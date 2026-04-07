B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Noul ajutor pentru fermieri, blocat în Guvern. Florin Barbu: Riscăm să ducem în faliment industria agroalimentară

Traian Avarvarei
07 apr. 2026, 16:45
Florin Barbu (PSD), ministrul Agriculturii. Sursa foto: Florin Barbu / Facebook
Cuprins
  1. Ce presupune mecanismul de ajutor pentru fermieri propus de Barbu
  2. Avertismentele ministrului Barbu

Florin Barbu (PSD), ministrul Agriculturii, se plânge că nu poate implementa un nou mecanism de ajutor pentru fermieri, în criza prețurilor tot mai mari la motorină, deoarece nu are sprijin în Guvern. Proiectul în cauză a fost trimis la avizare la Ministrul Finanțelor, dar deocamdată nu s-a întâmplat nimic. De asemenea, Barbu spune că a solicitat o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan (PNL), dar „din păcate, de o lună și jumătate nu am primit niciun răspuns”. Ministrul avertizează că, în lipsa unui ajutor rapid pentru agricultori, efectele asupra industriei agroalimentare vor fi devastatoare.

Ce presupune mecanismul de ajutor pentru fermieri propus de Barbu

„Proiectul prevede ca pentru 78 de litri pe hectar fermierii să meargă la stațiile PECO și să poată achiziționa motorina fără acciză și fără TVA. Acciza în agricultura din România este subvenționată, dar sunt întârzieri foarte mari, de până la șapte sau opt luni, până când fermierii își primesc banii”, a declarat Florin Barbu, la Digi24.

Actualul sistem implică proceduri birocratice costisitoare și un număr mare de angajați, ceea ce generează cheltuieli suplimentare pentru stat. În schimb, în noul sistem „se poate face prin adeverințe eliberate de APIA cu cod de bare sau prin tichete emise de Imprimeria Națională pentru 78 de litri pe hectar, astfel încât fermierii să poată cumpăra motorina fără acciză și fără TVA”.

Avertismentele ministrului Barbu

„Am stat de vorbă cu foarte mulți fermieri din sectorul vegetal, iar riscul este ca peste 3 milioane de hectare pentru culturile de primăvară să nu mai fie însămânțate. Fermierii își păstrează banii pentru motorina necesară recoltării culturilor de toamnă, unde avem producții excepționale.

Trei milioane de hectare neînsămânțate înseamnă, pe de o parte, pierderea a 600 de milioane de euro subvenții de la Uniunea Europeană și, pe de altă parte, o pierdere în PIB și în economia României de aproximativ 3,7 miliarde de euro.

Dacă nu luăm aceste măsuri imediat, ducem cu bună știință industria alimentară și agricultura în faliment. Industria alimentară are în momentul de față cu 30% producție mai mică. Dacă unitățile de procesare nu mai funcționează 24 din 24 de ore și reduc programul la 12 ore, procesatorii nu vor mai putea păstra cei aproximativ 240.000 de angajați. Jumătate dintre aceștia riscă să fie concediați”, a mai declarat ministrul Florin Barbu, pentru Digi24.

Tags:
Citește și...
Ultima oră
