Comisarii ANPC au sancționat peste 1.500 de operatori economici în urma unor controale de amploare desfășurate la nivel național. În total, au fost aplicate amenzi în valoare de peste 5,68 milioane de lei pentru abateri grave descoperite în diverse sectoare. Verificările au vizat unități din mediul rural, industria alimentară, sectorul cosmetic, precum și serviciile de înfrumusețare.

Sancțiuni drastice aplicate de comisarii ANPC

Potrivit , în urma verificărilor, au fost aplicate 945 de și 595 de avertismente. De asemenea, au fost dispuse măsuri de oprire definitivă de la comercializare a produselor neconforme, evaluate la peste 122.000 lei. Pentru 17 operatori economici, s-a decis oprirea activităților până la remedierea problemelor indentificate la fața locului

Principalele probleme depistate de comisarii ANPC au vizat suplimentele alimentare și batoanele proteice. S-au găsit produse cu informații contradictorii pe ambalaj sau care pretindeau că nu conțin zahăr, deși ingredientele indicau prezența acestuia.

Totodată, în farmacii s-a observat depozitarea alimentelor lângă medicamente fără nicio delimitare și nerespectarea condițiilor minime de igienă.

Produse expirate și condiții de igienă necorespunzătoare

O altă serie de nereguli descoperite de comisarii ANPC se referă la comercializarea suplimentelor alimentare cu ambalaje deteriorate sau fără denumirea științifică a plantelor utilizate.

De asemenea, au fost identificate produse cu data limită de consum depășită și diferențe de preț între eticheta de la raft și bonul fiscal eliberat la casă.

În campaniile promoționale, s-a constatat absența produsului de referință sau lipsa mențiunilor obligatorii privind stocul disponibil. Multe produse aveau informații în limba română neclare sau incomplete.

Nereguli grave la prețuri, promoții și echipamente

Autoritățile au raportat și utilizarea unor echipamente cu grad ridicat de uzură, pline de rugină, gheață sau impurități. Au fost găsite produse de origine vegetală aflate în stare de degradare, cu urme vizibile de mucegai.

În sectorul serviciilor, s-au descoperit spații de lucru neautorizate. De asemenea, au fost identificate produse cosmetice cu termenul de valabilitate depășit.