Virusul West Nile a făcut 13 victime în România. Recomandările autorităților de sănătate publică

Virusul West Nile a făcut 13 victime în România. Recomandările autorităților de sănătate publică

Adrian Teampău
01 sept. 2025, 11:19
Virusul West Nile a făcut 13 victime în România. Recomandările autorităților de sănătate publică
Sursa foto: Pixabay

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a anunțat că un număr de 13 persoane au fost confirmate cu infecția provocată de virusul West Nile în perioada 2 iunie – 28 august.

Cuprins:

  • Care este situația infecțiilor cu West Nile
  • Ce recomandări face INSP pentru populație

Care este situația infecțiilor cu West Nille

INSP a informat că 12 cazuri au fost confirmate oficial, iar într-un caz este o probabilitate mare de infecție cu West Nile. Potrivit informațiilor furnizate de autoritatea de sănătate publică cele mai multe cazuri au fost înregistrate în București, cinci.

Alte două cazuri au fost semnalate în județul Timiș, iar în județele Dolj, Ilfov, Galaţi, Prahova, Sălaj și Vrancea au fost semnalate câte un caz.

Potrivit sursei citate, este vorba despre cinci persoane din grupa de vârstă 70 – 79 de ani, trei din grupa de vârstă 60 – 69 de ani, trei grupa de vârstă 50-59 de ani, şi câte una din grupele de vârstă peste 80 de ani şi 10 – 19 ani.

Ce recomandări face INSP pentru populație

În acest context, specialiştii în sănătate publică din cadrul INSP au făcut mai multe recomandări pentru populaţie, astfel încât să evite o eventuală infectare. Acestea sunt:

  • să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi;
  • să utilizeze substanţe chimice repelente pentru ţânţari;
  • să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă (prin plase de protecţie la ferestre);
  • să asigure desecarea bălţilor de apă din jurul gospodăriei;
  • să îndepărteze recipientele de apă stătută şi gunoiul menajer din gospodărie.
