Ce alimente sunt nelipsite din dieta Andreei Raicu. Vedeta a fost vegetariană timp de 15 ani. „Mănânc încontinuu”

După 15 ani în care a fost vegetariană, a decis brusc să-și schimbe alimentația și să reintegreze în dieta sa carnea. Vedeta a mărturisit și alimentele pe care încearcă pe cât posibil să le evite, dar și cele pe care le consumă pentru a-și asigura un stil de viață sănătos.

Andreea Raicu a renunțat la a mai urma o dietă după ce, în mod neașteptat, a simțit nevoia de a consuma carne. Chiar dacă mai bine de un deceniu a mâncat exlusiv fructe, legume și produse care au la bază aceste alimente, vedeta a simțit că a venit momentul să includă din nou carnea în regimul său alimentar.

În ciuda acestei schimbări, Andreea Raicu continuă să fie atentă și să evite consumul unor alimente din cauza intoleranțelor pe care le are. Vedeta încearcă să stea departe de zahăr, gluten și lactate, dar în schimb, consumă migdale, semințe, fructe și alune, potrivit .

„Dintr-o dată am simțit nevoia să mănânc carne, dintr-o dată”

Acum, după un deceniu și jumătate în care a fost vegetariană, vedeta mărturisește că nu se mai abține din a mânca produse din acrne. De asemenea, a recunoscut că nu se poate ține mereu departe de alimentele pe care nu vrea să le consume pentru că este o persoană pofticioasă. Are grijă la a menține un stil de viață sănătos, care include nu doar o alimentație echilibrată, ci și sport, dezvoltarea personală și emoțională.

„M-am schimbat. Am început să mănânc carne ocazional. Dintr-o dată am simțit nevoia să mănânc carne, dintr-o dată. Până atunci, nici nu avem ce discuta, cred că vreo 15 ani nu am mâncat. Nu mănânc gluten sau ar trebui să nu mănânc, dar sunt foarte pofticioasă. În mod normal nu mănânc gluten și nu mănânc lactate. Nu am o boală, dar am intoleranță și mă umflu. Încerc să nu mănânc zahăr. Mănânc încontinuu. Migdale, alune, semințe, fructe, încontinuu”, a mărturisit vedeta.