Ce destinații aleg cuplurile pentru Valentine's Day. Află care sunt cele mai iubite orașe din lume pentru îndrăgostiți

Ce destinații aleg cuplurile pentru Valentine’s Day. Află care sunt cele mai iubite orașe din lume pentru îndrăgostiți

Ana Beatrice
31 ian. 2026, 23:26
Ce destinații aleg cuplurile pentru Valentine’s Day. Află care sunt cele mai iubite orașe din lume pentru îndrăgostiți
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce destinații aleg cuplurile atunci când vor o vacanță cu adevărat romantică
  2. Ce alte orașe completează harta romantismului mondial

Puține lucruri se compară cu o călătorie în doi, mai ales atunci când vine la pachet cu atmosfera specială. Pe măsură ce Ziua îndrăgostiților se apropie, tot mai multe cupluri își fac planuri pentru o escapadă romantică.

Există orașe care parcă prind viață atunci când le descoperi alături de persoana iubită. Străzile devin mai fermecătoare, iar mesele se transformă în conversații fără sfârșit. Plimbările fără direcție clară ajung să fie, de multe ori, cele mai frumoase momente.

Ce destinații aleg cuplurile atunci când vor o vacanță cu adevărat romantică

Pe măsură ce Valentine’s Day se apropie, tot mai mulți oameni caută inspirație pentru escapade în doi. În acest context, interesul pentru destinații dedicate îndrăgostiților a crescut cu peste 180%, informează Express.

Un studiu realizat de experții de la Mozio, folosind date de pe TripAdvisor și căutări Google legate de nunți, a analizat activitățile, hotelurile și restaurantele cu aer romantic din marile orașe ale lumii. Concluzia este limpede. Italia domină topul, cu trei destinații în primele zece poziții.

Liderul clasamentului este Veneția, care obține un scor impresionant de 9,65 din 10 și își consolidează statutul de capitală a romantismului. Orașul se remarcă prin peste 150 de restaurante romantice, 107 activități dedicate cuplurilor și mai mult de 63.000 de căutări anuale pentru nunți.

Pe locul al doilea se află Florența, apreciată pentru combinația seducătoare dintre cultura toscană și gastronomie. Orașul impresionează și prin cele 67 de hoteluri și 79 de restaurante romantice raportate la 100.000 de locuitori. Printre ele se remarcă și Osteria Vecchio Cancello.

Podiumul este închis de Marrakesh, care reușește să depășească orașe celebre precum Roma sau Paris. Destinația propune un romantism exotic și intens, cu peste 120 de activități romantice. În plus, oferă mai mult de 123 de hoteluri dedicate îndrăgostiților, de patru ori peste media studiului.

Ce alte orașe completează harta romantismului mondial

Pe lângă primele poziții din clasament, alte orașe reușesc să atragă atenția cu farmecul lor aparte și experiențele dedicate cuplurilor.

Roma se clasează pe locul patru, devenind al treilea oraș italian din top, cu un scor de 6,97, la egalitate cu Udaipur. Acesta este cunoscut drept „Orașul Lacurilor” sau „Veneția Orientului”. Destinația cucerește prin palate impunătoare, lacuri strălucitoare și o atmosferă de poveste, perfectă pentru plimbări la apus și cine romantice pe terase.

