Acasa » Economic » Proiectul de reformă a administrației a fost pus în dezbatere publică. Cele mai importante măsuri din proiect (DOCUMENTE)

Proiectul de reformă a administrației a fost pus în dezbatere publică. Cele mai importante măsuri din proiect (DOCUMENTE)

Adrian A
18 feb. 2026, 13:52
Proiectul de reformă a administrației a fost pus în dezbatere publică. Cele mai importante măsuri din proiect (DOCUMENTE)
Cuprins
  1. Reducere de minimum 10% a cheltuielilor de personal
  2. Reducerea posturilor în administrație
  3. Limitări salariale
  4. Măsuri fiscale și stimulente
  5. Reformă instituțională și modernizare
  6. Instituții exceptate de la reformă
  7. Documentele complete pot fi consultate aici:

Proiectul de reformă a administrației publice locale și centrale a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării. Documentul prevede reduceri de personal, limitarea funcțiilor de conducere, reorganizări instituționale și reguli mai stricte privind disciplina financiară a autorităților locale.

Reducere de minimum 10% a cheltuielilor de personal

La nivelul administrației publice centrale, proiectul stabilește:

  • Reducerea cu minimum 10% a cheltuielilor de personal raportat la nivelul anului anterior intrării în vigoare a legii.

  • Măsura se aplică ministerelor, instituțiilor și autorităților aflate în subordinea sau coordonarea Guvernului.

  • Reducerea poate fi realizată prin:

    • desființarea unor posturi ocupate sau vacante,

    • comasarea de direcții și servicii,

    • diminuarea numărului de funcții de conducere,

    • eliminarea sporurilor și a altor drepturi salariale suplimentare, acolo unde este posibil legal.

Documentul precizează că ajustarea nu vizează în mod direct salariile de bază, ci restructurarea aparatului administrativ și a cheltuielilor accesorii.

Reducerea posturilor în administrație

Cele mai importante tăieri propuse în proiect:

  • 6.102 posturi de consilieri personali din administrația de stat vor fi eliminate.

    Această măsură vizează, în principal, pozițiile aflate în aparatul demnitarilor.

  • Reducerea cu 25% a posturilor din instituțiile prefectului.

    Instituțiile prefectului – care reprezintă Guvernul la nivel județean – vor vedea un sfert dintre posturi eliminate.

  • Reducerea cu 30% a numărului maxim de posturi la nivelul unităților administrativ-teritoriale (UAT-uri).

    Aceasta include primării și consilii locale, iar reducerea se raportează la numărul maxim de posturi stabilit legal pentru fiecare UAT.

  • Reduceri în poliția locală, proporțional cu numărul de locuitori al fiecărei UAT.

Limitări salariale

Pe lângă tăierea de posturi, OUG include și reguli privind salariile:

  • Plafonarea salariului președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în domeniul Serviciilor Comunitare de Utilități Publice (ANRSC).

    Aceasta aduce o economie estimată la 190.812 lei pe an.

  • Limitarea salariilor în subordonatele Ministerului Dezvoltării prin grile specifice.

    Scopul este uniformizarea cheltuielilor cu salariile în structurile subordonate ministerului.

  • Reducerea numărului de membri în consiliile de administrație ale unor agenții precum Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

    Măsura aduce o economie de 410.444 lei pe an.

Măsuri fiscale și stimulente

Proiectul merge dincolo de simpla reducere a posturilor și vizează și venituri:

  • Majorarea cu 100% a impozitului pe clădirile construite fără autorizație, timp de 5 ani.

  • Publicarea listelor cu contribuabili fără restanțe, ca stimulent pentru conformare voluntară la plata taxelor și impozitelor.

Reformă instituțională și modernizare

Pe lângă reducerea efectivă a posturilor și costurilor, proiectul include măsuri pentru eficientizarea administrației:

  • Simplificarea procedurilor birocratice de descentralizare.

  •  Reglementări mai flexibile privind inventarierea, transferul și închirierea bunurilor publice.

  • Introducerea evaluărilor multianuale pentru funcționarii publici pe baza competențelor.

  • Posibilitatea ca funcționarii publici să lucreze cu normă parțială în două autorități diferite — pentru a spori flexibilitatea angajărilor

Instituții exceptate de la reformă

Instituțiile din învățământul de stat, spitalele publice și serviciile publice de ambulanță, instituțiile publice din domeniul culturii aflate în subordinea sau coordonarea autorităților administrației publice centrale precum și instituțiile publice din familia ocupațională „Apărare, ordine publică și securitate națională”.

În plus, Guvernul va aproba grilele de salarizare pentru primăriile care nu își acoperă cheltuielile de funcționare din taxele locale.

Documentele complete pot fi consultate aici:

PROIECTUL DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

ANEXE


