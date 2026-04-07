Cătălin Rizea a trecut prin momente de panică după ce a fost mușcat de o căpușă. Ce i-au arătat analizele

Flavia Codreanu
07 apr. 2026, 16:55
Cuprins
  1. Cum au proceda Cătălin Rizea pentru a scăpa de căpușă
  2. Care este rezultatul analizelor

Cătălin Rizea a trecut prin clipe de panică după ce a fost mușcat de o căpușă. Incidentul a necesitat teste medicale urgente pentru exclude posibilitatea ca insecta să fi fost purtătoare de vreo boală.  Adda a intervenit imediat pentru a extrage insecta, avertizând totodată că soțul ei va rămâne sub supraveghere atentă în următoarele săptămâni.

Cum au proceda Cătălin Rizea pentru a scăpa de căpușă

Totul s-a întâmplat în timp ce Cătălin făcea duș și a simțit insecta pe piele. Speriat, i-a cerut ajutorul Addei, care știe exact prin ce treci într-o astfel de situație, mai ales că ea s-a luptat ani de zile cu probleme grave de sănătate din cauza unei mușcături similare. Artista a reușit să scoată căpușa întreagă folosind ulei de mentă, dar i-a avertizat pe toți că metoda ei nu este cea mai sigură și nu ar trebui copiată.

Care este rezultatul analizelor

Imediat după ce au scos căpușa, l-au pus într-un recipient și l-au trimis direct la laborator pentru teste ADN. Deși primele rezultate au venit repede și au ieșit negative, Cătălin nu a scăpat definitiv de emoții. El va trebui să repete analizele de sânge peste trei săptămâni, pentru a fi siguri că nu există niciun risc de encefalită sau alte boli periculoase pe care le pot transmite aceste insecte.

Am dus-o la centru. Am făcut teste ADN, au venit rezultatele, au ieșit negative toate bolile posibile. Pe lângă asta, Cătălin și-a făcut analiză și împotriva virusului care provoacă encefalită și cel mai periculos dintre patogenii pe care îi transmite căpușa. A ieșit negativ, însă va fi repetată peste câteva zile, iar la trei săptămâni de la mușcătură își va face toate analizele, suflăm și în iaurt”, a declarat Adda pe TikTok.

Adda și soțul ei sunt căsătoriți încă din anul 2016 și au împreună un băiețel pe nume Alexandru. Cei doi au demonstrat că formează o echipă unită în fața publicului mai ales în timpul participării lor la emisiunea „Asia Express”. Pe lângă viața de familie, Cătălin este cel care se ocupă de managementul carierei artistei, fiind sprijinul ei principal în plan profesional.

