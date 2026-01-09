B1 Inregistrari!
Vaslui: Un bărbat beat a încălcat ordinul de protecţie, a lovit poliţiştii, autospeciala de poliție și a fugit cu cătușele la mâini

Traian Avarvarei
09 ian. 2026, 10:31
Un bărbat de 26 de ani din județul Vaslui a fost reţinut de poliţişti după ce a încălcat un ordin de protecţie, și-a agresat soția, a lovit o autospecială de poliţie, a lovit agenții și a reușit să fugă pe moment, deși fusese încătușat. Toate astea le-a făcut fiind beat.

Un bărbat agresiv a fugit cu cătușele la mâini

Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 7 ianuarie. O femeie tot de 26 de ani, din comuna vasluiană Băceşti, a anunţat la 112 că soţul ei a încălcat ordinul de protecţie, emis în noiembrie 2025 de către Judecătoria Vaslui.

„Poliţiştii Secţiei 6 Poliţie Rurală Negreşti s-au deplasat la faţa locului, constatând că cele sesizate se confirmă. Aceştia au identificat la locuinţa femeii pe soţul acesteia, aflat în stare avansată de ebrietate şi care se manifesta recalcitrant. În urma comportamentului bărbatului, poliţiştii l-au încătuşat, în acelaşi timp, fiind solicitată o ambulanţă, în vederea internării nevoluntare a bărbatului. Acesta prezenta şi alterări a stării de sănătate, cu episoade de vomă. În continuare, bărbatul încătuşat a lovit cu obiecte cu o sticlă autospeciala de poliţie, inclusiv pe poliţişti, reuşind să fugă de la faţa locului”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghiţă, potrivit Agerpres.

Ce acuzații i se mai aduc acum bărbatului

Polițiștii au reușit să-l prindă a doua zi. Tânărul a fost reținut 24 de ore pentru săvârşirea infracţiunilor de violenţă în familie, încălcarea ordinului de protecţie şi ultraj. Acesta urmează să fie prezentat în faţa instanţei cu propunere de arestare preventivă. Cercetările continuă.

