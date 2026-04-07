B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Viorica și Ioniță de la Clejani, prima reacție după ce fiul lor a ajuns la Psihiatrie. Fulgy a amenințat că aruncă un bloc în aer

Viorica și Ioniță de la Clejani, prima reacție după ce fiul lor a ajuns la Psihiatrie. Fulgy a amenințat că aruncă un bloc în aer

Traian Avarvarei
07 apr. 2026, 16:18
Viorica și Ioniță de la Clejani, prima reacție după ce fiul lor a ajuns la Psihiatrie. Fulgy a amenințat că aruncă un bloc în aer
Fulgy, la Psihiatrie după ce amenințat că aruncă un bloc în aer.
Cuprins
  1. De ce a ajuns Fulgy la Psihiatrie
  2. Cum au reacționat părinții lui Fulgy

Viorica și Ioniță de la Clejani au dat primele declarații după ce fiul lor, Fulgy, a făcut scandal și a ajuns la Psihiatrie.

De ce a ajuns Fulgy la Psihiatrie

Tânărul a făcut un live pe Tik Tok, în care a amenințat că aruncă în aer blocul din Sectorul 3 în care locuiește.

La fața locului au ajuns forțele de intervenție, inclusiv negociatori SAS care au purtat discuții cu el. Angajați ai Distrigaz au ajuns și ei pentru a opri alimentarea cu gaz în bloc.

Până la urmă, polițiștii au fost nevoiți să intre peste el în casă. Fulgy a fost găsit în dormitor și transportat la Spitalul de Psihiatrie Obregia, unde acum e internat.

Cum au reacționat părinții lui Fulgy

Viorica și Ioniță de la Clejani au reacționat, spunând că fiul lor are o problemă, iar ei îi sunt alături în aceste momente grele. Amintim că Fulgy a avut în trecut probleme cu drogurile.

„Noi, ca părinți, suntem datori să ne ajutăm copilul indiferent de situație. Suntem siguri că Fulgy va primi tratamentul necesar și va reveni sănătos acasă. Copilul nostru a trecut printr-o problemă medicală serioasă și asta l-a făcut să se comporte astfel. Datorită problemelor medicale, a făcut afirmații complet nereale, jigniri și amenințări în mod evident nereale aseară.

Acum este internat, iar noi suntem alături de el și îi vom fi alături, pentru că este un copil bun și muncitor, dar care la un moment dat a avut o problemă. Ne cerem scuze încă o dată tuturor oamenilor pe care i-a jignit. Din păcate, situația în care s-a aflat l-a făcut să se comporte astfel. Suntem convinși că va fi bine după tratament.”, au transmis Viorica și Ioniță de la Clejani, potrivit Libertatea.

Tags:
Gabi Tamaș, acuzat că face circ beat la Survivor și se bucură de tratament preferențial: „Ce s-a întâmplat nu mai poate fi ambalat în tăceri convenabile”
Monden
Gabi Tamaș, acuzat că face circ beat la Survivor și se bucură de tratament preferențial: „Ce s-a întâmplat nu mai poate fi ambalat în tăceri convenabile”
Cătălin Rizea a trecut prin momente de panică după ce a fost mușcat de o căpușă. Ce i-au arătat analizele
Monden
Cătălin Rizea a trecut prin momente de panică după ce a fost mușcat de o căpușă. Ce i-au arătat analizele
Reacția Alexiei Eram după ce fratele ei, Aris, ar fi fost bătut de Gabi Tamaș la Survivor. Ce mesaj a transmis
Monden
Reacția Alexiei Eram după ce fratele ei, Aris, ar fi fost bătut de Gabi Tamaș la Survivor. Ce mesaj a transmis
Fulgy din Clejani, ridicat de Poliție după ce a amenințat că aruncă blocul în aer (VIDEO)
Monden
Fulgy din Clejani, ridicat de Poliție după ce a amenințat că aruncă blocul în aer (VIDEO)
Oana Roman, indignată de prețul unei baghete de pâine în București: „Dublu și față de cât costă în Franța”. Cât a plătit
Monden
Oana Roman, indignată de prețul unei baghete de pâine în București: „Dublu și față de cât costă în Franța”. Cât a plătit
„Abia așteptam să-l verific”: Bella Santiago a dezvăluit ce a găsit în telefonul lui Nicu Grigore
Monden
„Abia așteptam să-l verific”: Bella Santiago a dezvăluit ce a găsit în telefonul lui Nicu Grigore
Gabi Tamaș l-ar fi bătut pe Aris Eram la Survivor. Fiul Andreei Esca a părăsit emisiunea
Monden
Gabi Tamaș l-ar fi bătut pe Aris Eram la Survivor. Fiul Andreei Esca a părăsit emisiunea
Momente grele pentru Alexandra Stan. Artista se confruntă cu probleme de sănătate în timpul sarcinii
Monden
Momente grele pentru Alexandra Stan. Artista se confruntă cu probleme de sănătate în timpul sarcinii
Rareș Cojoc a transmis un mesaj de suflet pentru fiul său. Ce spune Andreea Popescu după divorț
Monden
Rareș Cojoc a transmis un mesaj de suflet pentru fiul său. Ce spune Andreea Popescu după divorț
Raluca Bădulescu, verdict dur despre Andreea Bălan: „N-are cum să o mai ajute nici Dumnezeu”
Monden
Raluca Bădulescu, verdict dur despre Andreea Bălan: „N-are cum să o mai ajute nici Dumnezeu”
Ultima oră
