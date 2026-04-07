B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Cei trei simpatizanți AUR, acuzați că au violat o fată acum trei ani la Școala de Vară a partidului, au fost trimiși în judecată

Adrian A
07 apr. 2026, 14:23
Cuprins
  1. Procurorii s-au decis abia după trei ani
  2. Ce s-a întâmplat la Școala de Vară a AUR

Cei trei simpatizanți AUR, acuzați că ar fi agresat sexual o minoră de 17 ani la școala de vară AUR, în staţiunea Neptun-Olimp, în septembrie 2023, au fost trimişi în judecată pentru viol.

Procurorii s-au decis abia după trei ani

La aproape trei ani de la acele evenimente scandaloase, procurorii Parchetului Curții de Apel București au finalizat cercetarea și rechizitoriul pe care l-au și trimis la Judecătoria Mangalia, acolo unde ar urma să înceapă procesul celor trei simpatizanți AUR acuzați de viol.

Asta în condițiile în care, spun procurorii, aceștia ar fi profitat, pe de o parte, de faptul că adolescenta, atunci avea doar 17 ani, nu avea capacitatea de a reacționa și de a se apăra.

”La data de 06 aprilie 2026 au fost finalizate cercetările, fiind dispusă de către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti trimiterea în judecată, în stare de libertate, cu privire la trei inculpaţi, bărbaţi cu vârste cuprinse între 29 şi 33 de ani, pentru săvârşirea a trei infracţiuni de viol, fapte comise asupra unei persoane vătămate minore în vârstă de 17 ani în cadrul unei tabere de vară pentru tineri organizate în staţiunea Neptun-Olimp.”, a transmis Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, într-un comunicat de presă.

Ce s-a întâmplat la Școala de Vară a AUR

Fapta de viol a fost reclamată pe 16 septembrie 2023, după ce între 14 şi 15 septembrie 2023, fata a participat la şcoala de vară organizată de AUR care a avut loc în staţiunea Neptun-Olimp.

Tânăra a acuzat că, văzând că se află în stare avansată de ebrietate, bărbaţii au violat-o după ce unul dintre ei a dus-o într-o cameră.

Camerele de supraveghere din unitatea de cazare au surprins, conform unei avocate a victimei din timpul procedului, ”cum minora a fost intoxicată cu alcool în mod premeditat de cei trei”.

În urmă cu un an,  avocata Claudia Postelnicescu care a spus că a reprezentant-o în trecut pe fată a acuzat autoritățile că tergiversează dosarul.

„Această fată este profund traumatizată și starea ei psiho-emoțională este în colaps. De ce? Pentru că simte că nu i se face în niciun fel dreptate. Monștrii din localitatea ei o hărțuiesc în continuare, o urmăresc, o intimidează și o umilesc. Mama ei este disperată, pentru că o vede că se cufundă în depresie și atacuri de panică și nu poate face nimic. Se simt amândouă neputincioase, pe bună dreptate.”, spunea avocata Claudia Postelnicescu.

Tags:
Ultima oră
