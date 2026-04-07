Veolia România extinde Olimpiada „Natura dintre Ape" la nivel național. Elevii se pot înscrie până pe 20 mai. Ce premii sunt oferite (FOTO)

Veolia România extinde Olimpiada „Natura dintre Ape” la nivel național. Elevii se pot înscrie până pe 20 mai. Ce premii sunt oferite (FOTO)

Ana Maria
07 apr. 2026, 13:36
Veolia România extinde Olimpiada Natura dintre Ape la nivel național. Elevii se pot înscrie până pe 20 mai. Ce premii sunt oferite (FOTO)
Sursa foto: Veolia România
Cuprins
  1. Cum a evoluat competiția lanasată de Veolia România în ultimii ani
  2. Când au loc probele și festivitatea de premiere
  3. Ce spun organizatorii Veolia România despre importanța proiectului
  4. Cum îi ajută competiția pe elevi să înțeleagă biodiversitatea
  5. Ce premii pot câștiga participanții

Veolia România a anunțat lansarea ediției 2026 a Olimpiadei de Biodiversitate „Natura dintre Ape”, o competiție educațională dedicată elevilor din clasele II–VII din toată țara. Pentru prima dată, proiectul se extinde la nivel național, după ce în anii anteriori s-a desfășurat doar în București și Ilfov.

Înscrierile sunt deschise în perioada 6 aprilie – 20 mai 2026, iar organizatorii mizează pe un număr și mai mare de participanți față de edițiile precedente.

Cum a evoluat competiția lanasată de Veolia România în ultimii ani

Inițiativa a fost lansată în 2023 de Apa Nova București, parte a grupului Veolia, și a atras rapid interesul elevilor. În edițiile anterioare, aproximativ 3.000 de copii din București și Ilfov au participat la competiție.

În 2026, proiectul este integrat sub umbrela Veolia România, marcând astfel trecerea la o etapă superioară – organizarea la nivel național.

Când au loc probele și festivitatea de premiere

Competiția se va desfășura online, în două etape, în funcție de nivelul de studiu:

  • 23 mai 2026 – elevii din ciclul primar
  • 24 mai 2026 – elevii de gimnaziu

Festivitatea de premiere este programată pentru data de 13 iunie 2026.

Mai multe detalii despre înscriere şi regulament pot fi citite pe site-ul oficial, www.naturadintreape.ro.

Ce spun organizatorii Veolia România despre importanța proiectului

Reprezentanții Veolia subliniază rolul educației în formarea unei generații responsabile față de mediu.

Educaţia este una dintre cele mai importante investiţii în viitor. Prin Olimpiada «Natura dintre Ape» ne-am dorit să oferim copiilor o experienţă care să transforme curiozitatea pentru natură într-o motivaţie reală pentru a o înţelege şi proteja”, a precizat Mădălin Mihailovici, CEO Veolia România.

Cum îi ajută competiția pe elevi să înțeleagă biodiversitatea

Olimpiada își propune să apropie elevii de concepte esențiale legate de biodiversitate și protecția mediului. Testele sunt realizate de specialiști în biologie și ecologie și sunt concepute pentru a dezvolta gândirea critică.

Lucrările vor fi evaluate de profesori independenți, pentru a asigura corectitudinea procesului.

Proiectul este organizat cu sprijinul Educație Privată.

Competiţii precum «Natura dintre Ape» transformă curiozitatea copiilor într-o experienţă de învăţare autentică şi îi ajută să înţeleagă rolul pe care fiecare dintre noi îl are în protejarea mediului”, a spus Oana Dimofte, fondator Educaţie Privată.

Ce premii pot câștiga participanții

Organizatorii au pregătit premii în valoare totală de peste 20.000 de euro. Acestea includ vouchere și kituri de explorator, acordate pentru fiecare nivel de clasă, pentru locurile I, II și III.

De asemenea, vor fi oferite mențiuni și premii speciale pentru profesorii implicați în pregătirea elevilor.

