Donald Trump, amenințare fără precedent: „O întreagă civilizație va muri în seara asta, și nu va mai fi readusă niciodată la viață”

Ana Maria
07 apr. 2026, 16:00
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Donald Trump, amenințare fără precedent! Președintele SUA a transmis, marți, un mesaj extrem de dur la adresa Iranului, poate cel mai dur de până acum, într-un moment critic în care ultimatumul impus regimului de la Teheran se apropie de final.

Liderul de la Casa Albă a cerut din nou autorităților iraniene să accepte un acord, sugerând că refuzul ar putea avea consecințe dramatice la nivel global.

Declarația președintelui american a fost una fără precedent, acesta vorbind despre riscuri majore pentru întreaga regiune și chiar pentru întreaga civilizație.

O întreagă civilizație va muri în seara asta, și nu va mai fi readusă niciodată la viață. Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil că se va întâmpla. Totuși, acum că avem o Schimbare Completă și Totală a Regimului, unde predomină minți diferite, mai inteligente și mai puțin radicalizate, poate că se poate întâmpla ceva revoluționar minunat, CINE ȘTIE? Vom afla în seara asta, unul dintre cele mai importante momente din lunga și complexa istorie a lumii. 47 de ani de extorcare, corupție și moarte se vor încheia în sfârșit. Dumnezeu să binecuvânteze Marele Popor al Iranului!”, a scris Donald Trump de Truth Social.

Mesajul vine în contextul unor tensiuni în creștere între Statele Unite și Iran, pe fondul negocierilor dificile și al presiunilor internaționale tot mai mari.

Ultimatumul lansat de Washington vizează încheierea rapidă a unui acord care să ducă la detensionarea situației, însă lipsa unui consens ridică temeri privind o posibilă escaladare majoră a conflictului.

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran s-au amplificat în ultimele săptămâni, pe fondul blocajelor din negocieri și al escaladării militare din regiune. Washingtonul acuză Teheranul că își continuă activitățile destabilizatoare, în timp ce Iranul respinge presiunile externe și refuză concesii majore. În paralel, aliații occidentali urmăresc cu îngrijorare evoluțiile, temându-se de un conflict deschis care ar putea afecta securitatea globală și piețele energetice.

