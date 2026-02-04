B1 Inregistrari!
Ana Beatrice
04 feb. 2026, 17:32
Sursă Foto: olx.ro
Puțini și-ar fi imaginat că bancnota românească cu eclipsa din 1999 va ajunge, în 2026, în centrul atenției colecționarilor. Astăzi, această piesă este tot mai căutată, iar valoarea ei a crescut vizibil.

Un anunț recent arată cât de mult s-a apreciat în timp. Astfel, bancnota s-a transformat dintr-un simplu suvenir într-un obiect cu adevărat valoros.

Cât valorează celebra bancnotă cu eclipsa din 1999

Pe o platformă de vânzări, un exemplar al bancnotei de 2.000 de lei, emisă în 1999 de Banca Națională a României cu prilejul eclipsei totale de Soare din 11 august, a fost scos la vânzare. Prețul cerut este de 3.000 de lei, însă suma poate fi negociată. Imaginile din anunț arată că bancnota este într-o stare bună de conservare. Designul astronomic se vede clar, culorile sunt intense, iar urmele de uzură sunt minime.

În 2026, astfel de bancnote au devenit tot mai greu de găsit. Din acest motiv, colecționarii sunt dispuși să plătească sume consistente pentru exemplarele bine păstrate. Vânzătorul menționează inclusiv o „serie rară”, iar descrierea sugerează că exemplarul este atent întreținut, informează cancan.ro.

Ce face această bancnotă atât de valoroasă pentru colecționari

Puține obiecte reușesc să combine istoria, raritatea și designul într-un mod atât de spectaculos. În cazul acestei bancnote, piața este extrem de imprevizibilă, iar prețurile variază mult în funcție de stare și serie. Exemplarele comune, cu urme clare de uzură și fără elemente speciale, se vând de obicei la sume mici. Însă piesele bine conservate, cu serii rare și culori perfect păstrate, pot ajunge rapid la valori impresionante.

Importanța ei este amplificată și de faptul că a fost emisă în 1999 de Banca Națională a României. A fost prima bancnotă românească din polimer și a fost dedicată unui eveniment astronomic unic, vizibil integral din România. Designul vibrant, cu planete și motive legate de eclipsă, o transformă într-o piesă emblematică pentru colecționari. Iar atunci când apare o serie mică sau rară, valoarea crește și mai mult.

