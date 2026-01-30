Guvernul a adoptat o ordonanță care schimbă regulile de control și sancționare în utilizarea fondurilor europene din PNRR, mizând pe prevenție și disciplină financiară. Executivul susține că noile măsuri vor limita neregulile și vor întări capacitatea statului de a recupera sumele utilizate incorect.

Ce modificări aduce noua ordonanță pentru fondurile PNRR

Actul normativ adoptat vineri modifică OUG nr. 70/2022 și introduce mecanisme suplimentare pentru prevenirea, verificarea și sancționarea neregulilor apărute în accesarea fondurilor europene. Sunt vizate atât finanțările nerambursabile, cât și cele rambursabile acordate României prin Mecanismul de și reziliență.

Noile reguli urmăresc inclusiv combaterea dublei finanțări și consolidarea cadrului de administrare a banilor publici naționali care completează fondurile europene. Accentul este pus pe corectarea rapidă a abaterilor și pe recuperarea creanțelor rezultate din utilizări neconforme.

Cum vor fi aplicate corecțiile financiare

Ordonanța introduce posibilitatea aplicării unor reduceri procentuale și corecții financiare proporționale cu gravitatea abaterilor constatate în derularea contractelor finanțate din . Acestea se aplică inclusiv beneficiarilor privați care nu intră sub incidența legislației privind achizițiile publice.

În astfel de cazuri, corecțiile se raportează la sumele solicitate sau deja achitate și pot varia între 5.000 și 15.000 de lei. Sumele rezultate din aceste ajustări vor fi recuperate direct din conturile bugetare asociate fondurilor europene, relatează Capital.

Structurile de control ale autorităților competente, alături de coordonatorul național, au obligația de a raporta rapid orice suspiciune de fraudă sau conflict de interese. Informațiile vor fi transmise către DLAF, OLAF, EPPO și alte instituții relevante. În situațiile considerate nereguli grave, cazurile vor fi notificate Comisiei Europene prin sistemul AFIS-IMS, platforma unică de raportare utilizată la nivelul Uniunii Europene.

Ce termene trebuie respectate de beneficiari

a precizat că autoritățile și beneficiarii fondurilor PNRR au la dispoziție zece zile lucrătoare pentru a-și adapta procedurile de management și control. Măsura vizează aplicarea rapidă și uniformă a noilor reguli.

„Procedurile de constatare a neregulilor şi stabilire a creanţelor în curs rămân supuse legislaţiei aplicabile la momentul iniţierii lor. Prin aceste modificări, România îşi consolidează sistemul de prevenire şi control al fraudelor, asigurând utilizarea corectă şi eficientă a fondurilor europene din PNRR şi respectarea angajamentelor asumate prin Acordul de împrumut cu Comisia Europeană”, afirmă Guvernul.





