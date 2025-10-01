Vegetarianismul. Ce beneficii și ce riscuri presupune

Astăzi, 1 octombrie, este sărbătorită Ziua Mondială a Vegetarianismului. În prezent, din ce în ce mai multe persoane aleg să elimine alimentele de origine animală din viața lor, atât pentru a-și manifesta grija față de animale, cât și pentru a avea

Totuși, este important de reținut că atunci când alegem această cale, trebuie să știm și riscurile la care ne înhămăm. Specialiștii au vorbit despre beneficiile pe care le are ideea de a fi vegetarian, însă au explicat că există și anumite lucruri la care ar trebui să fim atenți.

Ce beneficii există atunci când ești vegetarian

Potrivit dieteticianului Adina Rusu, există destul de multe „bile albe” care vin la pachet cu decizia de a deveni vegetarian. Se pare că un nivel mai scăzut al colesterolului și al tensiunii arteriale sunt unele din avantaje. De asemenea, consumul regulat de alimente de origine vegetală reglează glicemia și sensibilitatea la insulă, astfel riscul de a face diabet este unul scăzut.

„Știința confirmă că o dietă bine echilibrată, bazată pe plante, poate aduce multiple avantaje pentru organism. Însă, atunci când nu este planificată corect, o astfel de alimentație poate aduce și riscuri importante pentru sănătate. Pe de o parte, alimentația vegetariană este asociată cu un nivel mai scăzut al colesterolului și al tensiunii arteriale. Consumul redus de grăsimi saturate și colesterol, combinat cu aportul ridicat de fibre, ajută la menținerea elasticității vaselor de sânge și la prevenirea bolilor cardiovasculare. Mai mult, persoanele care urmează un regim vegetarian tind să aibă o greutate corporală mai mică întrucât fibrele din fructe, legume și cereale integrale ajută la menținerea senzației de sațietate, prevenind supraalimentarea. În plus, o dietă bogată în alimente de origine vegetală reglează glicemia și sensibilitatea la insulină, reducând riscul de apariție a diabetului”, a explicat dieteticianul pentru

Specialist: „Vegetarienii prezintă un risc mai scăzut de cancer colorectal, de sân sau de prostată”

„Unele studii au arătat că vegetarienii prezintă un risc mai scăzut de cancer colorectal, de sân sau de prostată. Aportul ridicat de fibre vegetale susține sănătatea microbiotei intestinale, favorizează un tranzit intestinal echilibrat și reglează imunitatea, contribuind la reducerea inflamației cronice”, a explicat Adina Rusu.

Ce riscuri există pentru vegetarieni

Pe lângă avantaje, există și o serie de dezechilibre care se pot declanșa, odată cu eliminarea completă a alimentelor de origine animală din alimentație. Printre acestea, se numără deficitul de vitamina B2, aportul de fier și de zinc.

„Deficitul de vitamina B12, un nutrient esențial pentru funcționarea sistemului nervos și pentru formarea globulelor roșii, este unul dintre cele mai frecvente dezechilibre întâlnite în cazul vegetarienilor. Lipsa acestei vitamine duce, în timp, la anemie și la tulburări neurologice. Un alt aspect important îl reprezintă aportul redus de fier și zinc. Deși aceste minerale se găsesc și în plante, ele sunt mai greu absorbite de organism decât cele provenite din carne. În lipsa unei combinații corecte de alimente, pot apărea simptome precum oboseală accentuată, imunitate scăzută sau dificultăți de concentrare”, a declarat Adina Rusu.

Unde pot duce aceste deficiențe

Osteoporoza și fracturile sunt pe lista problemelor care pot apărea, atunci când există deficiențe de diverși nutrienți în organism. De asemenea, inima și creierul pot avea de suferit din cauza acestora.

„Deficiențele pe termen lung cresc riscul de osteoporoză și fracturi, în special la persoanele în vârstă sau la femeile aflate la menopauză. De asemenea, lipsa de acizi grași omega-3, întâlniți în special în pește, poate afecta sănătatea inimii și a creierului. Pentru vegetarieni, surse precum semințele de in, nucile sau algele devin cu atât mai importante”, a explicat dieteticianul Adina Rusu.

Vegetarianismul poate fi foarte benefic, dacă nu este tratat cu superficialitate