Vedete în febra chiromanției digitale: Theo Rose și Anghel Damian, surprinși de precizia ChatGPT

Un nou trend face ravagii pe rețelele sociale: „ghicește viitorul” dintr-o simplă fotografie cu palma. În mod surprinzător, chiar și vedetele au fost curioase să încerce acest fenomen – printre ele, Theo Rose și Anghel Damian. Cei doi au decis să vadă cât de „vizionar” este ChatGPT și au rămas uimiți de răspunsuri, transmite .

Inițial, totul a început ca o joacă în familie. Theo Rose a povestit că a fost sceptică la început, dar lucrurile au luat o întorsătură neașteptată după ce au introdus în ChatGPT fotografii cu palmele lor – fără să menționeze cui aparțin.

„Vă recomand ca activitate de familie, dacă mâine sau când o să mai stați așa mai mulți, să vă faceți poze la palme și să le băgați în chat GPT. Să vă citească în palmă. Dar nu mi-a venit să plâng zilele astea. Am băgat toate palmele după telefonul lui Anghel și după telefonul meu am băgat câteva, fără să spunem cuia parțin palmele respective. Te rog frumos, citește și tu în palma asta. Măi, a nimerit chat GPT ăsta niște chestiuni, la tata, la mama. Da, să încercați, o să vă placă, o să fiți uimiți, foarte poetic, foarte bine cu explicații, uite, linia vieții începe de acolo, se termină sub degetul arătător, ceea ce înseamnă că cu tare. Foarte frumos”, a povestit artista pe Instagram.