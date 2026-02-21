Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și pe Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu se desfășoară în condiții de ninsoare abundentă și viscol puternic, în rafale care transportă zăpada la sol, au anunțat reprezentanții Companiei Naționale Aeroporturi .

Operațiuni pe aeroporturile Capitalei

Reprezentanții Compania Națională Aeroporturi București au precizat că nu se înregistrează curse anulate, însă zborurile pot suferi întârzieri din cauza vizibilității reduse și a operațiunilor de degivrare efectuate de companiile aeriene după îmbarcarea pasagerilor, conform Agerpres.

„Nu se înregistrează curse anulate. Zborurile pot înregistra întârzieri generate de vizibilitatea redusă și de operațiunile de degivrare a aeronavelor, pe care companiile aeriene le efectuează după îmbarcarea pasagerilor. Se intervine permanent cu cele 58 de utilaje proprii, aflate la dispoziția celor două aeroporturi ale Bucureștiului, pentru deszăpezirea pistelor, platformelor și căilor de rulare a avioanelor”, au transmis reprezentanții CNAB.

Echipele de intervenție au acționat continuu în ultimele zile, fiind deszăpezită o suprafață de aproximativ 1,7 milioane de metri pătrați de pe platformele operaționale ale aeroporturilor din Capitală. Potrivit sursei citate, a fost transportată o cantitate de peste 130.000 de tone de zăpadă pentru menținerea condițiilor de siguranță a zborurilor.

Autoritățile recomandă pasagerilor să ajungă din timp la aeroport și să contacteze companiile aeriene pentru informații actualizate despre orarul curselor.

Circulația feroviară, monitorizată permanent

Transportul feroviar este și el afectat de condițiile meteorologice severe. Circulația trenurilor se desfășoară în condiții de iarnă, iar Compania Națională de Căi Ferate CFR SA monitorizează permanent infrastructura și menține personalul și utilajele în stare de operativitate.

În noaptea de 20/21 februarie 2026, caracterizată prin ninsori și viscol, specialiștii companiei au supravegheat circulația trenurilor pentru a asigura desfășurarea transportului în condiții de siguranță. În intervalul 03:40 – 04:40, au fost prealarmate utilajele de deszăpezire pentru a putea interveni rapid, în funcție de evoluția vremii.

De asemenea, pe teritoriul sucursalelor feroviare afectate de ninsoare au fost mobilizați 314 angajați pentru asigurarea permanenței și monitorizarea infrastructurii. Potrivit comunicatului, în cursul nopții nu au fost înregistrate situații care să necesite intervenția echipelor sau a utilajelor.

Transportul aerian și cel feroviar din zona Capitalei continuă să fie atent monitorizat, în contextul fenomenelor meteo severe care afectează mai multe regiuni ale țării. Autoritățile recomandă informarea permanentă înainte de călătorie și respectarea indicațiilor operatorilor de transport.