B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Viața la pensie: cum își împart europenii banii după 65 de ani

Viața la pensie: cum își împart europenii banii după 65 de ani

Ana Beatrice
22 sept. 2025, 09:39
Viața la pensie: cum își împart europenii banii după 65 de ani
Sursa Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Cât de importante sunt pensiile publice
  2. Cât mai muncesc europenii după 65 de ani
  3. Cum ajută pilonii privați și pensiile ocupaționale
  4. Ce rol joacă educația financiară și cultura muncii
  5. Ce pot face seniorii pentru a-și gestiona mai bine veniturile

Tranziția către vârsta a treia nu înseamnă doar retragere din activitate, ci și o schimbare radicală a modului în care este gestionat bugetul personal. În Europa, persoanele de peste 65 de ani nu se bazează pe o singură sursă de venit, ci pe un mix care variază semnificativ de la o țară la alta.

Datele sintetizate de Euronews pe baza statisticilor OCDE arată că, în medie, două treimi din veniturile seniorilor provin din pensii publice, restul fiind completat de salarii, pensii ocupaționale și venituri din capital. Însă dincolo de aceste cifre medii, harta Europei dezvăluie diferențe majore, reflectând arhitectura sistemelor de pensii, cultura muncii și obiceiurile de economisire.

Cât de importante sunt pensiile publice

Plățile publice rămân coloana vertebrală a veniturilor pentru majoritatea vârstnicilor europeni. În țări precum Luxemburg, Austria sau Finlanda, pensia de stat acoperă peste trei sferturi din bugetul lunar al persoanelor de peste 65 de ani. Generozitatea sistemului face ca presiunea pe alte surse de venit să fie scăzută.

La polul opus, în Regatul Unit, Olanda sau Danemarca, ponderea pensiilor publice scade sub 50%. Diferența este acoperită de pensiile ocupaționale bine dezvoltate și de economiile acumulate pe parcursul carierei. În aceste țări, contribuțiile obligatorii sau negociate la nivel de companii joacă un rol crucial în menținerea unui trai decent la bătrânețe.

Cât mai muncesc europenii după 65 de ani

Munca este a doua pârghie importantă de venit pentru seniori, dar situația diferă mult între state. În țările baltice, în Polonia sau Slovacia, veniturile din salarii obținute după 65 de ani pot ajunge să reprezinte peste o treime din bugetul total al vârstnicilor. În aceste regiuni, pensiile publice sunt mai modeste, iar continuarea activității pe piața muncii devine o necesitate.

În Franța sau Belgia, dimpotrivă, contribuția muncii după pensionare abia dacă trece de 10%. Motivele sunt clare: pensiile de stat sunt mai generoase, iar stimulentele pentru a rămâne activ pe piața muncii sunt mai slabe. Între aceste extreme, există numeroase țări unde munca part-time sau sezonieră completează venitul, oferind atât un plus financiar, cât și o modalitate de a rămâne integrați social.

Cum ajută pilonii privați și pensiile ocupaționale

Arhitectura sistemului de pensii explică diferențele majore dintre state. În economii cu tradiție de zeci de ani în piloni privați și fonduri ocupaționale, precum Olanda sau Elveția, veniturile suplimentare din aceste surse au o pondere consistentă. Contribuțiile angajatorilor și randamentele obținute în timp creează un flux suplimentar de bani, reducând dependența de pensia publică.

În schimb, în Europa Centrală și de Est, aceste mecanisme sunt mai puțin dezvoltate. Aici, presiunea cade în mare parte pe pensia de stat, iar diferențele dintre gospodării depind adesea de existența unor economii personale sau de disponibilitatea de a lucra după vârsta standard de pensionare.

Ce rol joacă educația financiară și cultura muncii

Nu doar instituțiile, ci și mentalitatea influențează modul în care arată veniturile la vârsta a treia. În state unde există o cultură a economisirii și a investițiilor prudente, veniturile din capital, cum sunt dobânzile, dividendele sau produsele de tip anuitate, cântăresc mai mult în buget. În paralel, acolo unde discriminarea de vârstă este descurajată și munca flexibilă este accesibilă, oamenii continuă să rămână activi și după pensionare.

Ce pot face seniorii pentru a-și gestiona mai bine veniturile

Pentru cei care se apropie de pensionare sau sunt deja pensionari, câteva principii simple pot aduce mai multă stabilitate:

  • Planificarea bugetului anual – separarea cheltuielilor fixe de cele variabile ajută la identificarea deficitului care trebuie acoperit.

  • Activități part-time – acolo unde sănătatea și legislația permit, un loc de muncă flexibil poate adăuga predictibilitate financiară.

  • Valorificarea economiilor – investițiile cu risc moderat pot proteja puterea de cumpărare, dar este esențial să fie evitate produsele financiare neînțelese.

  • Verificarea drepturilor sociale – subvenții pentru transport, locuire sau sănătate pot completa bugetul.

  • Clarificarea pensiilor private – pentru cei care au contribuit la piloni privați sau fonduri ocupaționale, este important să cunoască opțiunile de retragere și calendarul plăților.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Trotineta electrică a provocat un nou deces! Ce s-a întâmplat și cum arată bilanțul accidentelor cauzate de trotinetele electrice în 2025
Eveniment
Trotineta electrică a provocat un nou deces! Ce s-a întâmplat și cum arată bilanțul accidentelor cauzate de trotinetele electrice în 2025
Mihaela Bilic în conflict cu Colegiul Medicilor. Nutriționista acuzată că promovează informații false
Eveniment
Mihaela Bilic în conflict cu Colegiul Medicilor. Nutriționista acuzată că promovează informații false
Cât costă să petreci sărbătorile de iarnă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețul pentru o noapte poate ajunge și la 4 cifre
Eveniment
Cât costă să petreci sărbătorile de iarnă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețul pentru o noapte poate ajunge și la 4 cifre
Sondaj CURS: Călin Georgescu este politicianul cu cea mai mare cotă de încredere. Unde se situează președintele Nicușor Dan
Eveniment
Sondaj CURS: Călin Georgescu este politicianul cu cea mai mare cotă de încredere. Unde se situează președintele Nicușor Dan
Videoclipul care a emoționant sute de mii de internauți. Un nepalez a filmat momentul în care ajunge acasă, după patru ani petrecuți în România  
Eveniment
Videoclipul care a emoționant sute de mii de internauți. Un nepalez a filmat momentul în care ajunge acasă, după patru ani petrecuți în România  
Balul MLNR la Opera Națională. 145 de ani de tradiție, într-un spectacol cu aer de operă și fast de gală
Eveniment
Balul MLNR la Opera Națională. 145 de ani de tradiție, într-un spectacol cu aer de operă și fast de gală
Creșterea prețurilor din România, subiect de dezbatere printre internauți. „Niște rude din Spania au rămas șocate de prețurile de la noi. Nu înțeleg cum trăiesc oamenii”
Eveniment
Creșterea prețurilor din România, subiect de dezbatere printre internauți. „Niște rude din Spania au rămas șocate de prețurile de la noi. Nu înțeleg cum trăiesc oamenii”
Incident la reședința fraților Tate. Un bărbat înarmat a încercat să pătrundă pe proprietatea celor doi
Eveniment
Incident la reședința fraților Tate. Un bărbat înarmat a încercat să pătrundă pe proprietatea celor doi
Avertizare pentru românii care călătoresc în străinătate. Mai multe curse aviatice întârziate și anulate după un atac cibernetic.
Eveniment
Avertizare pentru românii care călătoresc în străinătate. Mai multe curse aviatice întârziate și anulate după un atac cibernetic.
Managerul spitalului din Caransebeș a fost arestat. Procurorii îl acuză că ar fi primit mită 250.000 de lei
Eveniment
Managerul spitalului din Caransebeș a fost arestat. Procurorii îl acuză că ar fi primit mită 250.000 de lei
Ultima oră
10:30 - Trump, la funeraliile lui Kirk: „N-am fost de acord cu el. Eu îmi urăsc rivalii” (VIDEO)
10:16 - Ioana Grama, dezvăluiri din copilărie: „Am suferit foarte mult, am fost un copil abuzat verbal, mai ales, și fizic”
09:51 - Adela Popescu și Radu Vâlcan, despre viața cu trei copii: „Noi nu suntem arbitri, suntem părinți”. Cum reușesc să facă față provocărilor
09:49 - Senatorii americani avertizează că Rusia se amestecă în alegerile din Republica Moldova: „Există dovezi clare și copleșitoare”
09:25 - Dan Helciug, declarații tulburătoare din copilărie: „Mama era gravidă cu altcineva în timpul căsniciei cu tata”
09:12 - Anca Dinicu, dezvăluiri impresionante. Când se va căsători actrița și unde a fost cerută de soție
08:54 - Băsescu, critici pentru PSD-iști și Bolojan: „Parcă sunt la un concurs de cine pleacă primul”. Ce spune despre începutul de mandat al lui Nicușor Dan
08:46 - Mirela Vaida: „I-am bătut obrazul”. Ce mesaj i-a transmis soțului la aniversarea de 16 ani
08:40 - Trotineta electrică a provocat un nou deces! Ce s-a întâmplat și cum arată bilanțul accidentelor cauzate de trotinetele electrice în 2025
08:39 - Transformă gunoiul în sculpturi spectaculoase: povestea unei artiste (FOTO)