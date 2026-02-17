B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Ninsori și viscol, în România. Primul județ care a decis să închidă școlile. Se așteaptă un strat de zăpadă de 20-50 de centimetri

Ninsori și viscol, în România. Primul județ care a decis să închidă școlile. Se așteaptă un strat de zăpadă de 20-50 de centimetri

Ana Maria
17 feb. 2026, 15:45
Ninsori și viscol, în România. Primul județ care a decis să închidă școlile. Se așteaptă un strat de zăpadă de 20-50 de centimetri
Sursa foto: Inquam Photos / Cosmin Enache
Cuprins
  1. Ninsori și viscol, în România. Ce decizii au luat autoritățile din Giurgiu
  2. Ce măsuri speciale au fost luate pentru persoanele vulnerabile
  3. Cum se pregătesc serviciile de intervenție

Ninsori și viscol, în România. Meteorologii de la ANM au emis un Cod portocaliu de ninsori și viscol care va intra în vigoare începând de marți seara și va fi valabil până miercuri, ora 12. Capitala și 12 județe din sudul și sud-estul țării se află sub avertizare, iar în anumite regiuni sunt prognozate ninsori abundente și depuneri semnificative de zăpadă.

Conform ANM, în județul Giurgiu se așteaptă un strat de zăpadă de 20-50 de centimetri, însoțit de intensificări ale vântului cu rafale între 60 și 85 km/h. Aceste condiții vor genera viscol și vizibilitate redusă sub 50 de metri.

Ninsori și viscol, în România. Ce decizii au luat autoritățile din Giurgiu

Ca urmare a avertizării, autoritățile din Giurgiu au adoptat măsuri speciale pentru protecția populației și prevenirea accidentelor.

În cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, care a avut loc astăzi, a fost adoptată hotărârea de suspendare a cursurilor cu prezență fizică în toate unitățile de învățământ din județul Giurgiu, acestea urmând să se desfășoare în sistem online, în data de 18 februarie a.c.

Reamintim faptul că meteorologii au emis un cod portocaliu de ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă, intensificări puternice ale vântului și viscol puternic, valabil în perioada 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 12:00. În acest interval, va ninge abundent și se va depune un strat de zăpadă de 20–50 cm. Vântul va avea intensificări puternice, cu rafale de 60–85 km/h, determinând viscolirea zăpezii și reducerea vizibilității sub 50 m.
Echipajele de pompieri sunt la datorie, pregătite să intervină, iar evoluția fenomenelor meteorologice este monitorizată permanent prin Centrul Operațional al ISU Giurgiu, în colaborare cu toate structurile locale implicate în gestionarea situațiilor de urgență.”, se arată într-un comunicat publicat marţi pe pagina de Facebook a ISU Giurgiu.

În plus, s-a dispus intensificarea patrulării pe sectoarele de drum afectate de viscol, pentru a reduce riscul producerii accidentelor rutiere.

Ce măsuri speciale au fost luate pentru persoanele vulnerabile

Autoritățile din Giurgiu au anunțat că pacienții dializați și femeile însărcinate care riscă să rămână blocați în zone izolate vor fi transportați preventiv către unitățile sanitare și internați la secțiile specializate.

Pacienţii dializaţi şi femeile însărcinate care, din cauza fenomenelor meteorologice periculoase, riscă să rămână blocaţi în zone izolate, vor fi transportaţi din timp la unităţile sanitare din teritoriu şi internaţi la secţiile de specialitate. La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, se va monitoriza circulaţia pe drumurile rutiere din judeţul Giurgiu. La nivelul Sistemului de Gospodărire a Apelor Giurgiu, se va monitoriza cu atenţie sporită evoluţia nivelurilor şi debitelor pe cursurile de apă din judeţul Giurgiu, respectiv se vor pregăti forţele, mijloacele şi materialele pentru intervenţii operative în vederea limitării şi diminuării efectelor negative ale viiturilor”.

De asemenea, autoritățile vor identifica persoanele vulnerabile, astfel încât acestea să fie evacuate rapid în caz de urgență.

Cum se pregătesc serviciile de intervenție

CJSU a stabilit suplimentarea echipajelor Apa Service S.A. Giurgiu și Rețele Electrice Muntenia S.A. Giurgiu, pentru a putea interveni rapid în cazul avariilor la rețelele de alimentare. Totodată, a fost instituit serviciul de permanență la primării, pentru a informa populația despre evoluția fenomenelor meteo, efectele acestora și măsurile luate la nivel județean.

Aceste decizii vin după ce ANM a avertizat că România va trece printr-un „episod sever” de iarnă, cu ninsori abundente și viscol care pot afecta circulația și siguranța cetățenilor.

Tags:
Citește și...
Cod galben de inundații în șapte județe: râuri sub atenționare până miercuri. Ce zone sunt expuse riscului
Meteo
Cod galben de inundații în șapte județe: râuri sub atenționare până miercuri. Ce zone sunt expuse riscului
Cod portocaliu de ninsori abundente și viscol puternic în 12 județe și în București / Prognoza specială pentru Capitală
Meteo
Cod portocaliu de ninsori abundente și viscol puternic în 12 județe și în București / Prognoza specială pentru Capitală
Vremea se va răci în 17 februarie: Ninsori moderate în majoritatea regiunilor și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în zonele montane
Meteo
Vremea se va răci în 17 februarie: Ninsori moderate în majoritatea regiunilor și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în zonele montane
Bucureștiul, sub cod galben de ninsori și viscol până miercuri. Iată ce spun meteorologii
Meteo
Bucureștiul, sub cod galben de ninsori și viscol până miercuri. Iată ce spun meteorologii
Iarna pune stăpânire pe România. Zonele unde stratul de zăpadă va fi între 10 și 30 cm. Anunțul ANM
Meteo
Iarna pune stăpânire pe România. Zonele unde stratul de zăpadă va fi între 10 și 30 cm. Anunțul ANM
Vremea, 16 februarie: ninsori la munte, lapoviță în sud și temperaturi în scădere în toată țara
Meteo
Vremea, 16 februarie: ninsori la munte, lapoviță în sud și temperaturi în scădere în toată țara
Vremea azi, 15 februarie. România intră sub influența unui front rece, cu precipitații și ceață
Meteo
Vremea azi, 15 februarie. România intră sub influența unui front rece, cu precipitații și ceață
Avertizare ANM: Iarna revine în România cu ninsori, vânt și temperaturi în scădere accentuată. Ce zone sunt vizate de codurile galbene
Meteo
Avertizare ANM: Iarna revine în România cu ninsori, vânt și temperaturi în scădere accentuată. Ce zone sunt vizate de codurile galbene
Vremea 14 februarie: ceață densă, vizibilitate redusă și vreme neobișnuit de variabilă
Meteo
Vremea 14 februarie: ceață densă, vizibilitate redusă și vreme neobișnuit de variabilă
Prognoza meteo pentru următoarea lună. Când vor crește temperaturile
Meteo
Prognoza meteo pentru următoarea lună. Când vor crește temperaturile
Ultima oră
16:00 - Newsweek: Ce beneficii ai de la angajator dacă ești dat afară? Ce pierzi dacă îți dai demisia?
16:00 - Radu Miruță avertizează: România poate pierde finanțarea pentru înzestrarea armatei. Ce se întâmplă dacă termenul SAFE nu este respectat
15:53 - Punch, puiul de macac care a emoționat internetul cu „mama” sa de pluș. Imaginile au făcut înconjurul lumii
15:51 - Nicușor Dan spune că are 5 nume pentru șefia SRI și SIE: „Sunt oameni interesanți” (VIDEO)
15:39 - Reorganizarea teritorială a României. Se poate aplica proiectul din 2013? Cum ar arăta România împărțită în 8 regiuni (HARTĂ)
15:25 - Vaticanul introduce traducerea AI la slujbe pentru credincioșii din întreaga lume. Cum schimbă tehnologia experiența religioasă
15:16 - Australian condamnat la opt ani de închisoare pentru trafic de reptile ascunse în pungi de popcorn
15:14 - Construcții Erbașu: Lucrările la Centrul de Patologie Neurovasculară și Neurochirurgie din Cluj-Napoca se află într-un stadiu foarte avansat (FOTO)
15:08 - Nicușor Dan anunță schimbări radicale în diplomația română. Motivul pentru care vor fi schimbați peste 40 de ambasadori
14:59 - Monica Tatoiu i-a zis iubitei fiului ei că nu o place: „Eu spun în față. Nu bârfesc, că pe urmă uit și mă fac de râs”