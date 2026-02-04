B1 Inregistrari!
VIRAL. Tigru siberian, liber într-o curte din Dâmbovița. Grădina zoo ilegală e promovată de proprietar pe TikTok (VIDEO)

Traian Avarvarei
04 feb. 2026, 10:27
Tigru siberian într-o curte din Dâmbovița. Sursa foto: Captură video - Observatorul Prahovean / YouTube
Cuprins
  1. Cu tigrul în curtea casei
  2. Ce a făcut Garda de Mediu la grădina zoo ilegală

Un bărbat din județul Dâmbovița deține o adevărată grădină zoologică în curte. Deși ilegală, el se laudă cu ea pe TikTok. Într-unul dintre clipuri apar un tigru, un bărbat și alte animale. Pe filmare se vede că bărbatul și restul animalelor sunt speriate de tigru. Situația e cunoscută autorităților, căci la adresa respectivă au descins anul trecut cei de la Garda de Mediu.

Cu tigrul în curtea casei

Proprietarul grădinii zoo ilegale se laudă cu animalele sale pe TikTok, unde expune public „sălbăticiunile din bătătură”.

În filmări se văd un tigru siberian, cerbi, căprioare, mufloni și alte animale sălbatice.

Tigrul se numește Shere Khan, iar proprietarul s-a inspirat din Cartea Junglei când i-a pus numele.

Într-un clip cu Shere Khan mai apar alte animale, precum și un bărbat. Cu toții se tem de tigru și tresar când acesta mișcă.

Ce a făcut Garda de Mediu la grădina zoo ilegală

În vara anului trecut, Garda de Mediu a descins la această adresă din localitatea Picior de Munte, comuna dâmbovițeană Dragodana, și a găsit inclusiv tigrul, care atunci era încă pui, informează Observatorul Prahovean. Comisarii Gărzii au mai găsit urși, lei și alte animale.

Proprietarul a primit atunci o amendă de 120.000 de lei.

Oficial, așezământul era prezentat drept centru de menajerie aparținând International Wildlife Foundation. Proprietarul chiar tăia bilete de vizită de până la 100 de lei.

