Ilie Bolojan respinge acuzațiile. Premierul a confirmat, într-un interviu pentru , că va respecta protocolul coaliției și se va retrage din funcția de prim-ministru în aprilie 2027, când va ceda locul unui premier din PSD. Declarația vine în contextul acuzațiilor lansate de primarul PNL din Cavnic, Vladimir Petruț, care susține că Bolojan ar fi transmis primarilor că PSD nu va prelua funcția de premier la rotație.

Sunt adevărate acuzațiile primarului Vladimir Petruț?

Ilie Bolojan respinge categoric aceste afirmații:

„Nu este adevărat. Am fost la Sighetu Marmației când a fost un eveniment legat de memorialul de acolo și la finalul acelei întâlniri am avut o discuție cu primarii, o discuție exclusiv pe teme de administrație. Nu s-a discutat despre strategii politice și nu există niciun fel de declarație de-a mea legată de acest lucru.”, a spus premierul.

Premierul a subliniat importanța respectării acordurilor între partide pentru a recâștiga încrederea cetățenilor:

„Consider că unul din modurile în care putem să recâștigăm încredere cetățenilor este ca partidele să se respecte între ele, adică să respecte înțelegerile pe care le fac, atât planul de guvernare, cât cât și înțelegerile politice.”, a mai adăugat Bolojan.

Ilie Bolojan respinge acuzațiile. Cum le comentează pe cele legate de Corpul de control

În privința acuzației că ar fi trimis la primăria condusă de Vladimir Petruț, premierul a respins această afirmație:

„Vă puteți da seama când oamenii vor să facă declarații, când sunt supărați. Sunt zeci de primari în țara asta care pot să facă orice fel de declarații. Am văzut o doamnă care a fost reținută în aceste zile, care folosesc numele premierului sau oricărui demnitar cu care și-au făcut o poză la un moment dat și nu poți să controlezi aceste lucruri. Deci nu poți să stai toată ziua bună ziua să dezminți tot felul de alegații sau de de afirmații care n-au niciun fundament”, a mai precizat premierul.

Ilie Bolojan respinge acuzațiile. Va respecta protocolul coaliției?

Întrebat dacă va respecta protocolul coaliției, răspunsul premierului a fost clar:

„Sunt decis și asta am făcut întotdeauna în politică, să respect înțelegerile, pentru că este o formă de respect pentru cetățeni, respectând înțelegerile între partide, ca reprezentant al acestor cetățeni. Dacă nu facem asta, și n-am făcut asta de multe ori, introducem senzația de neîncredere totală, generăm niște atacuri care nu ajută la nimic.

Gândiți-vă că aceste înțelegeri trebuie respectate și în spiritul lor, nu doar într-o înțelegere formală. Iar spiritul lor înseamnă respect, înseamnă atacuri care sunt la un nivel limitat. Nu poți să-ți controlezi toți oamenii într-un partid, dar în condițiile în care se organizează campanii de atacuri, vă puteți da seama că respectul între partide și între oameni ajunge la un nivel în care, la un moment dat, colaborarea nu mai devine posibilă.”, a mai spus Bolojan.

El a insistat că respectul trebuie să fie reciproc pentru a permite colaborarea:

„Sper să se înțeleagă acest lucru. Și ca să aștepte respectul cuiva, trebuie să respecte mai întâi. Asta am transmis întotdeauna și în interiorul PNL și asta am discutat în permanență cu colegii. Acesta este formatul în care eu pot lucra.”, a conchis prim-ministrul.

Ce acuzații a lansat Vladimir Petruț

Primarul Vladimir Petruț a afirmat miercuri seara, la Antena 3, că Ilie Bolojan ar intenționa să încalce acordul de coaliție și să blocheze rotația premierilor din 2027, preferând în loc un premier tehnocrat, din zona USR.