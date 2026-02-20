B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Nereguli grave descoperite în toată țara de comisarii ANPC. Peste 1.500 de operatori economici au fost sancționați

Nereguli grave descoperite în toată țara de comisarii ANPC. Peste 1.500 de operatori economici au fost sancționați

Flavia Codreanu
20 feb. 2026, 20:52
Nereguli grave descoperite în toată țara de comisarii ANPC. Peste 1.500 de operatori economici au fost sancționați
Foto: Inquam Photos / Alexandra Pandrea
Cuprins
  1. Sancțiuni drastice aplicate de comisarii ANPC
  2. Produse expirate și condiții de igienă necorespunzătoare
  3. Nereguli grave la prețuri, promoții și echipamente

Comisarii ANPC au sancționat peste 1.500 de operatori economici în urma unor controale de amploare desfășurate la nivel național. În total, au fost aplicate amenzi în valoare de peste 5,68 milioane de lei pentru abateri grave descoperite în diverse sectoare. Verificările au vizat unități din mediul rural, industria alimentară, sectorul cosmetic, precum și serviciile de înfrumusețare.

Sancțiuni drastice aplicate de comisarii ANPC

Potrivit stiripesurse, în urma verificărilor, au fost aplicate 945 de amenzi contravenționale și 595 de avertismente. De asemenea, au fost dispuse măsuri de oprire definitivă de la comercializare a produselor neconforme, evaluate la peste 122.000 lei. Pentru 17 operatori economici, s-a decis oprirea activităților până la remedierea problemelor indentificate la fața locului

Principalele probleme depistate de comisarii ANPC au vizat suplimentele alimentare și batoanele proteice. S-au găsit produse cu informații contradictorii pe ambalaj sau care pretindeau că nu conțin zahăr, deși ingredientele indicau prezența acestuia.

Totodată, în farmacii s-a observat depozitarea alimentelor lângă medicamente fără nicio delimitare și nerespectarea condițiilor minime de igienă.

Produse expirate și condiții de igienă necorespunzătoare

O altă serie de nereguli descoperite de comisarii ANPC se referă la comercializarea suplimentelor alimentare cu ambalaje deteriorate sau fără denumirea științifică a plantelor utilizate.

De asemenea, au fost identificate produse cu data limită de consum depășită și diferențe de preț între eticheta de la raft și bonul fiscal eliberat la casă.

În campaniile promoționale, s-a constatat absența produsului de referință sau lipsa mențiunilor obligatorii privind stocul disponibil. Multe produse aveau informații în limba română neclare sau incomplete.

Nereguli grave la prețuri, promoții și echipamente

Autoritățile au raportat și utilizarea unor echipamente cu grad ridicat de uzură, pline de rugină, gheață sau impurități. Au fost găsite produse de origine vegetală aflate în stare de degradare, cu urme vizibile de mucegai.

În sectorul serviciilor, s-au descoperit spații de lucru neautorizate. De asemenea, au fost identificate produse cosmetice cu termenul de valabilitate depășit.

Tags:
Citește și...
Căzăturile pe gheață fac victime pe bandă rulantă. Ce nu trebuie să faci niciodată când mergi pe polei
Eveniment
Căzăturile pe gheață fac victime pe bandă rulantă. Ce nu trebuie să faci niciodată când mergi pe polei
O zi la munte a devenit un lux pentru multe familii. Cât îi costă distracția pe turiști
Eveniment
O zi la munte a devenit un lux pentru multe familii. Cât îi costă distracția pe turiști
Apa de la Curtea de Argeș, din nou infestată: Bacteria Clostridium a reapărut în probe
Eveniment
Apa de la Curtea de Argeș, din nou infestată: Bacteria Clostridium a reapărut în probe
Magistrații în fața unui șoc financiar! Ce pensii vor primi după tăieri. Diferențele sunt uriașe
Eveniment
Magistrații în fața unui șoc financiar! Ce pensii vor primi după tăieri. Diferențele sunt uriașe
Sardinele în conservă au devenit un trend gourmet. Cât costă și de ce sunt tot mai căutate în restaurante
Eveniment
Sardinele în conservă au devenit un trend gourmet. Cât costă și de ce sunt tot mai căutate în restaurante
Curțile de Apel din țară solicită lui Nicușor Dan reexaminarea legii privind pensiile speciale. Ce memoriu au transmis (DOCUMENT)
Eveniment
Curțile de Apel din țară solicită lui Nicușor Dan reexaminarea legii privind pensiile speciale. Ce memoriu au transmis (DOCUMENT)
SURSE: Plata stimulentului pentru militarii care amână pensionarea, în analiza MApN. Scenariul pregătit de Radu Miruță
Eveniment
SURSE: Plata stimulentului pentru militarii care amână pensionarea, în analiza MApN. Scenariul pregătit de Radu Miruță
Furturile din magazine au explodat în România. Aproape 15.500 de cazuri într-un an și noi metode folosite de hoți
Eveniment
Furturile din magazine au explodat în România. Aproape 15.500 de cazuri într-un an și noi metode folosite de hoți
DENT ESTET: Reconstrucția zâmbetului cu fațete premium, soluția pentru dinții tociți care te îmbătrânesc
Eveniment
DENT ESTET: Reconstrucția zâmbetului cu fațete premium, soluția pentru dinții tociți care te îmbătrânesc
Update-urile aplicațiilor de cazino online pe mobil: de ce sunt importante?
Eveniment
Update-urile aplicațiilor de cazino online pe mobil: de ce sunt importante?
Ultima oră
21:38 - Căzăturile pe gheață fac victime pe bandă rulantă. Ce nu trebuie să faci niciodată când mergi pe polei
21:37 - Guvernul britanic ia în considerare eliminarea fratelui regelui Charles din linia de succesiune
21:25 - Donald Trump, nervos după ce Curtea Supremă i-a anulat taxele vamale. În replică, el a anunțat că va aplica un tarif „global” de 10%: „Mi-e rușine cu unii membri ai Curții” (VIDEO)
20:58 - Bolojan merge la Bruxelles săptâmâna viitoare și se va întâlni cu Ursula von der Leyen. Ce vor discuta cei doi
20:40 - O zi la munte a devenit un lux pentru multe familii. Cât îi costă distracția pe turiști
20:33 - Ciucu îl ajută pe Piedone Jr. cu o autorizație, dar nu îl iartă pe Piedone Sr., după atacurile la adresa sa: „Să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare”
20:14 - Adelina Pestrițu, apariție de poveste la Balul Mascat Bridgerton. Ce pietre prețioase a purtat vedeta
19:51 - Romanița Iovan arată impecabil la 61 de ani. Gestul surprinzător care o menține în formă maximă
19:45 - Descoperire neașteptată: Locul unde a fost găsit un lac subteran uriaș, ascuns la peste 100 de metri sub pământ
19:38 - Apa de la Curtea de Argeș, din nou infestată: Bacteria Clostridium a reapărut în probe