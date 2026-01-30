B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Premierul a respins acuzațiile primarului din Cavnic. Ce a spus Ilie Bolojan despre rotația premierilor în 2027: “Sper să se înțeleagă acest lucru”

Premierul a respins acuzațiile primarului din Cavnic. Ce a spus Ilie Bolojan despre rotația premierilor în 2027: “Sper să se înțeleagă acest lucru”

Ana Maria
30 ian. 2026, 15:59
Premierul a respins acuzațiile primarului din Cavnic. Ce a spus Ilie Bolojan despre rotația premierilor în 2027: “Sper să se înțeleagă acest lucru”
Sursa foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tătaru
Cuprins
  1. Sunt adevărate acuzațiile primarului Vladimir Petruț?
  2. Ilie Bolojan respinge acuzațiile. Cum le comentează pe cele legate de Corpul de control
  3. Ilie Bolojan respinge acuzațiile. Va respecta protocolul coaliției?
  4. Ce acuzații a lansat Vladimir Petruț

Ilie Bolojan respinge acuzațiile. Premierul a confirmat, într-un interviu pentru G4Media, că va respecta protocolul coaliției și se va retrage din funcția de prim-ministru în aprilie 2027, când va ceda locul unui premier din PSD. Declarația vine în contextul acuzațiilor lansate de primarul PNL din Cavnic, Vladimir Petruț, care susține că Bolojan ar fi transmis primarilor că PSD nu va prelua funcția de premier la rotație.

Sunt adevărate acuzațiile primarului Vladimir Petruț?

Ilie Bolojan respinge categoric aceste afirmații:

Nu este adevărat. Am fost la Sighetu Marmației când a fost un eveniment legat de memorialul de acolo și la finalul acelei întâlniri am avut o discuție cu primarii, o discuție exclusiv pe teme de administrație. Nu s-a discutat despre strategii politice și nu există niciun fel de declarație de-a mea legată de acest lucru.”, a spus premierul.

Premierul a subliniat importanța respectării acordurilor între partide pentru a recâștiga încrederea cetățenilor:

Consider că unul din modurile în care putem să recâștigăm încredere cetățenilor este ca partidele să se respecte între ele, adică să respecte înțelegerile pe care le fac, atât planul de guvernare, cât cât și înțelegerile politice.”, a mai adăugat Bolojan.

Ilie Bolojan respinge acuzațiile. Cum le comentează pe cele legate de Corpul de control

În privința acuzației că ar fi trimis Corpul de control la primăria condusă de Vladimir Petruț, premierul a respins această afirmație:

Vă puteți da seama când oamenii vor să facă declarații, când sunt supărați. Sunt zeci de primari în țara asta care pot să facă orice fel de declarații. Am văzut o doamnă care a fost reținută în aceste zile, care folosesc numele premierului sau oricărui demnitar cu care și-au făcut o poză la un moment dat și nu poți să controlezi aceste lucruri. Deci nu poți să stai toată ziua bună ziua să dezminți tot felul de alegații sau de de afirmații care n-au niciun fundament”, a mai precizat premierul.

Ilie Bolojan respinge acuzațiile. Va respecta protocolul coaliției?

Întrebat dacă va respecta protocolul coaliției, răspunsul premierului a fost clar:

Sunt decis și asta am făcut întotdeauna în politică, să respect înțelegerile, pentru că este o formă de respect pentru cetățeni, respectând înțelegerile între partide, ca reprezentant al acestor cetățeni. Dacă nu facem asta, și n-am făcut asta de multe ori, introducem senzația de neîncredere totală, generăm niște atacuri care nu ajută la nimic.

Gândiți-vă că aceste înțelegeri trebuie respectate și în spiritul lor, nu doar într-o înțelegere formală. Iar spiritul lor înseamnă respect, înseamnă atacuri care sunt la un nivel limitat. Nu poți să-ți controlezi toți oamenii într-un partid, dar în condițiile în care se organizează campanii de atacuri, vă puteți da seama că respectul între partide și între oameni ajunge la un nivel în care, la un moment dat, colaborarea nu mai devine posibilă.”, a mai spus Bolojan.

El a insistat că respectul trebuie să fie reciproc pentru a permite colaborarea:

Sper să se înțeleagă acest lucru. Și ca să aștepte respectul cuiva, trebuie să respecte mai întâi. Asta am transmis întotdeauna și în interiorul PNL și asta am discutat în permanență cu colegii. Acesta este formatul în care eu pot lucra.”, a conchis prim-ministrul.

Ce acuzații a lansat Vladimir Petruț

Primarul Vladimir Petruț a afirmat miercuri seara, la Antena 3, că Ilie Bolojan ar intenționa să încalce acordul de coaliție și să blocheze rotația premierilor din 2027, preferând în loc un premier tehnocrat, din zona USR.

Tags:
Citește și...
Guvernul înăsprește regulile pentru utilizarea fondurilor PNRR și introduce corecții financiare. Ce schimbări apar pentru beneficiari
Politică
Guvernul înăsprește regulile pentru utilizarea fondurilor PNRR și introduce corecții financiare. Ce schimbări apar pentru beneficiari
ULTIMA ORĂ: Ilie Bolojan își pune mandatul de președinte PNL pe masă. Șeful liberalilor spune că va cere un vot de încredere în partid (VIDEO)
Politică
ULTIMA ORĂ: Ilie Bolojan își pune mandatul de președinte PNL pe masă. Șeful liberalilor spune că va cere un vot de încredere în partid (VIDEO)
Surse: Nicușor Dan a discutat și cu Sorin Grindeanu. Liderul PSD a mers la Cotroceni. Ce au vorbit cei doi
Politică
Surse: Nicușor Dan a discutat și cu Sorin Grindeanu. Liderul PSD a mers la Cotroceni. Ce au vorbit cei doi
Guvernul, prima reacție după stenogramele DNA: „Ilie Bolojan nu o cunoaște pe Adriana Georgescu”. Ce a mai transmis Dogioiu
Politică
Guvernul, prima reacție după stenogramele DNA: „Ilie Bolojan nu o cunoaște pe Adriana Georgescu”. Ce a mai transmis Dogioiu
VIDEO: Comisia pentru anchetarea anulării alegerilor, un fiasco total. George Simion nu a venit, Călin Georgescu nu a venit. Dar la discursuri și la scandal sunt buni
Politică
VIDEO: Comisia pentru anchetarea anulării alegerilor, un fiasco total. George Simion nu a venit, Călin Georgescu nu a venit. Dar la discursuri și la scandal sunt buni
Concediile medicale sub lupă, între economii și nemulțumiri. Rogobete: „nu pot spune că această măsură este una perfectă”. Cum explică ministrul inechitățile create (VIDEO)
Politică
Concediile medicale sub lupă, între economii și nemulțumiri. Rogobete: „nu pot spune că această măsură este una perfectă”. Cum explică ministrul inechitățile create (VIDEO)
Coridorul Marea Neagră–Marea Egee intră în faza aplicată. Ce rol joacă România în proiectul strategic
Politică
Coridorul Marea Neagră–Marea Egee intră în faza aplicată. Ce rol joacă România în proiectul strategic
Ce spune Nicușor Dan, despre Consiliul pentru Pace: România negociază participarea în noua alianță al lui Trump
Politică
Ce spune Nicușor Dan, despre Consiliul pentru Pace: România negociază participarea în noua alianță al lui Trump
Bolojan: De la anul, mandatul de premier va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm înțelegerea / În ultimii ani, lucrurile n-au mers bine și pentru că politicienii nu și-au respectat înțelegerile
Politică
Bolojan: De la anul, mandatul de premier va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm înțelegerea / În ultimii ani, lucrurile n-au mers bine și pentru că politicienii nu și-au respectat înțelegerile
Nicușor Dan, despre numirile la șefia serviciilor: „Cel mai bine din afara partidelor”. Ce a spus despre numele vehiculate
Politică
Nicușor Dan, despre numirile la șefia serviciilor: „Cel mai bine din afara partidelor”. Ce a spus despre numele vehiculate
Ultima oră
16:10 - DENT ESTET: Laserul stomatologic, tehnologia care face diferența în tratamentele complexe. Cum schimbă experiența pacientului
16:07 - Nicușor Dan face schimbări în CSAT. Omul prin mâna căruia trec toate secretele Consiliului a fost schimbat
16:05 - Monilioza fructelor de semințoase (putregaiul brun) – una dintre cele mai păgubitoare boli ale mărului și părului
16:03 - Otravă șobolani – ce tipuri există, cum funcționează și cum alegi corect soluția potrivită
15:57 - Guvernul înăsprește regulile pentru utilizarea fondurilor PNRR și introduce corecții financiare. Ce schimbări apar pentru beneficiari
15:56 - Newsweek: Dacă aveți această monedă acasă, nu o veți mai putea folosi din 1 februarie. Românii o folosesc des
15:25 - Delir extrem la televiziunea rusă: „Trebuie să-i distrugem pe toți”. Discursul șocant al lui Vladimir Soloviov
15:20 - Litoralul românesc încearcă să recupereze turiștii pierduți. De ce aleg românii vacanțele în străinătate tot mai mult
15:07 - ULTIMA ORĂ: Ilie Bolojan își pune mandatul de președinte PNL pe masă. Șeful liberalilor spune că va cere un vot de încredere în partid (VIDEO)
14:58 - Care este orașul din România unde s-au născut cei mai mulți copii: Record de nașteri stabilit într-o singură lună