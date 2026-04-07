Viorica și Ioniță de la Clejani au dat primele declarații după ce fiul lor, Fulgy, a făcut scandal și a ajuns la Psihiatrie.

De ce a ajuns Fulgy la Psihiatrie

Tânărul a făcut un live pe Tik Tok, în care a amenințat că din Sectorul 3 în care locuiește.

La fața locului au ajuns forțele de intervenție, inclusiv negociatori SAS care au purtat discuții cu el. Angajați ai Distrigaz au ajuns și ei pentru a opri alimentarea cu gaz în bloc.

Până la urmă, polițiștii au fost nevoiți să intre peste el în casă. Fulgy a fost găsit în dormitor și transportat la Spitalul de Psihiatrie Obregia, unde acum e internat.

Cum au reacționat părinții lui Fulgy

Viorica și Ioniță de la Clejani au reacționat, spunând că fiul lor are o problemă, iar ei îi sunt alături în aceste momente grele. Amintim că Fulgy a avut în trecut

„Noi, ca părinți, suntem datori să ne ajutăm copilul indiferent de situație. Suntem siguri că Fulgy va primi tratamentul necesar și va reveni sănătos acasă. Copilul nostru a trecut printr-o problemă medicală serioasă și asta l-a făcut să se comporte astfel. Datorită problemelor medicale, a făcut afirmații complet nereale, jigniri și amenințări în mod evident nereale aseară.

Acum este internat, iar noi suntem alături de el și îi vom fi alături, pentru că este un copil bun și muncitor, dar care la un moment dat a avut o problemă. Ne cerem scuze încă o dată tuturor oamenilor pe care i-a jignit. Din păcate, situația în care s-a aflat l-a făcut să se comporte astfel. Suntem convinși că va fi bine după tratament.”, au transmis Viorica și Ioniță de la Clejani, potrivit