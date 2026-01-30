Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai Kremlinului în presa audiovizuală rusă, a lansat un discurs extremist în cadrul emisiunii sale „Evening with Vladimir Solovyov”, difuzată pe canalul de stat Russia-1. Acesta a cerut explicit distrugerea ucrainenilor, stârnind valuri de critici atât în Rusia, cât și pe plan internațional.

Ce declarații ale lui Vladimir Soloviov au provocat reacții dure

În timpul unei discuții referitoare la presupusa lipsă de compasiune a ucrainenilor față de locuitorii regiunii , Soloviov a afirmat fără echivoc:

„Trebuie să-i distrugem pe toți. Și ajunge cu mila. Toate aceste vaiete ne-au săturat”.

Mai mult, el a generalizat asupra populației civile din Ucraina: „N-am văzut ca în Ucraina cineva să arate compasiune. Dacă tac, înseamnă că și-au meritat soarta”.

Russian propagandist Solovyev calls for the killing of Ukraine’s civilian population: „We shouldn’t deceive ourselves – everyone must be destroyed. Enough of feeling sorry for them.” — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)

Cum a escaladat discursul lui Vladimir Soloviov în cadrul emisiunii

Discursul lui Soloviov a degenerat în platoul emisiunii, unde unul dintre invitați a strigat „Moarte!”, iar prezentatorul a adăugat: „Moartea nu depinde de noi, depinde de Zelenski. El îi condamnă la moarte”.

Ce impact are această emisiune asupra opiniei publice ruse

„Evening with Vladimir Solovyov” este una dintre cele mai urmărite producții politice ale televiziunii de stat ruse și promovează constant puncte de vedere apropiate Kremlinului. Emisiunea găzduiește frecvent susținători ai escaladării conflictului și justifică atacurile asupra infrastructurii civile, demonizând populația ucraineană. Limbajul dezumanizant este catalogat de critici drept un instrument ce legitimează războiul total, potrivit .

Cum au reacționat comunitatea internațională și rețelele sociale

Declarațiile lui Soloviov au fost intens criticate pe platformele sociale, fiind catalogate drept retorică extremistă și incitare la violență împotriva civililor, în contradicție cu normele dreptului internațional umanitar. Această retorică a fost semnalată și de fostul consilier al ministrului de Interne al Ucrainei, Anton Gerașcenko, care a condamnat apelul la uciderea populației civile.

Vladimir Soloviov, prezentator influent, este cunoscut pentru discursurile sale agresive ce susțin politica Kremlinului, iar mesajele sale contribuie la escaladarea tensiunilor și justificarea intervențiilor militare în Ucraina.