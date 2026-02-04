Ministerul Mediului, condus de , a retras proiectul de de pe ordinea de zi a ședinței Comisisiei de Dialog Social. Sindicatele denunță încălcarea mai multor reglementări legale în elaborarea documentului.

Ministerul Mediului pus la zid de sindicate

Proiectul de privind reorganizarea Romsilva a fost retras, miercuri, de pe ordinea de zi a Comisiei de Dialog Social din Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP). Solicitarea a venit din partea Federaţiei Silva, a sindicatelor, care a invocat mai multe încălcări ale legii. Sindicaliștii acuză lipsa de expertiză și necunoașterea tehnicii legislative în elaborarea documentului.

Proiectele de acte normative inițiate de minister sunt dezbătute și adoptate în ședințele Comisiei de Dialog Social. Potrivit reglementărilor în vigoare este vorba despre o etapă obligatorie în procedura de legiferare.

„Din păcate, conducerea MMAP a transmis de mai bine de un an multe semnale negative legate de Romsilva. Această dorinţă aprigă a de a «reforma» regia s-a transformat într-o epopee a lipsei de expertiză silvică, a necunoaşterii tehnicii legislative şi a forţării a mecanismelor de dialog social”, se arată într-un comunicat al Federaţiei.

Ministerul Justiției a cerut refacerea proiectului

Conducerea MMAP a redactat un proiect de HG pe care Ministerul Justiţiei l-a întors de mai multe ori din etapa de avizare, susțin . Potrivit acestora, documentul elaborat de Ministerul Mediului conținea mai multe erori și nu avea la bază nici un studiu studiu de impact social, financiar sau de specialitate silvică.

„În această perioadă, în cadrul RNP – Romsilva se desfăşoară un audit organizaţional. În mod inexplicabil, conducerea MMAP s-a grăbit să reintroducă proiectul de HG în circuitul de avizare înainte de terminarea auditului. Federaţia Silva a fost mereu deschisă către dialog. Am participat la toate întâlnirile, consultările şi dezbaterile la care am fost invitaţi. Ne-am arătat disponibilitatea de a veni cu soluţii pertinente şi propuneri constructive pentru îmbunătăţirea administrării pădurilor statului de către RNP – Romsilva”, se mai arată în comunicat.

Sindicaliștii susțin că au solicitat, înainte de ședința Comisiei de Dialog Social, forma finală a proiectului de hotărâre privind reorganizarea Romsilva. Solicitarea a fost făcută deoarece documentul a suferit mai multe modificări între forma publicată pe site-ul Ministerului, în vederea dezbaterii publice și cea transmisă spre avizare în luna decembrie.

Ministerul Mediului acuzat de încălcarea legii

Reprezentanții sindicatelor susțin că Ministerul Mediului ar fi încălcat prevederile Legii nr. 367/2022 privind dialogul social în cazul acestui proiect. Acest act normativ stabilește că ședințele comisiei de dialog social trebuie convocate înainte ca proiectele legislative să fie trasmise spre avizare. Or, arată ei, în cazul reorganizării Romsilva, actul normativ a fost transmis spre avizare în 15.12.2025, înainte de a fi dezbătut în Comisiei.

Mai mult, arată ei, deşi Legea 367 prevede în mod expres că preşedintele comisiei de dialog social pune la dispoziţia partenerilor sociali informaţiile necesare formulării unui punct de vedere argumentat, propunera nu a ajuns la aceștia.

„Lipsa documentului a făcut imposibilă exercitarea efectivă a dreptului la consultare şi a golit de conţinut rolul Comisiei de Dialog Social. Procesul de consultare derulat de MMAP a fost viciat în mod substanţial prin nerespectarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 367/2022, cu consecinţe directe asupra transparenţei decizionale şi a legalităţii procesului de elaborare a actului normativ”, se mai arată în comunicat.

Documentul a fost retras de pe ordinea de zi

Federaţia Sindicatelor Silva a solicitat ca Ministerul Mediuui să retragă proiectul de pe ordinea de zi de pe ordinea de zi a şedinţei Comisiei de Dialog Social. Sindicatele au mai cerut retragerea din circuitul de avizare a proiectului de HG care vizează reorganizarea Romsilva.

Totodată, aceștia au insistat ca partenerii sociali să primească forma finală a proiectului de act normativ așa cum prevede legea. Aceștia spun că documentul este necesar în vederea formulării şi transmiterii în scris către secretariatul Comisiei de Dialog Social a punctelor de vedere, propunerilor şi observaţiilor, conform prevederilor Regulamentului-cadru.

Conform comunicatului Federația Silva a cerut convocarea unei noi şedinţe a Comisiei de Dialog Social așa cum prevăd procedurile legale.

„Având în vedere importanţa deosebită a acestui act normativ şi impactul major pe care reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva îl va avea asupra gestionării pădurilor statului şi asupra salariaţilor regiei, considerăm absolut necesar ca dialogul social să se desfăşoare în condiţii de transparenţă deplină, cu respectarea strictă a cadrului legislativ în vigoare”, au transmis sindicatele din domeniul silvic.