Vești îngrijorătoare pentru români. Care sunt ajutoarele de la stat ce vor dispărea în 2024

Din anul viitor înainte, autoritățile anunță că cetățenii români vor pierde la o parte din voucherele pe care le-au primit anterior și care s-au dovedit a fi deosebit de benefice.

Adrian Câciu confirmă acordarea voucherelelor pentru alimente în 2024 pentru persoanele vulnerabile

Cu toate acestea, conform afirmațiilor făcute marți de către ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Câciu, persoanele vulnerabile din România pentru alimente pe tot parcursul anului viitor.

Din 1 ianuarie 2024, se va menține acordarea tichetelor sociale în valoare de 50 de euro, distribuite la intervale de două luni. Aceste vouchere pentru alimente, însumând 250 de lei, vor fi acordate periodic în continuare.

„Vom menține acest tip de sprijin și în 2024 (voucherele pentru alimente), precum și pachetele alimentare destinate celor cu venituri minime. Este continuarea programului de tichete sociale pentru persoanele vulnerabile, acei 250 de lei oferiți o dată la două luni și pachetele cu alimente”, a declarat Adrian Câciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, potrivit .

Voucherele pentru energie în valoare de 1.400 de lei vor dispărea

Pe de altă parte, voucherele pentru energie în valoare de 1.400 de lei nu vor mai fi oferite în anul următor. Ultimul lot de vouchere distribuite populației din România va putea fi folosit până în luna martie a anului 2024.

„Va exista acea schemă care limitează și gaze, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru firme, până în 2025”, a adăugat Câciu.

El a confirmat că asistența pentru încălzire, administrată de o entitate diferită de MIPE, a extins valabilitatea voucherelor pentru energie până la 31 martie 2024.

„Veste bună pentru cei care beneficiază de vouchere pentru energie: am extins valabilitatea acestora până la 31 martie 2024, așa cum am anunțat anterior. Am oficializat această măsură pentru ca gospodăriile vulnerabile să poată utiliza aceste vouchere pentru a plăti facturile de energie până la data menționată”, a explicat ministrul Câciu.