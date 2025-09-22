Viața la pensie: cum își împart europenii banii după 65 de ani

Tranziția către vârsta a treia nu înseamnă doar retragere din activitate, ci și o schimbare radicală a modului în care este gestionat . În Europa, persoanele de peste 65 de ani nu se bazează pe o singură sursă de venit, ci pe un mix care variază semnificativ de la o țară la alta.

pe baza statisticilor OCDE arată că, în medie, două treimi din veniturile seniorilor provin din pensii publice, restul fiind completat de salarii, pensii ocupaționale și venituri din capital. Însă dincolo de aceste cifre medii, harta Europei dezvăluie diferențe majore, reflectând arhitectura sistemelor de pensii, cultura muncii și obiceiurile de economisire.

Cât de importante sunt pensiile publice

Plățile publice rămân coloana vertebrală a veniturilor pentru majoritatea vârstnicilor europeni. În țări precum Luxemburg, Austria sau Finlanda, pensia de stat acoperă peste trei sferturi din bugetul lunar al persoanelor de peste 65 de ani. Generozitatea sistemului face ca presiunea pe alte surse de venit să fie scăzută.

La polul opus, în Regatul Unit, Olanda sau Danemarca, ponderea pensiilor publice scade sub 50%. Diferența este acoperită de pensiile ocupaționale bine dezvoltate și de economiile acumulate pe parcursul carierei. În aceste țări, contribuțiile obligatorii sau negociate la nivel de companii joacă un rol crucial în menținerea unui trai decent la bătrânețe.

Cât mai muncesc europenii după 65 de ani

Munca este a doua pârghie importantă de venit pentru seniori, dar situația diferă mult între state. În țările baltice, în Polonia sau Slovacia, veniturile din salarii obținute după 65 de ani pot ajunge să reprezinte peste o treime din bugetul total al . În aceste regiuni, pensiile publice sunt mai modeste, iar continuarea activității pe piața muncii devine o necesitate.

În Franța sau Belgia, dimpotrivă, contribuția muncii după pensionare abia dacă trece de 10%. Motivele sunt clare: pensiile de stat sunt mai generoase, iar stimulentele pentru a rămâne activ pe piața muncii sunt mai slabe. Între aceste extreme, există numeroase țări unde munca part-time sau sezonieră completează venitul, oferind atât un plus financiar, cât și o modalitate de a rămâne integrați social.

Cum ajută pilonii privați și pensiile ocupaționale

Arhitectura sistemului de pensii explică diferențele majore dintre state. În economii cu tradiție de zeci de ani în piloni privați și fonduri ocupaționale, precum Olanda sau Elveția, veniturile suplimentare din aceste surse au o pondere consistentă. Contribuțiile angajatorilor și randamentele obținute în timp creează un flux suplimentar de bani, reducând dependența de pensia publică.

În schimb, în Europa Centrală și de Est, aceste mecanisme sunt mai puțin dezvoltate. Aici, presiunea cade în mare parte pe pensia de stat, iar diferențele dintre gospodării depind adesea de existența unor economii personale sau de disponibilitatea de a lucra după vârsta standard de pensionare.

Ce rol joacă educația financiară și cultura muncii

Nu doar instituțiile, ci și influențează modul în care arată veniturile la vârsta a treia. În state unde există o cultură a economisirii și a investițiilor prudente, veniturile din capital, cum sunt dobânzile, dividendele sau produsele de tip anuitate, cântăresc mai mult în buget. În paralel, acolo unde discriminarea de vârstă este descurajată și munca flexibilă este accesibilă, oamenii continuă să rămână activi și după pensionare.

Ce pot face seniorii pentru a-și gestiona mai bine veniturile

Pentru cei care se apropie de pensionare sau sunt deja pensionari, câteva principii simple pot aduce mai multă stabilitate: