, tata a plecat”
Eveniment
Divorțul și copiii prinși la mijloc. Traumele invizibile care îi urmăresc până la maturitate: „Pur și simplu, într-o zi, tata a plecat”
Procesul lui Călin Georgescu pus pe butuci la Tribunal. Judecătorii nu se pun de acord asupra acuzațiilor
Eveniment
Procesul lui Călin Georgescu pus pe butuci la Tribunal. Judecătorii nu se pun de acord asupra acuzațiilor
Regulile se schimbă din nou: Prima zi de concediu medical, plătită pentru 5 categorii. Ce prevede noua ordonanță
Eveniment
Regulile se schimbă din nou: Prima zi de concediu medical, plătită pentru 5 categorii. Ce prevede noua ordonanță
Semnal serios de alarmă! Carnea se poate transforma rapid într-un risc alimentar. Află ce spun specialiștii
Eveniment
Semnal serios de alarmă! Carnea se poate transforma rapid într-un risc alimentar. Află ce spun specialiștii
Publicația Europa Liberă se închide după şase ani de activitate în România
Eveniment
Publicația Europa Liberă se închide după şase ani de activitate în România
Muncitorii străini părăsesc România. Birocrația îi gonește, iar Spania îi primește cu brațele deschise: „Autorităţile române nu au făcut nimic şi neagă existenţa acestor situaţii”
Eveniment
Muncitorii străini părăsesc România. Birocrația îi gonește, iar Spania îi primește cu brațele deschise: „Autorităţile române nu au făcut nimic şi neagă existenţa acestor situaţii”
Inspectorii ANPC au dat amenzi de peste 1,5 milioane de lei. Ce probleme grave au fost identificate în unitățile comerciale
Eveniment
Inspectorii ANPC au dat amenzi de peste 1,5 milioane de lei. Ce probleme grave au fost identificate în unitățile comerciale
​Românii din diaspora, tot mai interesați de reabilitările dentare cu sistemul All-on-4®. Ghidul complet al experienței DENT ESTET
Eveniment
​Românii din diaspora, tot mai interesați de reabilitările dentare cu sistemul All-on-4®. Ghidul complet al experienței DENT ESTET
Newsweek: Administratorul Primăriei Sectorului 5, căutat de DNA, e nepotul lui Piedone. Are 6 case, Mercedes, 4 sinecuri
Eveniment
Newsweek: Administratorul Primăriei Sectorului 5, căutat de DNA, e nepotul lui Piedone. Are 6 case, Mercedes, 4 sinecuri
Ultima oră
20:45 - Românul din cercul lui Trump, dezvăluiri despre întâlnirea cu Simion: „Trey Trainor a spus: Dacă George Simion era american, îl arestam pe loc”
20:26 - Maia Sandu, replică la controversatul raport al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților. Libertatea de expresie este pentru oameni, nu pentru conturi false
19:59 - El este bărbatul care a murit și a „reînviat” de șase ori. Localnicii cred că e vrăjitor: „M-au dus la morgă”
19:50 - Situație alarmantă la IPJ Botoșani: „Avem pretenții de poliție europeană, dar strângem apa cu fărașul la fiecare ploaie” (VIDEO)
19:40 - Industria automobilelor electrice intră într-o nouă etapă. Prima baterie care asigură autonomie la temperatui scăzute
19:32 - Ce a spus Cătălin Măruță în ultima ediție a emisiunii „La Măruță” de la Pro TV. Secretul dezvăluit de prezentatorul TV
19:08 - Atac cu grenadă în Franța. Șase persoane au fost rănite într-un salon de înfrumusețare (VIDEO)
19:05 - Divorțul și copiii prinși la mijloc. Traumele invizibile care îi urmăresc până la maturitate: „Pur și simplu, într-o zi, tata a plecat”
18:56 - Prima reacție a Guvernului, după acuzațiile lansate de Lia Savonea la adresa lui Bolojan privind pensiile magistraților
18:45 - Procesul lui Călin Georgescu pus pe butuci la Tribunal. Judecătorii nu se pun de acord asupra acuzațiilor