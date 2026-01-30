Sorin Grindeanu a mers la Cotroceni. Președintele Nicuşor Dan a demarat o serie de întâlniri cu liderii partidelor din coaliția de guvernare. Șeful statul încearcă să prevină un posibil conflict deschis între PSD și PNL. În cadrul discuțiilor individuale, Nicușor Dan le-a transmis că nu este de acord cu înlocuirea premierului Ilie Bolojan înainte de rotația stabilită pentru aprilie 2027.

Sorin Grindeanu a mers la Cotroceni. Ce a discutat cu Nicușor Dan

Potrivit , joi seară, președintele s-a întâlnit și cu liderul PSD, Sorin Grindeanu. Sursele au declarat că „a fost o discuție bună”, în care Grindeanu i-a prezentat prioritățile partidului privind bugetul național.

De asemenea, președintele a sugerat că va convoca o întâlnire comună cu toți liderii coaliției, cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare, pentru a discuta viitorul guvernării.

Sorin Grindeanu a mers la Cotroceni. Ce urmează în coaliție săptămâna următoare

În aceeași perioadă, o ședință a coaliției este programată, însă, fără participarea lui Sorin Grindeanu, care va fi înlocuit de . În cadrul acesteia se vor definitiva ultimele detalii privind angajarea răspunderii Guvernului pentru măsurile de tăiere a cheltuielilor din administrație și pentru relansarea economică.

Potrivit unor surse din PSD, citate de Antena 3 CNN, acestea au precizat că cele mai importante aspecte au fost deja stabilite și urmează ca ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, să clarifice ce va fi finanțat prin granturi și ce anume prin credite fiscale, după discuțiile recente de la Bruxelles.

Se va folosi Ordonanță de Urgență sau angajarea răspunderii?

Sursele citate nu au confirmat încă dacă Guvernul va adopta o Ordonanță de Urgență sau va angaja răspunderea în Parlament pentru aceste măsuri, decizia urmează să fie anunțată în perioada următoare.

Ce se discută despre numirile în servicii

În privința numirilor șefilor serviciilor secrete, unele surse au precizat că la întâlnirea de la Cotroceni nu s-au discutat nume concrete. PSD și-ar dori menținerea conducerii actuale a SRI, însă negocierile continuă.