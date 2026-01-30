B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Delir extrem la televiziunea rusă: „Trebuie să-i distrugem pe toți”. Discursul șocant al lui Vladimir Soloviov

Delir extrem la televiziunea rusă: „Trebuie să-i distrugem pe toți”. Discursul șocant al lui Vladimir Soloviov

Ana Maria
30 ian. 2026, 15:25
Delir extrem la televiziunea rusă: Trebuie să-i distrugem pe toți. Discursul șocant al lui Vladimir Soloviov
Sursa foto> Captura video Youtube / @ Digi24HD
Cuprins
  1. Ce declarații ale lui Vladimir Soloviov au provocat reacții dure
  2. Cum a escaladat discursul lui Vladimir Soloviov în cadrul emisiunii
  3. Ce impact are această emisiune asupra opiniei publice ruse
  4. Cum au reacționat comunitatea internațională și rețelele sociale

Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai Kremlinului în presa audiovizuală rusă, a lansat un discurs extremist în cadrul emisiunii sale „Evening with Vladimir Solovyov”, difuzată pe canalul de stat Russia-1. Acesta a cerut explicit distrugerea ucrainenilor, stârnind valuri de critici atât în Rusia, cât și pe plan internațional.

Ce declarații ale lui Vladimir Soloviov au provocat reacții dure

În timpul unei discuții referitoare la presupusa lipsă de compasiune a ucrainenilor față de locuitorii regiunii Kursk, Soloviov a afirmat fără echivoc:

„Trebuie să-i distrugem pe toți. Și ajunge cu mila. Toate aceste vaiete ne-au săturat”.

Mai mult, el a generalizat asupra populației civile din Ucraina: „N-am văzut ca în Ucraina cineva să arate compasiune. Dacă tac, înseamnă că și-au meritat soarta”.

Cum a escaladat discursul lui Vladimir Soloviov în cadrul emisiunii

Discursul lui Soloviov a degenerat în platoul emisiunii, unde unul dintre invitați a strigat „Moarte!”, iar prezentatorul a adăugat: „Moartea nu depinde de noi, depinde de Zelenski. El îi condamnă la moarte”.

Ce impact are această emisiune asupra opiniei publice ruse

„Evening with Vladimir Solovyov” este una dintre cele mai urmărite producții politice ale televiziunii de stat ruse și promovează constant puncte de vedere apropiate Kremlinului. Emisiunea găzduiește frecvent susținători ai escaladării conflictului și justifică atacurile asupra infrastructurii civile, demonizând populația ucraineană. Limbajul dezumanizant este catalogat de critici drept un instrument ce legitimează războiul total, potrivit Știripesurse.

Cum au reacționat comunitatea internațională și rețelele sociale

Declarațiile lui Soloviov au fost intens criticate pe platformele sociale, fiind catalogate drept retorică extremistă și incitare la violență împotriva civililor, în contradicție cu normele dreptului internațional umanitar. Această retorică a fost semnalată și de fostul consilier al ministrului de Interne al Ucrainei, Anton Gerașcenko, care a condamnat apelul la uciderea populației civile.

Vladimir Soloviov, prezentator influent, este cunoscut pentru discursurile sale agresive ce susțin politica Kremlinului, iar mesajele sale contribuie la escaladarea tensiunilor și justificarea intervențiilor militare în Ucraina.

Tags:
Citește și...
Taxă europeană pe jocurile de noroc pentru educație și tineret. Cum ar putea UE să își diversifice veniturile
Externe
Taxă europeană pe jocurile de noroc pentru educație și tineret. Cum ar putea UE să își diversifice veniturile
Comisia Europeană dă în judecată România pentru gropile de gunoi. Ce sancțiuni se anunță
Externe
Comisia Europeană dă în judecată România pentru gropile de gunoi. Ce sancțiuni se anunță
Zelenski refuză o întâlnire cu Putin la Moscova: „Îl invit la Kiev, dacă îndrăznește”
Externe
Zelenski refuză o întâlnire cu Putin la Moscova: „Îl invit la Kiev, dacă îndrăznește”
Unde merită să te muți la bătrânețe: Statul care a fost desemnat destinația ideală pentru seniori în 2026
Externe
Unde merită să te muți la bătrânețe: Statul care a fost desemnat destinația ideală pentru seniori în 2026
Scandal istoric în Norvegia: Fiul prințesei Mette-Marit, judecat pentru viol și trafic de droguri
Externe
Scandal istoric în Norvegia: Fiul prințesei Mette-Marit, judecat pentru viol și trafic de droguri
Dezastru în Budapesta: Mii de gropi distrug mașinile șoferilor, iar despăgubirile au explodat
Externe
Dezastru în Budapesta: Mii de gropi distrug mașinile șoferilor, iar despăgubirile au explodat
Donald Trump, declarație la premiera filmului de 75 de milioane de dolari a Melaniei: „Nu știu dacă sunt încântat”
Externe
Donald Trump, declarație la premiera filmului de 75 de milioane de dolari a Melaniei: „Nu știu dacă sunt încântat”
Stare de urgență în sudul Argentinei după incendiile masive. Cum poate evolua situația în zilele următoare (VIDEO)
Externe
Stare de urgență în sudul Argentinei după incendiile masive. Cum poate evolua situația în zilele următoare (VIDEO)
Zelenski, prudent după anunțul lui Trump: „Orașele noastre vor arăta dacă promisiunea e reală”
Externe
Zelenski, prudent după anunțul lui Trump: „Orașele noastre vor arăta dacă promisiunea e reală”
Vaticanul pregătește primul restaurant pe terasa Bazilicii Sfântul Petru. Proiect secret cu vedere spectaculoasă asupra Romei
Externe
Vaticanul pregătește primul restaurant pe terasa Bazilicii Sfântul Petru. Proiect secret cu vedere spectaculoasă asupra Romei
Ultima oră
16:10 - DENT ESTET: Laserul stomatologic, tehnologia care face diferența în tratamentele complexe. Cum schimbă experiența pacientului
16:07 - Nicușor Dan face schimbări în CSAT. Omul prin mâna căruia trec toate secretele Consiliului a fost schimbat
16:05 - Monilioza fructelor de semințoase (putregaiul brun) – una dintre cele mai păgubitoare boli ale mărului și părului
16:03 - Otravă șobolani – ce tipuri există, cum funcționează și cum alegi corect soluția potrivită
15:59 - Premierul a respins acuzațiile primarului din Cavnic. Ce a spus Ilie Bolojan despre rotația premierilor în 2027: “Sper să se înțeleagă acest lucru”
15:57 - Guvernul înăsprește regulile pentru utilizarea fondurilor PNRR și introduce corecții financiare. Ce schimbări apar pentru beneficiari
15:56 - Newsweek: Dacă aveți această monedă acasă, nu o veți mai putea folosi din 1 februarie. Românii o folosesc des
15:20 - Litoralul românesc încearcă să recupereze turiștii pierduți. De ce aleg românii vacanțele în străinătate tot mai mult
15:07 - ULTIMA ORĂ: Ilie Bolojan își pune mandatul de președinte PNL pe masă. Șeful liberalilor spune că va cere un vot de încredere în partid (VIDEO)
14:58 - Care este orașul din România unde s-au născut cei mai mulți copii: Record de nașteri stabilit într-o singură lună