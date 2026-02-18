B1 Inregistrari!
Nicușor Dan, reacție după ce judecătorii CCR au declarat constituțională reforma privind pensiile magistraților

Traian Avarvarei
18 feb. 2026, 13:31
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Nicușor Dan / Facebook
Cuprins
  1. Nicușor Dan, mesaj pentru magistrați după decizia CCR
  2. Ce a transmis Bolojan
Președintele Nicușor Dan a salutat decizia Curții Constituționale (CCR) de a declara constituțională reforma privind pensiile magistraților.

Nicușor Dan, mesaj pentru magistrați după decizia CCR

„Salut decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților.
Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră.
Asigur toți magistrații că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută”, a transmis președintele Nicușor Dan, pe Facebook.

Ce a transmis Bolojan

„Prim-ministrul Ilie Bolojan salută decizia Curții Constituționale în privința pensiilor ocupaționale ale magistraților. Ea confirmă corectitudinea demersului Guvernului României. Reforma pensiilor speciale a fost cerută cu insistență de societatea românească și reușim un pas mare spre echitate”, a transmis și Guvernul.

Executivul mai spune apoi că va face demersurile necesare pentru recuperarea banilor din PNRR aferenți acestei reforme.

Judecătorii Curții Constituționale au decis, miercuri, că reforma pensiilor magistraților e constituțională. Decizia a fost luată după 5 amânări, cu un scor surprinzător: 6-3. Ar fi înclinat balanța Mihai Busuioc, unul dintre judecătorii propuși de PSD.
