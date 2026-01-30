B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Surse: Nicușor Dan a discutat și cu Sorin Grindeanu. Liderul PSD a mers la Cotroceni. Ce au vorbit cei doi

Surse: Nicușor Dan a discutat și cu Sorin Grindeanu. Liderul PSD a mers la Cotroceni. Ce au vorbit cei doi

Ana Maria
30 ian. 2026, 14:55
Surse: Nicușor Dan a discutat și cu Sorin Grindeanu. Liderul PSD a mers la Cotroceni. Ce au vorbit cei doi
Președintele Nicușor Dan și liderul PSD, Sorin Grindeanu. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Sorin Grindeanu a mers la Cotroceni. Ce a discutat cu Nicușor Dan
  2. Sorin Grindeanu a mers la Cotroceni. Ce urmează în coaliție săptămâna următoare
  3. Se va folosi Ordonanță de Urgență sau angajarea răspunderii?
  4. Ce se discută despre numirile în servicii

Sorin Grindeanu a mers la Cotroceni. Președintele Nicuşor Dan a demarat o serie de întâlniri cu liderii partidelor din coaliția de guvernare. Șeful statul încearcă să prevină un posibil conflict deschis între PSD și PNL. În cadrul discuțiilor individuale, Nicușor Dan le-a transmis că nu este de acord cu înlocuirea premierului Ilie Bolojan înainte de rotația stabilită pentru aprilie 2027.

Sorin Grindeanu a mers la Cotroceni. Ce a discutat cu Nicușor Dan

Potrivit Antena 3 CNN, joi seară, președintele s-a întâlnit și cu liderul PSD, Sorin Grindeanu. Sursele au declarat că „a fost o discuție bună”, în care Grindeanu i-a prezentat prioritățile partidului privind bugetul național.

De asemenea, președintele a sugerat că va convoca o întâlnire comună cu toți liderii coaliției, cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare, pentru a discuta viitorul guvernării.

Sorin Grindeanu a mers la Cotroceni. Ce urmează în coaliție săptămâna următoare

În aceeași perioadă, o ședință a coaliției este programată, însă, fără participarea lui Sorin Grindeanu, care va fi înlocuit de Marian Neacșu. În cadrul acesteia se vor definitiva ultimele detalii privind angajarea răspunderii Guvernului pentru măsurile de tăiere a cheltuielilor din administrație și pentru relansarea economică.

Potrivit unor surse din PSD, citate de Antena 3 CNN, acestea au precizat că cele mai importante aspecte au fost deja stabilite și urmează ca ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, să clarifice ce va fi finanțat prin granturi și ce anume prin credite fiscale, după discuțiile recente de la Bruxelles.

Se va folosi Ordonanță de Urgență sau angajarea răspunderii?

Sursele citate nu au confirmat încă dacă Guvernul va adopta o Ordonanță de Urgență sau va angaja răspunderea în Parlament pentru aceste măsuri, decizia urmează să fie anunțată în perioada următoare.

Ce se discută despre numirile în servicii

În privința numirilor șefilor serviciilor secrete, unele surse au precizat că la întâlnirea de la Cotroceni nu s-au discutat nume concrete. PSD și-ar dori menținerea conducerii actuale a SRI, însă negocierile continuă.

Tags:
Citește și...
Premierul a respins acuzațiile primarului din Cavnic. Ce a spus Ilie Bolojan despre rotația premierilor în 2027: “Sper să se înțeleagă acest lucru”
Politică
Premierul a respins acuzațiile primarului din Cavnic. Ce a spus Ilie Bolojan despre rotația premierilor în 2027: “Sper să se înțeleagă acest lucru”
Guvernul înăsprește regulile pentru utilizarea fondurilor PNRR și introduce corecții financiare. Ce schimbări apar pentru beneficiari
Politică
Guvernul înăsprește regulile pentru utilizarea fondurilor PNRR și introduce corecții financiare. Ce schimbări apar pentru beneficiari
ULTIMA ORĂ: Ilie Bolojan își pune mandatul de președinte PNL pe masă. Șeful liberalilor spune că va cere un vot de încredere în partid (VIDEO)
Politică
ULTIMA ORĂ: Ilie Bolojan își pune mandatul de președinte PNL pe masă. Șeful liberalilor spune că va cere un vot de încredere în partid (VIDEO)
Guvernul, prima reacție după stenogramele DNA: „Ilie Bolojan nu o cunoaște pe Adriana Georgescu”. Ce a mai transmis Dogioiu
Politică
Guvernul, prima reacție după stenogramele DNA: „Ilie Bolojan nu o cunoaște pe Adriana Georgescu”. Ce a mai transmis Dogioiu
VIDEO: Comisia pentru anchetarea anulării alegerilor, un fiasco total. George Simion nu a venit, Călin Georgescu nu a venit. Dar la discursuri și la scandal sunt buni
Politică
VIDEO: Comisia pentru anchetarea anulării alegerilor, un fiasco total. George Simion nu a venit, Călin Georgescu nu a venit. Dar la discursuri și la scandal sunt buni
Concediile medicale sub lupă, între economii și nemulțumiri. Rogobete: „nu pot spune că această măsură este una perfectă”. Cum explică ministrul inechitățile create (VIDEO)
Politică
Concediile medicale sub lupă, între economii și nemulțumiri. Rogobete: „nu pot spune că această măsură este una perfectă”. Cum explică ministrul inechitățile create (VIDEO)
Coridorul Marea Neagră–Marea Egee intră în faza aplicată. Ce rol joacă România în proiectul strategic
Politică
Coridorul Marea Neagră–Marea Egee intră în faza aplicată. Ce rol joacă România în proiectul strategic
Ce spune Nicușor Dan, despre Consiliul pentru Pace: România negociază participarea în noua alianță al lui Trump
Politică
Ce spune Nicușor Dan, despre Consiliul pentru Pace: România negociază participarea în noua alianță al lui Trump
Bolojan: De la anul, mandatul de premier va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm înțelegerea / În ultimii ani, lucrurile n-au mers bine și pentru că politicienii nu și-au respectat înțelegerile
Politică
Bolojan: De la anul, mandatul de premier va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm înțelegerea / În ultimii ani, lucrurile n-au mers bine și pentru că politicienii nu și-au respectat înțelegerile
Nicușor Dan, despre numirile la șefia serviciilor: „Cel mai bine din afara partidelor”. Ce a spus despre numele vehiculate
Politică
Nicușor Dan, despre numirile la șefia serviciilor: „Cel mai bine din afara partidelor”. Ce a spus despre numele vehiculate
Ultima oră
16:10 - DENT ESTET: Laserul stomatologic, tehnologia care face diferența în tratamentele complexe. Cum schimbă experiența pacientului
16:07 - Nicușor Dan face schimbări în CSAT. Omul prin mâna căruia trec toate secretele Consiliului a fost schimbat
16:05 - Monilioza fructelor de semințoase (putregaiul brun) – una dintre cele mai păgubitoare boli ale mărului și părului
16:03 - Otravă șobolani – ce tipuri există, cum funcționează și cum alegi corect soluția potrivită
15:59 - Premierul a respins acuzațiile primarului din Cavnic. Ce a spus Ilie Bolojan despre rotația premierilor în 2027: “Sper să se înțeleagă acest lucru”
15:57 - Guvernul înăsprește regulile pentru utilizarea fondurilor PNRR și introduce corecții financiare. Ce schimbări apar pentru beneficiari
15:56 - Newsweek: Dacă aveți această monedă acasă, nu o veți mai putea folosi din 1 februarie. Românii o folosesc des
15:25 - Delir extrem la televiziunea rusă: „Trebuie să-i distrugem pe toți”. Discursul șocant al lui Vladimir Soloviov
15:20 - Litoralul românesc încearcă să recupereze turiștii pierduți. De ce aleg românii vacanțele în străinătate tot mai mult
15:07 - ULTIMA ORĂ: Ilie Bolojan își pune mandatul de președinte PNL pe masă. Șeful liberalilor spune că va cere un vot de încredere în partid (VIDEO)