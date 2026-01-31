Puține lucruri se compară cu o călătorie în doi, mai ales atunci când vine la pachet cu atmosfera specială. Pe măsură ce se apropie, tot mai multe cupluri își fac planuri pentru o escapadă romantică.

Există orașe care parcă prind viață atunci când le descoperi alături de persoana iubită. Străzile devin mai fermecătoare, iar mesele se transformă în conversații fără sfârșit. Plimbările fără direcție clară ajung să fie, de multe ori, cele mai frumoase momente.

Ce destinații aleg cuplurile atunci când vor o vacanță cu adevărat romantică

Pe măsură ce Valentine’s Day se apropie, tot mai mulți oameni caută inspirație pentru escapade în doi. În acest context, interesul pentru destinații dedicate îndrăgostiților a crescut cu peste 180%, informează .

Un studiu realizat de experții de la Mozio, folosind date de pe și căutări Google legate de nunți, a analizat activitățile, hotelurile și restaurantele cu aer romantic din marile orașe ale lumii. Concluzia este limpede. Italia domină topul, cu trei destinații în primele zece poziții.

Liderul clasamentului este Veneția, care obține un scor impresionant de 9,65 din 10 și își consolidează statutul de capitală a romantismului. Orașul se remarcă prin peste 150 de restaurante romantice, 107 activități dedicate cuplurilor și mai mult de 63.000 de căutări anuale pentru nunți.

Pe locul al doilea se află Florența, apreciată pentru combinația seducătoare dintre cultura toscană și gastronomie. Orașul impresionează și prin cele 67 de hoteluri și 79 de restaurante romantice raportate la 100.000 de locuitori. Printre ele se remarcă și Osteria Vecchio Cancello.

Podiumul este închis de Marrakesh, care reușește să depășească orașe celebre precum Roma sau Paris. Destinația propune un exotic și intens, cu peste 120 de activități romantice. În plus, oferă mai mult de 123 de hoteluri dedicate îndrăgostiților, de patru ori peste media studiului.

Ce alte orașe completează harta romantismului mondial

Pe lângă primele poziții din clasament, alte orașe reușesc să atragă atenția cu farmecul lor aparte și experiențele dedicate cuplurilor.

Roma se clasează pe locul patru, devenind al treilea oraș italian din top, cu un scor de 6,97, la egalitate cu Udaipur. Acesta este cunoscut drept „Orașul Lacurilor” sau „Veneția Orientului”. Destinația cucerește prin palate impunătoare, lacuri strălucitoare și o atmosferă de poveste, perfectă pentru plimbări la apus și cine romantice pe terase.

Lista continuă cu două orașe britanice. Edinburgh ocupă locul cinci, cu 6,25 puncte și 55 de restaurante romantice. Este urmat de Londra, care se află pe poziția a șasea, cu un scor de 4,82 din 10. Orașul are doar 22 de restaurante romantice la 100.000 de locuitori, un detaliu care face rezervările din timp aproape obligatorii. Mai jos în clasament apar San Francisco , pe locul opt, și Paris , celebrul „Oraș al iubirii”, care ajunge surprinzător abia pe nouă, în timp ce topul este închis de Viena .

Potrivit reprezentanților Mozio, studiul a urmărit să identifice orașele care le permit cuplurilor să lase deoparte grija detaliilor logistice. Scopul este ca partenerii să se concentreze pe ce contează cu adevărat, adică timpul petrecut împreună. romantice sunt printre cele mai memorabile experiențe din viața unui cuplu.