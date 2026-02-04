B1 Inregistrari!
Ce-a pățit un pensionar după ce a comandat acest produs de pe Temu. Nu i-a venit să creadă când a văzut ce s-a întâmplat

Ce-a pățit un pensionar după ce a comandat acest produs de pe Temu. Nu i-a venit să creadă când a văzut ce s-a întâmplat

Ana Maria
04 feb. 2026, 17:36
Ce-a pățit un pensionar după ce a comandat acest produs de pe Temu. Nu i-a venit să creadă când a văzut ce s-a întâmplat
Sursa foto: Hepta / DPA Images / Hannes P Albert
Cuprins
  1. A comandat de pe platforma Temu și a ajuns la tribunal. Ce spune legea elvețiană despre praștiile cu orteze
  2. De ce platformele online devin o sursă de probleme legale
  3. Ce alte produse comandate online pot fi ilegale în Elveția

Un pensionar de 71 de ani din Valaisul de Sus, Elveția, s-a confruntat cu probleme juridice după ce a comandat trei umbrele de pe platforma Temu în vara anului 2024. Pentru a beneficia de livrarea gratuită, sistemul i-a sugerat automat să adauge două praștii cu orteze pentru brațe, la prețul de 3 franci (3,27 euro) fiecare.

Însă, aceste articole sunt ilegale în Elveția, conform publicației Blick.

A comandat de pe platforma Temu și a ajuns la tribunal. Ce spune legea elvețiană despre praștiile cu orteze

Potrivit legislației locale, praștiile cu orteze pentru brațe sunt considerate arme interzise. Bărbatul nu deținea nici un permis de scutire cantonală, nici autorizare pentru import. Oficiul Federal pentru Vămi și Securitatea Frontierelor (BAZG) a confiscat coletul, iar parchetul l-a acuzat de încălcarea legii armelor. Deși pensionarul a susținut că a confundat praștiile cu jucării, consecințele legale nu au fost evitate. Tribunalul districtual din Brig l-a achitat, însă parchetul a făcut apel, iar acum dosarul se află în atenția tribunalului cantonal.

De ce platformele online devin o sursă de probleme legale

Platforme precum Temu, AliExpress, Shein sau Wish s-au popularizat în ultimii ani prin prețurile mici și promoțiile atrăgătoare. Totuși, reducerile spectaculoase vin cu riscuri semnificative: articole care nu respectă legislația locală sau standardele de siguranță. În Elveția, anual se investighează aproximativ 2.000 de cazuri legate de import ilegal de arme și alte produse neconforme.

Ce alte produse comandate online pot fi ilegale în Elveția

  • Pistoale cu apă – Deși par inofensive, jucăriile care imită armele reale sunt considerate încălcări ale legii armelor, iar cumpărătorii riscă sancțiuni.

  • Bombe pentru dezvăluirea genului – Populare pe social media, aceste articole pot fi interzise dacă nu respectă normele pirotehnice. Detalii oficiale sunt disponibile pe site-ul BAZG.

  • Produse contrafăcute – Genți Hermès sau șepci Gucci vândute la prețuri foarte mici pot fi falsuri. Achiziția în scop personal nu e infracțiune, însă implică riscuri legale dacă există intenția de revânzare.

  • Aparate electrice – Unele produse electrice ieftine pot cauza pericole precum incendii sau pot încălca reglementările locale, iar anumite dispozitive (ex: detectoare radar) sunt total interzise.

  • Medicamente – Cumpărarea de medicamente din străinătate fără respectarea legislației poate duce la probleme serioase. Autoritățile elvețiene oferă informații utile pentru importul legal.

Pentru a evita probleme juridice sau financiare, consumatorii trebuie să fie precauți când comandă de pe platforme externe. Este recomandat să verifice legislația locală și să evite ofertele exagerat de ieftine care pot ascunde riscuri.

