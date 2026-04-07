Donald Trump, amenințare fără precedent! Președintele SUA a transmis, marți, un mesaj extrem de dur la adresa Iranului, poate cel mai dur de până acum, într-un moment critic în care ultimatumul impus regimului de la Teheran se apropie de final.

a cerut din nou autorităților iraniene să accepte un acord, sugerând că refuzul ar putea avea consecințe dramatice la nivel global.

Donald Trump, amenințare fără precedent! Ce a transmis liderul SUA în mesajul său

Declarația președintelui american a fost una fără precedent, acesta vorbind despre riscuri majore pentru întreaga regiune și chiar pentru întreaga civilizație.

“O întreagă civilizație va muri în seara asta, și nu va mai fi readusă niciodată la viață. Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil că se va întâmpla. Totuși, acum că avem o Schimbare Completă și Totală a Regimului, unde predomină minți diferite, mai inteligente și mai puțin radicalizate, poate că se poate întâmpla ceva revoluționar minunat, CINE ȘTIE? Vom afla în seara asta, unul dintre cele mai importante momente din lunga și complexa istorie a lumii. 47 de ani de extorcare, corupție și moarte se vor încheia în sfârșit. Dumnezeu să binecuvânteze Marele Popor al Iranului!”, a scris Donald Trump de .

De ce este acest moment unul critic

Mesajul vine în contextul unor tensiuni în creștere între Statele Unite și Iran, pe fondul negocierilor dificile și al presiunilor internaționale tot mai mari.

Ultimatumul lansat de Washington vizează încheierea rapidă a unui acord care să ducă la detensionarea situației, însă lipsa unui consens ridică temeri privind o posibilă escaladare majoră a conflictului.