Noi acuzații vizează modul în care se comportă fostul fotbalist Gabi Tamaș în culisele emisiunii Survivor. „Viperele Vesele” susțin că Tamaș s-a îmbătat și a făcut circ într-un local din Republica Dominicana. „Viperele” mai acuză că fostul fotbalist beneficiază de un tratament privilegiat în competiție. Dezvăluirile vin după ce presa mondenă a scris că Tamaș pe Aris Eram, fiul Andreei Esca și colegul său de echipă, acesta plecând apoi din emisiune.

Noi acuzații la adresa lui Gabi Tamaș

„Ceea ce s-a întâmplat în Republica Dominicană, în culisele show-ului Survivor România, nu mai poate fi ambalat în tăceri convenabile sau explicații sterile.

Nu a fost doar „un incident”, ci un derapaj grav, întins pe ore întregi, în care violența a fost reală, victimele multiple și reacția oficială, inexistentă.

Astfel, în seara de 1 aprilie, la reward-ul organizat în Punta Cana, la Coco Bongo, un loc deja bine-cunoscut în dinamica show-ului, au participat Gigi, Bianca Giurcanu, Andreea Munteanu, Bianca Stoica și Gabriel Tamaș.

Gabriel Tamaș, aflat într-o stare avansată de ebrietate, deloc surprinzătoare în contextul privilegiilor de care beneficiază constant, nu a dat curs momentului de plecare stabilit la finalul programului.

Este important de menționat și că, pe durata întregului sezon, Tamaș a avut și continuă să aibă acces la băutură, țigări și mâncare, alese cu discreție, prin grijă și cu acordul direct al producătorului Vladimir Dembinski”, au transmis „Viperele Vesele”, pe

Gabi Tamaș l-ar fi bătut pe Aris Eram

Luni, după cel mai recent consiliu difuzat, CanCan a scris, citând mai multe surse, că în culisele show-ului Gabi Tamaș l-ar fi lovit pe Aris, colegul său de echipă, acesta plecând apoi din emisiune.

„Câștigătorul Asia Express l-a altoit pe Aris Eram, lăsându-i pe toți într-o stare de șoc. În urma acestui incident, fiul cel mic al Andreei Esca a părăsit emisiunea. Astfel, ceea ce a început ca o dispută strategică în jurul voturilor și al totemului de imunitate, s-a transformat într-un scandal de proporții care s-a soldat cu plecarea unuia dintre concurenți”, a scris CanCan, citând mai multe surse.