Un copil de 12 ani a provocat mai multe accidente în orașul german Heide, după ce s-a urcat beat la volanul mașinii tatălui său. Incidentul s-a petrecut în noaptea de 20 februarie, pe strada Klaus-Harms, unde minorul era însoțit de alți doi prieteni.

În timpul deplasării, băiatul a pierdut controlul direcției și a intrat în coliziune cu o dubă staționată, avariind ulterior și un autoturism Renault în timp ce încerca să dea înapoi, scrie .

Martorii au alertat imediat autoritățile după ce au văzut cum cei trei copii au fugit de la locul accidentului. Poliția a reușit să îl identifice rapid pe șofer, găsindu-l la domiciliu. „Investigațiile efectuate la fața locului au indicat că șoferul ar fi fost un băiat de 12 ani”, a confirmat purtătorul de cuvânt al poliției, Björn Gustke.

Un copil de 12 ani cu alcoolemie de 0,45 la volan

a recunoscut în fața ofițerilor că a condus autoturismul tatălui său și că se afla sub influența băuturilor alcoolice. Testul de alcoolemie a indicat o valoare de 0,45‰, o cifră alarmantă pentru vârsta sa. Alături de el, în mașină se mai aflau doi prieteni cu vârste de 14 și 15 ani, însă băiatul de 12 ani a fost cel care a conducea vehiculul.

Deoarece în Germania minorii sub 14 ani nu pot fi trași la răspundere penală, procuratura nu a luat măsuri legale imediate. Totuși, proprietarii mașinilor lovite pot depune cereri de despăgubire civilă. Potrivit presei germane, copilul nu mai fusese implicat în trecut în astfel de incidente, acesta fiind primul său conflict cu legea.

Cazuri similare de conducere fără permis în România

Incidentul din Germania amintește de un caz recent petrecut în România, unde un copil de 12 ani a furat mașina bunicii sale. Acesta a reușit să conducă de la Buzău până în Comarnic. În timp ce conducea, minorul transmitea mesaje video colegilor de clasă.

Astfel de evenimente trag un semnal de alarmă privind supravegherea minorilor și accesul acestora la cheile mașinilor familiei. În ambele situații, norocul a făcut ca incidentele să se soldeze doar cu pagube materiale, fără victime. Poliția continuă să investigheze cazul pentru a înțelege cum a fost posibil ca minorul să aibă alcoolemie în sânge și să intre în posesia vehiculului.