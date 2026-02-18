Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră.

Asigur toți magistrații că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută”, a transmis președintele Nicușor Dan,

„Prim-ministrul Ilie Bolojan salută decizia Curții Constituționale în privința pensiilor ocupaționale ale magistraților. Ea confirmă corectitudinea demersului Guvernului României. Reforma pensiilor speciale a fost cerută cu insistență de societatea românească și reușim un pas mare spre echitate”, a transmis și Guvernul.

Executivul mai spune apoi că va face demersurile necesare pentru recuperarea banilor din PNRR aferenți acestei reforme.