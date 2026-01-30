ULTIMA ORĂ: Ilie Bolojan își pune mandatul de președinte PNL pe masă. Șeful liberalilor spune că va cere un vot de încredere în partid (VIDEO)

După ce a tot fost atacat de mai mulți membri, mai mici sau mai mari, din PNL, Ilie Bolojan anunță că ia în calcul solicitarea unui vot de încredere în partid.

De ce vrea Bolojan vot de încredere în PNL

După ce liderilor PSD care îl tot atacă în valuri li s-au alăturat și voci din interiorul PNL, Ilie Bolojan vrea să pună capăt tuturor speculațiilor conform cărora nu mai are susținere în partid.

„Cota de încredere în public. Asta se reflectă în mod evident și în percepția pe care partidele o au vizavi de modul în care ar trebui să se raporteze la aceste lucruri. Și atunci există o tendință de a fugi din poza de responsabilitate și există tendința de a căuta responsabili. Este cea mai simplă operațiune.

Problema nu este să stai pe un post sau altul, pentru că, indiferent cine ar fi premierul României astăzi sau mâine, problemele rămân, iar rezolvarea lor este de natură a face ca cei care sunt pe poziții să trateze lucrurile cu mare responsabilitate, inclusiv asumându-și critici, nemulțumiri.

Am făcut-o de două ori până acum. În calitate de președinte al partidului, am cerut două voturi de încredere și în condițiile în care s-ar pune o astfel de problemă, nu văd de ce nu aș putea uza de această procedură internă.

În condițiile în care voi considera că sunt semnale din interior care pun la îndoială sprijinul. Vă asigur că de fiecare dată am recurs la această situație și voi recurge la ea.”, a declarat premierul Ilie Bolojan într-un interviu pentru .

Cât despre PSD…

Pe de altă parte, când vine vorba despre PSD-iști, Bolojan spune că lor nu are de ce să le ceară un vot de încredere. Asta se rezolvă simplu, în Parlament, spune șeful Guvernului.

„În coaliție votul de încredere e acordă întotdeauna printr-o manieră de tip parlamentar și să știți că în momentul în care vii cu un proiect de lege, vii cu angajare a răspunderii, sprijinul pentru guvern sau altul se vede în acele condiții. De asemenea, în discuțiile din coaliție, niciodată nu s-a pus problema unor aspecte legate de premier.

Dar v-am spus, eu niciodată nu m-am agățat de această funcție și nu problema care ține de mine este cea mai importantă. V-am spus, problemele sunt legate de situația reală a României, iar soluțiile trebuie asumate cu responsabilitate și cu siguranță pe termen scurt, cei care le pun în practică nu vor fi aplaudați la scenă deschisă. Aceasta este realitatea.”, explică Bolojan.

Și are dreptate. Dacă PSD dorește altceva, există moțiunea de cenzură. Și atunci se va vedea dacă rămâne sau nu premier și dacă merge sau nu merge coaliția în continuare.

Context în care a revenit asupra ideii unui guvern minoritar

„Am avut discuții cu toți președinții de partide pe tema funcționării coaliției, inclusiv cu domnul Grindeanu. Și cum să vă spun aici e o problemă pur și simplu de responsabilitate și de seriozitate. În momentul în care ești într-o coaliție, în momentul în care ai un plan de guvernare care prevede anumite lucruri explicite, înseamnă că ai știut la ce te angajezi și la care sunt soluțiile pentru România.

Este foarte, dacă aș putea spune neprincipial, ca în discuții din interiorul coaliției, în ședințe, lucrurile să se desfășoare relativ normal, să cazi de acord asupra unor aspecte și după aia să vezi după două-trei zile în comunicarea publică că lucrurile par total diferite, să vezi linii de atac care să încerce să meargă pe o linie a opoziției din interiorul guvernării.

Eu nu voi susține o formulă de . Dar, răspunzând săptămâna trecută la o întrebare generală, am fost întrebat despre o posibilă guvernare minoritară. Și am spus și asta nu ține de mine și nu e dorința mea, că da, în anii următori, într-o situație în care lumea politică nu se mai comportă responsabil, indiferent cine va fi premier, la un moment dat se poate ajunge la o guvernare minoritară. Dar, asta nu este de dorit și nu cred că este bine pentru România.”. mai spune Ilie Bolojan