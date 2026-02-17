Ninsori și viscol, în România. Meteorologii de la ANM au emis un Cod portocaliu de ninsori și viscol care va intra în vigoare începând de marți seara și va fi valabil până miercuri, ora 12. Capitala și 12 județe din sudul și sud-estul țării se află sub avertizare, iar în anumite regiuni sunt prognozate ninsori abundente și depuneri semnificative de zăpadă.

Conform ANM, în județul Giurgiu se așteaptă un strat de zăpadă de 20-50 de centimetri, însoțit de intensificări ale vântului cu rafale între 60 și 85 km/h. Aceste condiții vor genera viscol și vizibilitate redusă sub 50 de metri.

Ninsori și viscol, în România. Ce decizii au luat autoritățile din Giurgiu

Ca urmare a avertizării, autoritățile din Giurgiu au adoptat măsuri speciale pentru protecția populației și prevenirea accidentelor.

„În cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență , care a avut loc astăzi, a fost adoptată hotărârea de suspendare a cursurilor cu prezență fizică în toate unitățile de învățământ din județul Giurgiu, acestea urmând să se desfășoare în sistem online, în data de 18 februarie a.c.

Reamintim faptul că meteorologii au emis un cod portocaliu de ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă, intensificări puternice ale vântului și viscol puternic, valabil în perioada 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 12:00. În acest interval, va ninge abundent și se va depune un strat de zăpadă de 20–50 cm. Vântul va avea intensificări puternice, cu rafale de 60–85 km/h, determinând viscolirea zăpezii și reducerea vizibilității sub 50 m. Echipajele de pompieri sunt la datorie, pregătite să intervină, iar evoluția fenomenelor meteorologice este monitorizată permanent prin Centrul Operațional al ISU Giurgiu, în colaborare cu toate structurile locale implicate în gestionarea situațiilor de urgență.”, se arată într-un comunicat publicat marţi pe pagina de a ISU Giurgiu.

În plus, s-a dispus intensificarea patrulării pe sectoarele de drum afectate de viscol, pentru a reduce riscul producerii accidentelor rutiere.

Ce măsuri speciale au fost luate pentru persoanele vulnerabile

Autoritățile din Giurgiu au anunțat că pacienții dializați și femeile însărcinate care riscă să rămână blocați în zone izolate vor fi transportați preventiv către unitățile sanitare și internați la secțiile specializate.

„Pacienţii dializaţi şi femeile însărcinate care, din cauza fenomenelor meteorologice periculoase, riscă să rămână blocaţi în zone izolate, vor fi transportaţi din timp la unităţile sanitare din teritoriu şi internaţi la secţiile de specialitate. La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, se va monitoriza circulaţia pe drumurile rutiere din judeţul Giurgiu. La nivelul Sistemului de Gospodărire a Apelor Giurgiu, se va monitoriza cu atenţie sporită evoluţia nivelurilor şi debitelor pe cursurile de apă din judeţul Giurgiu, respectiv se vor pregăti forţele, mijloacele şi materialele pentru intervenţii operative în vederea limitării şi diminuării efectelor negative ale viiturilor”.

De asemenea, autoritățile vor identifica persoanele vulnerabile, astfel încât acestea să fie evacuate rapid în caz de urgență.

Cum se pregătesc serviciile de intervenție

CJSU a stabilit suplimentarea echipajelor Apa Service S.A. Giurgiu și Rețele Electrice Muntenia S.A. Giurgiu, pentru a putea interveni rapid în cazul avariilor la rețelele de alimentare. Totodată, a fost instituit serviciul de permanență la primării, pentru a informa populația despre evoluția fenomenelor meteo, efectele acestora și măsurile luate la nivel județean.

Aceste decizii vin după ce ANM a avertizat că România va trece printr-un „episod sever” de iarnă, cu ninsori abundente și viscol care pot afecta circulația și siguranța cetățenilor.